Greifswald/Anklam

Sie kamen im Doppelpack und wohnen künftig auf der Insel Usedom: Enders und Ellena. Die Zwillinge wurden am 18. Juni in der Anklamer Ameos-Klinik geboren und sind echte Leichtgewichte. Enders wog kurz nach der Geburt 1940 Gramm bei 43 Zentimetern Größe, Ellena war mit 2560 Gramm und 47 Zentimetern etwas schwerer und etwas größer. Zwischen den beiden liegen zwei Minuten. Enders wurde 18.55 Uhr geboren, Ellena 18.57 Uhr.

24 Babys in Greifswald und Anklam

Insgesamt konnten vergangene Woche in den Kliniken Greifswald und Anklam 24 Babys freudig in den Arm genommen werden. Im Kreißsaal der Greifswalder Unimedizin kamen am 17. Juni Anni Seiler (künftiger Wohnort: Greifswald, Geburtsgröße: 48 cm, Geburtsgewicht: 2680 g, Geburtszeit: 14.51 Uhr) und Freya Erika Firtzlaff ( Greifswald, 52 cm, 3720 g, 23.25 Uhr) zur Welt. Am 18. Juni Geburtstag feiert künftig Evelyn Herenz ( Wolgast, 52 cm, 3145 g, 15.32 Uhr) – und am 19. Juni machte Matis Krüger ( Greifswald, 48 cm, 3020 g, 6.17 Uhr) seinen ersten Schrei. Gleich vier Geburten gab es am 20. Juni in Greifswald: Luisa Soos ( Greifswald, 51 cm, 3200 g, 4.34 Uhr), Fine Fröhlich ( Greifswald, 53 cm, 3990 g, 9.15 Uhr), Benedikt Wegner ( Hanshagen, 51 cm, 4100 g, 11.34 Uhr) und Ronja Hope Strutz ( Zinnowitz, 46 cm, 2530 g, 14.28 Uhr). Der kleine Neu-Greifswalder Jonah Gustav Kahl wiederum wurde am 21. Juni geboren – um 3.42 Uhr mit 51 cm und 3600 g. Ebenfalls am 21. Juni Geburtstag haben künftig Jette Amalia Schröder ( Kemnitz, 47 cm, 2670 g, 9.53 Uhr) und Marie Jane Maaß ( Greifswald, 50 cm, 2860 g, 22.36 Uhr). Lena Laaser ( Neuenkirchen, 53 cm, 3705 g, 2.34 Uhr) und Kjartan Rolandson (Grimmen, 53 cm, 3280 g, 15.18 Uhr) erblickten das Licht der Welt am 22. Juni in Greifswald.

Neben Zwillingen noch sechs weitere Kinder

In der Anklamer Ameos-Klinik kamen neben den Zwillingen noch sechs weitere Kinder zur Welt. Den Anfang machte bereits am 15. Juni um 12 Uhr Enola Rißmann (47 cm, 2590 g) aus Lübs. Anni Rudolph ( Torgelow, 48 cm, 2290 g, 21.02 Uhr) und der Neu-Heringsdorfer Jona Schmurr (50 cm, 3620 g, 8.40 Uhr) folgten am 17. Juni beziehungsweise 18. Juni. Ebenfalls in Heringsdorf zu Hause ist künftig Ian Hadynski (50 cm, 3650 g), der am 19. Juni um 18.47 Uhr geboren wurde. Den neuen Erdenbürgern Malte Jonas Bohn ( Ueckermünde, 53 cm, 4070 g, 13.09 Uhr) am 20. Juni und Milan Steckmann ( Torgelow, 50 cm, 3200 g, 8.07 Uhr) am 21. Juni wünschen wir ebenso alles Gute wie allen anderen Neugeborenen – selbstverständlich auch jenen, die nicht in der Zeitung genannt werden sollen.

Thomas Pult