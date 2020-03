Sturmflut setzt Mole in Greifswald-Wieck unter Wasser

Greifswald

Mit Wasserständen von gut 1,30 Meter über Normal erlebte Greifswald am Sonntag die erste Sturmflut des Jahres. Trotz der Bewegungseinschränkungen durch die Corona-Pandemie pilgerten die Hansestädter nach Wieck, um das Naturschauspiel zu beobachten.

Zur Galerie Noch am Sonnabend genossen die Greifswalder die Frühlingssonne. Am Sonntag brachte Tief „Mareike“ den Winter zurück und sorgte für eine Sturmflut in Wieck und an den Küsten des Greifswlder Boddens.

Ein strammer Nordost-Wind drückte das Wasser des Greifswalder Boddens in Richtung Greifswald, so dass am frühen Morgen das Sperrwerk am Ryck geschlossen wurde. Nicht nur das Mittelsegment, sondern auch das südliche Schiebetor wurden dicht gemacht. Wer an das Hotel „Utkiek“ auf der nördlichen Molenseite wollte, holte sich nasse Füße oder hatte passenderweise Gummistiefel an. Dort wirbelte der Sturm das Baumaterial für die neue Terrasseneindeckung durcheinander. In Ludwigsburg stand der Fähranleger unter Wasser und in Loissin nagte das Wasser weiter an der bereits gefährdeten und mit Häusern bebauten Steilküste.

Nach Angaben des Lagezentrums des Landkreises Vorpommern-Greifswald gab es keine größeren Schäden durch den Sturm. Vereinzelt wurden umgestürzte Bäume gemeldet. In Heinrichsruh im südlichen Teil des Kreis wurde das halbe Dach einer bewohnten Scheune abgedeckt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

