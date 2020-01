Suche nach Gebeinen Rubenows geht weiter

Greifswald

Die Suche nach den Gebeinen des ermordeten Bürgermeisters Heinrich Rubenow (1400 –1462) ist noch nicht beendet. Im Zuge der Bauarbeiten für die Galerie der Romantik wird es erneut archäologische Untersuchungen in dem Areal des früheren Franziskanerklosters geben, in dem auch das Skelett Rubenows vermutet wird. „Östlich der Museumsstraße werden fünf Ringfundamente für den kapellenartigen Anbau gegossen“, begründete Museumschef Uwe Schröder die erneuten archäologischen Arbeiten. „Und wir wissen, dass in einer Tiefe von anderthalb bis zwei Meter noch weitere Skelette liegen.“

Nachdem der Bund mit einem Nachschlag von weiteren 1,7 Millionen Euro die Planungen für den bislang auf fünf Millionen Euro teuren Bau wieder in Gang gesetzt hat, treibt das Museum das Projekt voran. Bis Mai soll die Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung sowie die Genehmigungsplanung fertiggestellt und zur Prüfung vorgelegt werden, so Schröder. Die Romantik-Ausstellung könnte dann im Jahr 2023 öffnen, ein Jahr vor dem 250. Geburtstag des in Greifswald geborenen Malers Caspar David Friedrich. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Eckhard Rehberg, der sich am Mittwoch über den Stand des ausschließlich mit Bundesmitteln finanzierten Projektes informierte, regte an, das Jubiläum als landesweit beachtetes Ereignis anzugehen. Nach den Worten von Schröder hat das Museum die Herausgabe einer Friedrich-Gedenkmünze beim Bundesfinanzministerium für das Jahr 2024 beantragt. Eine gesonderte Friedrich-Ausstellung ist aber bislang nicht geplant.

Archäologen suchen nach Skelett von Rubenow

Kinderleichen unterm Landesmuseum

Von Martina Rathke