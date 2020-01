Greifswald

Eine Zeitungsanzeige am 1. Februar 1885 sorgte in Greifswald für einiges Aufsehen. Der Untersekundaner Schubert publizierte eine Annonce im „Kreis-Anzeiger“: „Ein junges kräftiges Mädchen zu sofortigem Antritt gesucht von Dr. Schünemann, Wilhelmstr. 6“.

Schünemann, Mathelehrer am Greifswalder Gymnasium, war eingefleischter Junggeselle. Nach Erscheinen der Anzeige liefen ihm die jungen Mädchen die Tür ein, um sich als Hausmädchen zu bewerben. Alle wurden abgewiesen.

Am 17. Februar 1885 tagte die Lehrerkonferenz, um über Schuberts Schicksal zu befinden. Nach langer Verhandlung folgte schließlich das Urteil: Der Untersekundaner durfte unter strengen Auflagen auf dem Gymnasium bleiben.

Aus dem Protokoll der Lehrerkonferenz vom 17. Februar 1885:

„Der Untersekundaner Schubert hat gestanden, dass er ein Inserat betreffend Herrn Schünemann im ,Kreis-Anzeiger’ veröffentlicht hat“, heißt es im Protokoll. „Den Urheber des Inserats, das er nur aufgeschrieben hat, will er nicht angeben, da er dem Betreffenden das Ehrenwort gegeben. Er darauf längere Zeit gefehlt und sich dann dem Professor Lademann gegenüber durch sein Betragen wieder straffällig gemacht. Auf Aufforderung des Herrn Direktors gibt Herr Schünemann seinen Standpunkt an, den er als der nächst Beteiligte in dieser Angelegenheit hat.“

Die Anzeige im „Kreis-Anzeiger“ Quelle: Repro Weidner

Der Mathelehrer ist milde und fasst laut Protokoll die Sache als „dummen Ulk“ auf, er ist gegen die Verweisung von der Schule. Es gab andere Stimmen. „Oberlehrer Dr. Wöhler sieht in dem Inserat eine Verdorbenheit des Herzens und Liederlichkeit. Er ist für „krasse Relegation“, also den Rauswurf. Die Diskussion wogte hin und her: „Prof. Lademann teilt die Stimmung des Oberlehrers Wöhler. Dem gegenüber ständen die Familienverhältnisse und der Gesundheitszustand Schuberts: die Relegation könne nicht in Anwendung kommen, weil vorher die anderen Strafen gegen Schubert nicht erschöpft seien, dann, weil Schubert stets in der Pflege seiner Mutter sein müsse und dann, weil Schubert auch noch der Besserung fähig sei, zumal er nicht der intellektuelle Urheber des Inserats sei.“ Am Ende wurde per Abstimmung entschieden, dass Schubert sechs Stunden in den Karzer muss. Beim „geringsten Vergehen und bei der geringsten Verletzung des Respekts den Lehrern gegenüber (wird er) sofort von der Schule in strengster Form entfernt.“

Von Erich Weidner