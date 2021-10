Studierende über AfD-Prof: „Ein Studium ohne Ralph Weber muss möglich sein.“

Greifswald

Keines der Mitglieder des Studierendenparlaments an der Universität Greifswald hat ein Interesse daran, dass AfD Politiker Ralph Weber zurück in den Lehrbetrieb kommt. Das machten sie deutlich, als sie einen entsprechenden Antrag am Dienstagabend einstimmig annahmen. In dem Antrag heißt es, dass das Studierendenparlament die Rückkehr Ralph Webers an den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Medizinrechte, Arbeitsrecht und Rechtsgeschichte kritisch bewerte.

Weber, der 2016 direkt in den Landtag einzog, wurde für die vergangene Wahl im September nicht erneut von seiner Partei aufgestellt. Damit tritt er seine Professur erneut an, die seit 2016 ruht. Ralph Weber gilt als Vertreter des rechten Flügels in der AfD. Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren wegen des Vorwurfs parteischädigenden Verhaltens.

Studium ohne Weber müsse möglich sein

In dem Beschluss wählten die zahlreichen Antragsteller, darunter auch Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses, deutliche Worte, wie sie sich das kommende Wintersemester vorstellen:„Studierende dürfen nach Ansicht des Studierendenparlaments nicht genötigt sein, Veranstaltungen bei Ralph Weber besuchen zu müssen. Ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Greifswald ohne Ralph Weber muss möglich sein.“Um die Forderung umzusetzen, solle eine entsprechende Anpassung der curricularen Planung der kommenden Semester durchgeführt werden.

Die deutliche Ablehnung begründeten die Antragsteller in mehreren Punkten. So habe Weber während Vorlesungen Kleidung des rechtsextremen Mode-Labels Thor- Steinar im Hörsaal getragen und 2014 einen Neonazi als Doktorvater betreut. Zwei Jahre später soll der AfD-Politiker Vertreter des Reichsbürgerspektrums in seine Vorlesung eingeladen und referieren lassen haben. „Die genannten Beispiele zeigen glasklar, dass Ralph Weber nicht zwischen dienstlicher Verpflichtung und persönlicher Ideologie trennen kann“, heißt es in der Antragsbegründung. Zudem sei zu befürchten, dass Ralph Weber weiterhin durch rechte Äußerungen und Aktionen den Ruf der Universität nachhaltig schädige.

Der Präsident des Studierendenparlaments, Bennet Buchholz, erklärte bereits im Vorfeld der Sitzung, dass sich nun das Rektorat mit dem Antrag der Studierendenschaft auseinandersetzen wird. Gegebenenfalls werde der Antrag auch im Senat vorgestellt, dem höchsten beschlussfassenden Gremium der Universität. Das Wintersemester hat bereits am Montag begonnen.

Von Philipp Schulz