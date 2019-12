Behrenhoff

In Müssow ist es derzeit schwierig, mit dem Mobiltelefon zu telefonieren. Die Netzabdeckung ist sehr schlecht. „Man muss im Haus schon gucken, wo man telefonieren kann“, sagte Norbert Zielzki, der in dem Ortsteil wohnt. Darum begrüßt der Behrenhoffer Gemeindevertreter den von der Telekom geplanten Bau eines Funkmastes auf dem Gelände eines Landwirtes. „Unsere Netzabdeckung würde sich deutlich verbessern.“ Das wünschten sich auch viele andere Müssower.

Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Vogler argumentierte während der Sitzung der Gemeindevertretung am Montagabend im Feuerwehrhaus dagegen. Die Gemeinde habe keine Not, schnell zu entscheiden. „Wir sollten erst das Stimmungsbild der Bevölkerung abfragen.“ Schließlich gebe es in der Bevölkerung Ängste vor gesundheitlichen Schäden durch Strahlen, erinnerte er.

Anfrage erfolgte bereits im letzten Jahr

Der Hintergrund. Bereits 2018 erreichte das Amt Landhagen eine Anfrage wegen der Errichtung eines Funkmastes. Aus welchen Gründen auch immer: In der Gemeindevertretung wurde das Anliegen nicht diskutiert. „Die Frist zur Stellungnahme beträgt acht Wochen“, so Vogler. Die waren längst vergangen, als es jetzt zu einem Ortstermin in Anwesenheit von Bürgermeister Karsten Birnbaum kam, der erst dort erfuhr, dass die Entscheidung des Investors schon gefallen war.

Unterschiedliche Ansichten zu Gesundheitsgefährdung

Da die Gemeindevertretung im Vorfeld nicht gehört wurde, sollte sie ihre Zustimmung verweigern, so Vogler. „Wir reden hier über eine Strahlung, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann“, sagte der Bürgermeister und erinnerte an den OZ-Bericht über gesundheitliche Beschwerden eines Heringsdorfers. „Ich habe auch einen Bericht gesehen“, hielt Zielzki dagegen. „Im Haus gibt es mehr Strahlungspotenzial als vom Mast, der mehrere Hundert Meter entfernt steht. Das ist selbst beim Handy in der Hosentasche so. Viel weiter weg geht gar nicht.“

Bürgermeister und Stellvertreter für Standort auf Gemeindeland

Vogler und Birnbaum argumentierten für einen Standort auf Gemeindeland, wenn schon ein Mast gebaut werden sollte. Dann würde Behrenhoff die Pacht bekommen. So einen Standort gebe es am Plattenweg Richtung Stresow. Weiter weg von den Müssower Häusern liegt dieser allerdings nicht.

Eine Vertagung des Beschlusses war nicht möglich, weil die Entscheidung bis 24 Uhr am Tag der Sitzung gefällt werden musste. Am Ende stimmten fünf Gemeindevertreter gegen den Wunsch der Telekom, nur zwei waren dafür. Birnbaum und Vogler gehen davon aus, dass der Planungsprozess nun erneut beginnen muss. „Wir haben das Planungsrecht“, erinnerte der Bürgermeister.

Entscheidung in Weitenhagen noch nicht gefallen

Die Telekom plant weitere neue Funkmasten im Amt Landhagen. In Wackerow gab es eine Unterschriftensammlung gegen einen Mast bei Klein Kieshof nach einer Einwohnerversammlung. Nach Ansicht der Bürger läge er zu nah am Ort. Gleich zwei neue Masten soll es in der Gemeinde Weitenhagen geben, und zwar bei Guest und Diedrichshagen. Nach Auskunft des Landhäger Leitenden Verwaltungsbeamten Heiko Burgas gab es dazu noch keine Entscheidung der Gemeindevertretung.

Von Eckhard Oberdörfer