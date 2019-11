Süßer Nachwuchs für Vorpommern

Greifswald/Anklam.

23 Geburten meldet die Universitäts-Frauenklinik Greifswald für den Zeitraum vom 4. bis einschließlich 8. November. Den Reigen der neuen Erdenbürger eröffnete am 4. November um 21.29 Uhr Arie Pohl. Der Junge, zu Hause nun in Sundhagen, war 51 Zentimeter (cm) groß und wog 3480 Gramm (g).

Am 5. November um 3.05 Uhr kam die Greifswalderin Thea Schröder (52 cm, 3630 g) auf die Welt. Ihr folgte am selben Tag um 14.32 Uhr die Wolgasterin Angel Sophie Kreuter (49 cm, 3090 g).

Die Greifswalderin Skadi Kliewe wurde am 6. November um 14.34 Uhr geboren, 51 cm lang und 3790 g schwer. Auch Simon Polzin, daheim jetzt in Dersekow, kam am 6. November zur Welt und zwar um 20.50 Uhr, 57 cm lang, 4920 g schwer. Mit Edda Elisabeth Eichhorn (20.54 Uhr, 50 cm, 3100 g) und Letty Tratz (22.22 Uhr, 55 cm, 3770 g) gab es zwei weitere Geburten an diesem Tag. Beide wachsen in Greifswald auf.

In Hinrichshagen bei Greifswald freute man sich am 7. November über die Ankunft von Ava Kettner (4.55 Uhr, 51 cm, 3630 g). Auf eine neue Erdenbürgerin stieß man am selben Tag in Korswandt auf Usedom an: 9.29 Uhr war Layla Gebhardt da, 53 cm lang und 4220 g schwer. Auch der Greifswalder Mattis Joshua Behrndt kam am 7. November auf die Welt (10.19 Uhr). In Wendisch-Baggendorf bei Grimmen feierte man an diesem Tag die Ankunft von Finn Justus Bockhahn (14.30 Uhr, 51 cm, 3850 g).

Hallo hieß es am 8. November um 8.34 Uhr für die Greifswalderin Laura Olga Stepien-Motyl (47 cm, 3100 g). Mia Lisa Mende (49 cm, 2915 g), gleichfalls in Greifswald zu Hause, wurde am selben Tag um 19.38 Uhr geboren. Mit Karl Drehn (22.32 Uhr, 47 cm, 1950 g) und Benjamin Drehn (22.34 Uhr, 43 cm, 1890 g) gab es am späten Abend desselben Tags eine Zwillingsgeburt. 23.07 Uhr kam die Wolgasterin Adele Minna Müsebeck (51 cm, 3700 g) und um 23.09 Uhr die Greifswalderin Freya Elise Krauel (48 cm, 2900 g) auf die Welt.

Im Ameos Klinikum in Anklam wurden in den ersten sieben Novembertagen sechs Kinder geboren. Am 1. November um 18.57 Uhr kam hier Til Sturzwage (50 cm, 3010 g) auf die Welt. Er wächst in Sauzin auf. Am 2. November um 1.57 Uhr war es für Karl Labahn (48 cm, 2810 g) soweit, er lebt jetzt in der Stadt Usedom. In Torgelow freute man sich am 3. November über die Ankunft von Luke Neubert (22.49 Uhr, 49 cm, 3130 g). In Wolgast stieß man am 5. November auf die Geburt von Celina Piel (21.58 Uhr, 49 cm, 3610 g) an. Am 6. November hieß es Hallo für den Ducherower Anton Gleißner (23.46 Uhr, 52 cm, 3880 g) und am 7. November um 8.44 Uhr wurde die Ueckermünderin Lara Sembach (49 cm, 3220 g) auf Erden begrüßt.

Von oz