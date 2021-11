Sturm wirft Baum bei Karlsburg um – zwei Autos krachen in das Hindernis

Karlsburg

Ein umgestürzter Baum führte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der B109 im Karlsburger Wald zu zwei Verkehrsunfällen mit Personen- und Sachschaden. Die 34-jährige Fahrzeugführerin eines weißen Hyundai Kona war aus Richtung Karlsburg kommend in Richtung Anklam unterwegs und sah in der Dunkelheit den umgestürzten Baum, der quer auf der Straße lag, nicht. Sie fuhr auf den Baum auf. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 40 000 Euro, wie die Polizei in Wolgast mitteilt. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Anklam gebracht.

Fast zeitgleich krachte es auch auf der Gegenspur in Richtung Karlsburg. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Skoda Octavia ebenfalls auf den Baum auf. Allerdings ging dieser Crash glimpflicher aus als der andere: Am Skoda entstand lediglich Sachschaden an der Frontscheibe in Höhe von ungefähr 500 Euro. Auch der Fahrer selbst blieb glücklicherweise unverletzt.

Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Karlsburg entfernten dann den Baum von der Fahrbahn, sodass der Verkehr nach etwa einer halben Stunde wieder ungehindert auf der B 109 fließen konnte.

Von Cornelia Meerkatz