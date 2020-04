Suche nach Rosemarie Natzius aus Greifswald läuft weiter

Greifswald

Die 80-jährige Rosemarie Natzius aus Greifswald bleibt weiter verschwunden. Die Seniorin wird seit dem 10. April vermisst, zuletzt wurde die demente Frau im Mendelejewweg gesehen. Die Vermisste ist ca. 1,60 Meter groß und wird als korpulent beschrieben, sie benötigt dringend medizinische Hilfe. Zur Bekleidung der Vermissten ist lediglich bekannt, dass sie einen dunklen Filzhut trägt und eine braune Lederhandtasche mitführt. Zur Fortbewegung ist sie auf einen Rollator angewiesen, kann jedoch mit dieser Hilfe weite Strecken zurücklegen.

Suche im Wald mit geländegängigen Fahrzeugen

„Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben leider erfolglos“, beschreibt Andrej Krosse von der Polizeiinspktion Anklam. „Wir überprüfen weiterhin alle bekannten in Frage kommenden Aufenthaltsorte der Frau. In der Vergangenheit wurde sie bereits mehrfach gesucht und wurde schließlich im Greifswalder Umland gefunden.“ Hubschrauber mit Wärmebildkameras hätten die Gebiete bereits abgeflogen, auch die Suche durch die Rettungshundestaffel und Spürhunde blieb erfolglos. „Jetzt suchen wir die Gebiete mit geländegängigen Fahrzeugen ab“, so Krosse. Die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise bitte an die Polizei

Hinweise nimmt sie in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540-224 oder - 225 , jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von Anne Ziebarth