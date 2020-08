Greifswald

Normalerweise schieben sich Massen von Studierenden durch die Innenstadt, füllen den Radweg Richtung Beitzplatz und Mensen. In diesem Sommersemester kam es anders. Die Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus sprengten den Alltag der Universität und machten sie zu einer Online-Uni, an der Vorlesungen und Seminare am Bildschirm stattfanden.

Keine normale Prüfungsvorbereitung

Die OZ hat mit Studierenden gesprochen und sie nach ihren Erfahrungen befragt. Die Umstellung auf die Lehre am heimischen Laptop oder PC hat über weite Strecken funktioniert. Dennoch erlebte Lena Brumm eine ungewöhnliche Vorbereitung auf ihr Juraexamen: Statt in einem Uniraum mit festem Zeitlimit unter Prüfungsbedingungen Probeklausuren zu schreiben, arbeitete sie von zu Hause aus. „Das entspricht nicht der Prüfungssituation, die wir ja eigentlich üben wollten“, sagt die 28-Jährige.

Anzeige

Mehr zum Thema: So plante die Uni Greifswald das Corona-Semester

Weitere OZ+ Artikel

Die Klausuren wurden per Post eingeschickt und Tage später am Bildschirm besprochen. „Corona hat ein Loch in meine Studienstrukturen gerissen. Durch die Krise ist ein Monat Zeit verloren gegangen, weil die Bibliothek geschlossen war und die Dozenten das Semester neu organisieren mussten, aber der Prüfungstermin im Oktober ist gleich geblieben.“

Technische Probleme in der Anfangszeit

Der persönliche Kontakt mit Dozenten fehle. „Ob sich das alles negativ auf die Examensprüfung auswirkt, wird sich zeigen“, sagt die junge Frau. Sie hatte wegen Corona zudem ihren Job in einer Bar verloren und arbeitete stattdessen im Abstrichzentrum der Unimedizin.

Bei schriftlichen und mündlichen Prüfungen gilt an der Uni der Abstand von mindestens 1,50 Metern zwischen Teilnehmern, vorher und danach muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Die Räume werden in festen Zeitintervallen zwischen den Prüfungen gelüftet. Die Universität hatte für die digitale Versorgung von Dozenten und Studierenden während des Semesters eigene Programme wie „Jitsi“ oder „BigBlueBotton“ aufgezogen und auf populäre Plattformen wie „Zoom“ verzichtet. Als Begründung wurde der Datenschutz angeführt.

Lesen Sie weiter: Corona-Hilfen für Studierende durch Spenden aufgestockt

Über die Plattform „Grypstube“ konnten Lehrvideos hochgeladen werden. Bei der Frage, ob es denn Probleme gegeben hätte mit der Technik, muss Deborah Gross lächeln. „Ja, das gab es in der Anfangszeit. Wir sind rausgeflogen aus den Veranstaltungen oder das Bild hat gehangen, es gab Verzögerungen“, fasst sie zusammen.

Deborah Gross (22) studiert Kunst und Englisch für das Lehramt am Gymnasium und hatte kaum Nachteile durch die corona-bedingten Einschränkungen. Quelle: Christopher Gottschalk

Dozenten gaben sich Mühe

Ihr Studium für das Gymnasiallehramt hätte unter den Corona-Maßnahmen nicht gelitten, so die angehende Lehrerin für Kunst und Englisch. Merkwürdig waren ihr die Seminare vorgekommen, in denen sie Vorträge hielt und praktisch ins Nichts gesprochen hat, weil kaum jemand seine Kamera eingeschaltet hatte. Ähnliches hatte Timo Breitkreuz, Student der Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaften, beobachtet – in Seminaren fehlte die persönliche Interaktion, so dass streckenweise minutenlanges Schweigen an den schwarzen Bildschirmen herrschte.

„Die Dozenten haben sich alle große Mühe gegeben“, sagt Psychologiestudentin Magdalena Sommer. Die Lernplattform „moodle“ hätte Sommer genauso wie die angebotenen Lerninhalte positiv gefunden. „Es war teilweise wie eine Liveveranstaltung im Hörsaal, nur dass man eben zu Hause sitzt“, sagt sie.

„Es hat sich manchmal angefühlt wie eine Fern-Uni“, entgegnet Timo Breitkreuz. Der 21-Jährige hatte ein Modul in diesem Semester verschoben, weil der Aufwand aus Onlinelesungen und zusätzlichen Aufgaben ihm zu hoch gewesen wäre.

Magdalena Sommer (l.) und Timo Breitkreuz blicken in die Kamera - und positiv zurück auf das Onlinesemester an der Uni Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Psychische Belastung auch für Studierende

Insgesamt sei das Onlinesemester dennoch rund gelaufen. Irritiert hätte ihn nur, dass seine Statistikvorlesung, die regulär 90 Minuten gedauert hätte, im Onlineformat auf 15 Minuten gekürzt worden sei. „Dort hatte der Dozent dann vorgelesen, was auf den Folien stand, aber auch nicht viel mehr.“

Zukunft der Universität: So sollen in Greifswald Grundschullehrer studieren

Denise Haegermann ergänzt, dass die psychische Belastung in der Extremsituation des Lockdowns das Studieren erschwert hätte. „Die Existenzängste von Freunden und Bekannten belasten einen natürlich auch“, sagt die 25-jährige Jurastudentin. Gerade zu Beginn des Lockdowns hätte sie sich eine intensivere Informationspolitik im Hinblick auf alternative Onlineangebote der Lehrstühle gewünscht. „Doch die Professoren haben sich sehr viel Mühe gegeben und die Kurse mit Video und Mikrofon, so gut es ging, ersetzt“, sagt sie.

Präsenzlehre im neuen Semester Im kommenden Wintersemester 2020/21 erwartet die Studierenden eine Mischung aus Präsenz- und Onlinelehre. „Wir wollen den Erstsemestern Präsenzlehre ermöglichen. Scouts sollen sie betreuen. Insgesamt wird es schwierig, Präsenzveranstaltungen durchzuführen, weil die Abstandsregeln an der Universität weiter gelten“, sagt Unikanzler Frank Schütte. So blieben unter Beachtung des Abstands von 1,50 Metern im größten Hörsaal von mehreren hundert Plätzen nur 72 übrig. Die traditionelle Begrüßung der Erstsemester im Dom solle mit einer begrenzten Teilnehmerzahl stattfinden.

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk