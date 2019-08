Stralsund

Zunächst war es nur als eine einmalige Aktion im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche im Mai 2019 in Greifswald gedacht. Doch das Angebot einer Führung durch die Bereiche der Mensa am Beitzplatz, die normalerweise nicht für Gäste zugänglich sind, kam überraschend gut an. „Wir haben uns überlegt, das in Zukunft öfter und für alle Standorte anzubieten“, sagt Carolyn Bothe, die Abteilungsleiterin für den Bereich Verpflegen beim Studierendenwerk Greifswald. Die Institution ist für die drei Hochschulen in Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg zuständig.

Wie sieht es hinter den Essensausgaben und in den Küchen aus? Was ist eigentlich ein „Freeflow“ und wie ist er aufgebaut? Und wohin wandert das Geschirr nach der Geschirrrückgabe? Diese Fragen werden künftig bei den Rundgängen von Mitarbeitern des Studierendenwerks beantwortet. „Das kostenfreie Angebot soll die Transparenz erhöhen und den Dialog mit Studierenden, Mitarbeitenden und Gästen der Mensen anregen“, teilt Nele Reidenbach vom Studierendenwerk mit.

Führungen sind kostenlos und dauern 60 Minuten

Die Führungen finden zunächst einmal im Quartal statt, sind beschränkt auf 15 Teilnehmer und dauern etwa 60 Minuten. Die Anmeldung erfolgt online auf der Seite des Studierendenwerks. Das erste Mal werden am 6. September die Türen der Mensen in Greifswald, Neubrandenburg und Stralsund geöffnet.

Hier klicken für Infos und Anmeldungen

