Süßes Doppel in Greifswald

Greifswald/ Anklam/ Stralsund

Niedlicher Nachwuchs für Vorpommern: Baylee Brain Walter wurde am 17. Februar in der Universitäts- Frauenklinik in Greifswald geboren: 15.13 Uhr war der kleine Schieter da, 53 Zentimeter (cm) groß und 3100 Gramm (g) schwer. Daheim ist Baylee in Torgelow.

Am 20. Februar erblickten in Greifswald Zwillinge das Licht der Welt: 14.40 Uhr war es für Hailey Kate Gischke (46 cm, 2615 cm) soweit. 14.42 Uhr wurde ihre Schwester Malia Elaine (45 cm, 2300 g) auf Erden begrüßt. Beide wachsen in Greifswald auf.

Dort ist jetzt auch die kleine Hedi Sakura zu Hause. Geburtstag des Mädchens war der 25. Februar. 6.50 Uhr kam es zur Welt mit einer Länge von 52 cm und einem Gewicht von 3630 g.

Im Ostseebad Heringsdorf auf Usedom stieß man am 25. Februar auf die Ankunft von Richard Carl Brümmel an. 12.54 Uhr wurde der Junge in Greifswald geboren, 55 cm groß und 3610 g schwer.

Am 26. Februar um 3.18 Uhr hieß es in der Greifswalder Uni-Klinik „Hallo Baby“ für Mina Bao Vy (49 cm, 3680 g). Das Mädchen lebt jetzt in Wolgast.

Kim Emmi Golzow erblickte am 27. Februar um 17.23 Uhr in Greifswald das Licht der Welt: 50 cm lang und 3150 g schwer. In Greifswald ist das Mädchen auch zu Hause.

Dort wächst auch Anton Borsum auf, der am 28. Februar um 0.43 Uhr geboren wurde, 52 cm groß und 3960 g wiegend.

Sieben neue Erdenbürger meldet die Ameos Klinik in Anklam. Am 20. Februar, 12.13 Uhr, kam hier Arthur Alexander Brendemühl (55 cm, 3900 g) auf die Welt. Er wächst in Menzlin auf.

Am 21. Februar, 21.41 Uhr, wurde in Anklam Max Gerhardt (50 cm, 3270 g) geboren, zu Hause ist er nun in Ueckermünde.

„Hallo Baby“ hieß es am 23. Februar um 13.14 Uhr für Julian Riemann (49 cm, 2390 g), auch er wächst in Menzlin auf. Ebenfalls am 23. Februar kam in Anklam Lilou Jacoby (52 cm, 3340 g) auf die Welt, daheim ist das Mädchen in Waschow.

In Dennin freute man sich am 25. Februar über die Geburt von Phil Geserick. 5.47 Uhr wurde der Junge (55 cm, 3880 g) im Anklamer Kreißsaal begrüßt.

Für den nun jüngsten Einwohner von Liepen bei Anklam, Julian Maruhn, war es am 27. Februar, 8.40 Uhr, soweit. Mit einer Länge von 54 cm und einem Gewicht von 4060 g war Julian der Größte unter den in Anklam Geborenen. Gleichfalls am 27. Februar kam Niklas Knuth in Anklam zur Welt. 21.43 Uhr wurde er auf Erden begrüßt, 52 cm lang und 3740 g schwer.

