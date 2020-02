Studenten und Senioren sorgen für stabile Einwohnerzahlen in Greifswald

Greifswald

Die Bevölkerungszahlen in Greifswald bleiben weitgehend stabil, doch die Zeiten des dynamischen Wachstums sind zumindest im Jahr 2019 vorbei. Für die Stabilität der Einwohnerzahlen sorgte vor allem der Zuzug von Senioren aus dem ländlichen Raum. Im vergangenen Jahr zogen 268 Menschen über 65 in die Hansestadt. „Wir konstatieren eine deutliche Seniorenwanderung“, sagte die Statistikerin der Hansestadt, Renate Gaede.

In Greifswald sind aktuell 12 525 Einwohner im Rentenalter. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung wuchs damit auf knapp 22 Prozent. Allein die Gruppe der über 75-Jährigen stieg auf 6762 Senioren – das sind in dieser Altersgruppe genau 2365 Greifswalder mehr als vor zehn Jahren, so Gaede.

144 Hauptsitz-Einwohner weniger, mit Nebenwohnsitz 18 mehr

Insgesamt ging die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach den vorläufigen Angaben der Stadt im vergangenen Jahr um 144 auf 57 899 zurück. Das hängt vor allem mit statistischen Korrekturen sowie mit dem Wegzug von ausländischen Greifswaldern zusammen wie auch mit der Tatsache, dass immer noch mehr Menschen in Greifswald sterben als geboren werden.

Betrachtet man aber auch die mit Nebenwohnsitz gemeldeten Einwohner, stieg die Zahl leicht um 18 auf 61 767 Greifswalder an. Die Einwohner mit Nebenwohnsitz in der Hansestadt fließen zwar nicht in die offizielle Statistik des Landes ein, werden aber in der Uni-Stadt trotzdem ermittelt. „Diese Zahlen sind wichtig für Greifswald, um die Infra- und Versorgungsstruktur in der Stadt planen zu können“, so Gaede. Insgesamt sieht die Statistikerin Greifswald auf „stabilem Bevölkerungsniveau“.

Geburtenzahlen sanken, Sterbefälle stiegen

Was hat sich genau getan? In Greifswald wurden im vergangenen Jahr 542 Kinder geboren. 774 Greifswalder starben. Damit ergab sich ein natürliches Bevölkerungssaldo von minus 232. „Wir gehen davon aus, dass mit der zunehmend älteren Bevölkerung in den kommenden Jahren das Minus noch größer wird“, sagte Gaede. Viele Ältere aus dem Umland ziehe es in die Stadt, weil hier die Versorgungsstrukturen besser seien als auf dem Land, und sterben Jahre später auch hier. Die große Nachfrage zeigt sich nach Einschätzung Gaedes an den langen Wartelisten in den Seniorenheimen in Greifswald.

Mit 542 Babys wurden im vergangenen Jahr 54 Kinder weniger geboren als im Vorjahr. Für die Statistikerin bleibt abzuwarten, ob damit der 2014 einsetzende kleine Babyboom nun zu Ende ist oder 2019 ein „Ausrutscherjahr“ bleibt.

Anteil der Kinder und Jugendlichen wächst

Die vielen Babys, die in den vergangenen Jahren geboren wurden, sorgen aber dafür, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen insgesamt weiter anwächst. Lag Greifswald 2006 mit 5279 Einwohnern bis 15 Jahren auf seinem Tief der letzten zwei Jahrzehnte, wurden im vergangenen Jahr in dieser Altersgruppe genau 7391 Greifswalder gezählt. Gaede geht davon aus, dass der Trend noch einige Jahre anhalten wird.

Neben den Senioren zieht es vor allem Bildungsanfänger, also Schulabsolventen, die in den Berufsfachschulen und den Betrieben eine Ausbildung oder an der Uni ein Studium absolvieren, nach Greifswald. Insgesamt stehen den 3971 Fortzügen im Saldo 4202 Zuzüge gegenüber – das macht ein Plus bei der räumlichen Bevölkerungsentwicklung von 231. Für das Minus von 144 im Gesamtsaldo sind Korrekturvorgänge verantwortlich, dahinter verbergen sich in der Regel Bürger, die sich zu spät umgemeldet haben, so Gaede.

Weniger Ausländer aus EU-Staaten

Interessant sind auch die Bevölkerungsveränderungen bei Greifswaldern mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Lebten Ende 2018 noch 4315 Menschen mit einem ausländischen Pass in Greifswald, waren es ein Jahr später mit 4166 exakt 149 weniger. Während sich die Zahl der Menschen, die aus Flüchtlingsgebieten wie dem Irak, Iran, Syrien und Afghanistan stammen weitgehend stabil blieben, zogen vor allem nichtdeutsche EU-Bürger aus Greifswald fort. Vor allem Polen wendeten Greifswald den Rücken zu. Das könnte, so vermutet Gaede, mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zusammenhängen.

Stadtteile

Bezogen auf die Stadtteile gibt es unmittelbar zum Vorjahr wenige Veränderungen. Im Vergleich zu den vergangenen 20 Jahre haben aber die Innenstadt, die Fleischervorstadt und die nördliche und südliche Mühlenvorstadt sowie die Fettenvorstadt an Einwohner gewonnen, wogegen das Ostseeviertel und Schönwalde eher einen Bevölkerungsrückgang verzeichneten.

Nach Einschätzung Gaedes hängt das vor allem mit der Lückenbebauung und der dichten Studentenbelegung in den Nicht-Plattenbaugebieten zusammen. „Das Ostseeviertel Ryckseite verliert derzeit Einwohner, weil dort Aufgänge für den geplanten Abriss freigezogen werden“, sagte Gaede. Der Stadtteil Schönwalde I hat eine sehr standorttreue Bevölkerung, die in den 1970er Jahren mit dem Bau des KKW nach Greifswald zog. Dieser Stadtteil verliert tendenziell Einwohner aus Altersgründen.

