Stromlieferant 50Hertz erweitert Umspannwerk in Lubmin

Lubmin/Rubenow

In der Ostsee vor Rügen werden weitere Offshore-Windparks geplant. Um den grünen Strom in das Netz einzuspeisen, erweitert der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz eigenen Angaben zufolge sein Umspannwerk nahe dem Zwischenlager Nord. Das Unternehmen plant dazu Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro allein am Standort Lubmin, wie der Leiter für Offshore-Projekte, Henrich Quick, sagte.

Das Firmengelände wird bereits für den Bau neuer 220-kV-Anlagen vorbereitet. Für den Bau von zusätzlichen 380-kV-Anlagen will 50Hertz die Betriebsfläche in östliche Richtung erweitern. Das Genehmigungsverfahren dafür läuft noch.

Waldstück wird gerodet

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt gab in einer ersten Prüfung der Umwandlung von einem 1,3 Hektar großen Waldstück in der Gemarkung Nonnendorf statt. Das mit Kiefern bewachsene Gebiet grenzt unmittelbar an das Betriebsgelände. Die Waldrodung werde durch den Erwerb von Waldpunkten kompensiert, dies könne durch Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid sichergestellt werden, hieß es in der Bekanntmachung des StALU.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht erforderlich, da keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten und Schutzgebiete wie FFH-Gebiete oder geschützte Biotope nicht betroffen seien.

Ausbau für Offshore-Windparks

Die beantragte Erweiterung steht im Zusammenhang mit der Offshore-Stromtrasse „Ostwind 2“. Über diese etwa 90 Kilometer lange Offshore-Leitung werden die bereits genehmigten Ostsee-Windparks Arcadis Ost 1 (247 Megawatt Leistung) und Baltic Eagle (476 Megawatt Leistung) in Lubmin ans Netz angeschlossen.

„Dafür müssen die 220-kV- und 380-kV-Anlagen entsprechend erweitert sowie drei Transformatoren und weitere Anbindungselemente errichtet werden“, wie Quick sagte. Zudem entsteht ein weiteres Betriebsgebäude.

Grenzwerte für Lärm

Das Unternehmen rechnet mit einer Genehmigung für die Erweiterung des Betriebsgeländes im Sommer. Voraussetzung dafür ist auch die Einhaltung der Grenzwerte bei den Lärmemissionen. In Spandowerhagen, das östlich des Umspannwerkes liegt, hatten Einwohner im vergangenen Jahr über ein leises Brummen geklagt. Die genehmigten Grenzwerte waren aber eingehalten worden.

„Wir haben von der Bevölkerung verstanden, dass das nicht schön ist“, sagte Quick. Deshalb werde auf technischer Seite daran gearbeitet, die Emissionen über die genehmigten Werte hinaus weiter zu minimieren.

Für die nun geplante Erweiterung rechnet 50Hertz damit, dass die vorgegebenen Richtwerte erfüllt werden können. Die Genehmigungsbehörde werde sich die Vorbelastungen genau angesehen. „Wir gehen davon aus, dass wir unter der Wesentlichkeitsschwelle bleiben und keine weiteren akustischen Belastungen dazu kommen werden“, so der Projektleiter.

Von Martina Rathke