Streitende Gäste und ein deutsches Finale: So läuft das Public Viewing in Greifswald

Greifswald

Immer wenn Fußballerische Großereignisse ins Haus stehen, denken viele Greifswalder etwas wehmütig an den Sommer 2006 zurück. Auch 2010 war das große Gemeinschaftsgefühl noch erlebbar da, 2014 dann nicht mehr. Die Leinwand auf dem Markt, die tausenden Menschen, die gebannt auf die überlebensgroßen Spieler starrten, die vor der alten Post um die Tore kämpften, gab es nicht mehr. In letzter Minute stellte sich die Veranstaltungstechnikfirma AEN noch die große Leinwand auf den eigenen Hof am Eckhardsberg, aber das Public Viewing zog sich doch in das Kleine, in die Bars und Restaurants zurück. Dort ist es bis jetzt geblieben und hat – glaubt man den wenigen Veranstaltern, nicht an Charme verloren.

Reservieren oder früher kommen – Fußballfans müssen schnell sein

Wenn heute die Deutsche Mannschaft um den Einzug in das Achtelfinale gegen Gruppengegner Ungarn kämpft, werden es kurzentschlossene schwer haben, noch Plätze zu bekommen. Glück sollte man in der Brasserie Hermann haben, die die Spiele im roten Salon überträgt. Noch sind freie Plätze da. Auch im Comix, dass als Sportbar mit einem guten Fußballrepertoire bekannt ist, gibt es nur noch wenige Restplätze für das letzte Gruppenspiel. Kurzentschlossene können auch im Logenhaus vorbeischauen, das ebenfalls die Übertragung der Spiele anbietet.

Aber Achtung: Auch wenn am Dienstag weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen verkündet wurden und die Testpflicht unter anderem in der Gastronomie abgeschafft wird: Das gilt erst ab Freitag. Noch muss, wer in einer Bar Fußball schauen will getestet, genesen oder geimpft sein – und das auch nachweisen können.

Domburg und La Piazza mit Sommer-2006-Flair

Zugegeben – etwas mehr Sommer-2006-Flair haben da zwei Locations, die auf Grund von genügend Platz auch drinnen reservieren können. Am Markt hat Ciro Gentile das Sagen. Spiele von Welt- und Europameisterschaften überträgt er seit je her. Das sollte sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Pünktlich zum abendlichen Anpfiff steht ein Fernseher so, dass alle Gäste im Außenbereich bei Wein und Pizza oder Pasta etwas sehen können.

Er freut sich über den größeren Zulauf durch Fußballbegeisterte. Die meisten kommen natürlich zu den Spielen der deutschen Elf. So viele, dass er harte Änderungen einführen musste. „Früher haben wir Reservierungen angenommen, aber dann haben alle über die besten Tische gestritten“, sagt er. Seit dem gilt das Motto: Wer zu erst kommt, sieht am besten. Auch Hannes Völsgen musste kreativ werden bei der Reservierung. Zum Deutschlandspiel wird der Inhaber der Domburg etwa 50 Bierbänke auf dem Rasenplatz vor dem Dom aufstellen. „Etwa 60 Prozent können reserviert werden, der Rest geht an Laufkundschaft,“ erklärt er das Konzept. Es sei sonst einfach schwierig zu vermitteln.

Corona und die WM 2018 haben Stimmung gedämpft

Tatsächlich berichten beide Public-Viewing-Veteranen, dass die Stimmung eher Verhalten war. Klar, wenn Deutschland spielt, ist viel los. Aber Coronaregeln, Unsicherheiten bis kurz vor Turnierstart, ob überhaupt das Schauen in großen Mengen erlaubt ist und das doch schlechte Abschneiden der Truppe 2018 bei der WM in Russland – das Vorrundenaus – haben dafür gesorgt, dass die deutschen Fußballherzen erst wieder auftauen mussten, mutmaßt Völsgen. Aber das sind sie jetzt, da sind sich Gentile und Völsgen einig.

Da ist es klar, dass sich beide nicht über zu viel Arbeit beschweren – die Küche des La Piazza hat eh bis 22 Uhr geöffnet, die Domburg als Bar kennt die Nachtstunden als Arbeitszeit. Auch, wenn die Spiele ab den Achtelfinals (die Samstag beginnen) auch mit einem Elfmeterschießen gerne bis kurz vor Mitternacht gehen können.

Traumfinale: Italien gegen Deutschland

Und wie kann es weitergehen? Beide sind sich einig: Deutschland soll ins Finale. Für Völsgen, den Chef in der Domburg, ist dann auch der Gegner egal. Für Mittwoch prognostiziert er ein schlichtes 2:0 gegen die Ungarn. Danach räumt er der Elf um Kapitän Manuel Neuer realistische Chancen auf den Titel ein. Erwartungsgemäß etwas anders sieht es Gentile. In seiner Brust schlägt auch ein italienisches Herz. Deswegen: Finale Deutschland gegen Italien. Grinsend erzählt er, dass er natürlich der Squadra Azzurra die Daumen drückt, sich aber auch dann freut, wenn die Deutschen diesmal die Nase vorne hätten.

Von Philipp Schulz