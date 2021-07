Stromausfall in Greifswald: Das war der Grund 

Greifswald

In vielen Haushalten der Hansestadt ging am Mittwochnachmittag für kurze Zeit nichts mehr. Grund dafür: Die Stromversorgung ist ausgefallen. Auf OZ-Anfrage teilen die Stadtwerke mit, wie es zu dem Blackout kam.

Nach Aussage der Stromnetzbetreiber E.dis sei der gesamte Nordosten von der kurzzeitigen Versorgungsunterbrechung betroffen gewesen, sagt Stadtwerke-Sprecherin Steffi Borkmann. „Als Ursache wurden Witterungseinflüsse vermutet. Infolgedessen gab es auch in Greifswald im gesamten Stadtgebiet einen sekundenlangen Spannungsabfall. Dadurch sind zwei Ortsnetzstationen in der Altstadt ausgefallen.“

Schweres Unwetter zog über Deutschland

Dies führte wiederum dazu, dass die Stromversorgung in dem Bereich für rund zehn Minuten unterbrochen war. „Der Netzbetrieb Strom hat diese Ortsstationen umgehend wieder ans Netz gebracht und damit die Stromversorgung schnellstmöglich wieder hergestellt“, so die Sprecherin weiter. In weiten Teilen Deutschlands zog am Mittwoch ein Unwetter hinweg. In Mecklenburg-Vorpommern schlugen Blitze in mehrere Häuser ein und verursachten schwere Schäden.

Von chl