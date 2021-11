Greifswald

Eigentlich lief alles gut in der Familie. Die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern war von Vertrauen geprägt. Bis die Corona-Pandemie den Alltag auf den Kopf stellte. Der 16-jährige Malte*, vom Charakter her ein geselliger, heiterer Junge, igelte sich im Gegensatz zu seiner jüngeren Schwester ein. Er ließ das Homeschooling schnell schleifen, klinkte sich zunehmend aus. Als der Präsenzunterricht wieder begann, nahm Malte nicht teil, wurde zum Schulschwänzer – aus Sorge, Mitschüler bekämen sein Versagen mit. Die Eltern Grit und Philipp Zenke*, zunächst ahnungslos, bekamen das späte Erwachen: „Wie konnte es geschehen, dass wir den Draht zu unserem Sohn verloren, seine Probleme nicht rechtzeitig erkannten“, fragten sie sich. Und vor allem: „Wie können wir ihm, der mittlerweile depressives Verhalten zeigt, überhaupt noch helfen?“

Familien, wie die Zenkes, sehen sich manchmal von heute auf morgen vor schwer zu bewältigende Konflikte gestellt. In anderen Fällen bahnen sich Probleme mit dem Nachwuchs über Wochen oder Monate an, werden zur Dauerbelastung für alle. Einige Eltern finden den Mut, eine Erziehungsberatungsstelle aufzusuchen. In Greifswald gibt es eine solche Hilfe erst seit Februar 2021. Das Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald hatte diese Leistung ausgeschrieben, suchte ein multiprofessionelles Team und fand es schließlich bei der Caritas Vorpommern.

Das Team der Erziehungsberatungsstelle der Caritas in Greifswald (v.l.): Sozialpädagoge Bengt Jacobs, Psychologin Tanja Schomaker, psychologische Beraterin Eva-Maria Blumentrath und Erziehungswissenschaftler Brian Carlsson. Quelle: Beratungsstelle

Schamgefühl ist groß

„Viele Eltern kommen mit einem großen Schamgefühl zu uns. Sie fühlen sich als diejenigen, die es mit den Kindern nicht gebacken kriegen. Erziehungsunsicherheiten zugeben zu müssen, obwohl andere Mütter und Väter doch angeblich alles mit links schaffen, ist sehr schwer“, sagt Eva-Maria Blumentrath. Als psychologische Beraterin für Kinder und Paare ist sie neben Bengt Jacobs, Tanja Schomaker und Brian Carlsson eine von vier Caritas-Mitarbeitenden, die sich seit dem Frühjahr der Erziehungsberatung verschrieben haben. „Ein kostenfreies vom Landkreis finanziertes Angebot, für das es einen großen Bedarf gibt“, sagt Jacobs. Darauf seien er und seine Kollegen im Vorfeld bereits in anderen Beratungsdiensten des Wohlfahrtsverbandes aufmerksam geworden, etwa in der Beratung bei Trennung, Scheidung, Umgang. Besonders in der Startphase habe es relativ viele Anmeldungen gegeben, etwa drei bis vier pro Woche. Am häufigsten suchten Mütter Rat, aber auch Väter und Paare kämen. Eines der Hauptthemen, verstärkt durch die Corona-Pandemie: der zunehmende Medienkonsum der Kinder.

„Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Kinder heute anders kommunizieren als wir“, sagt

Hier wartet Hilfe Die Erziehungsberatungsstelle der Caritas in Greifswald steht allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu allen Fragen der Erziehung und Beziehung offen. Die Mitarbeiter unterstützen und beraten Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei Konflikten in der Familie, in der Partnerschaft oder bei Trennung, bei Fragen zur Eltern-Kind-Beziehung, wenn eine Veränderung in der Familienkonstellation ansteht, im Umgang mit Krankheit und Behinderung, bei Verlust und Trauer oder anderen Krisen oder bei Fragen zur sexuellen Entwicklung. Das kostenfreie Angebot steht allen Familien offen, die ein minderjähriges Kind mit Wohnsitz in Greifswald, im Amt Landhagen, im Amt Peenetal-Loitz und im Amt Jarmen-Tutow haben. Zu erreichen ist die Beratungsstelle in der Bahnhofstraße 16, Tel 03834-79 830, E-Mail: erziehungsberatung.greifswald@caritas-vorpommern.de. Es muss kein Antrag auf Hilfen zur Erziehung gestellt werden. Bei Anruf oder E-Mail wird ein Mitarbeiter einen Gesprächstermin vereinbaren.

Diplompsychologin Tanja Schomaker. Die Gesellschaft sei bis heute nicht dieses Themas Herr geworden. Da sei es für Familien umso schwerer, den richtigen Umgang damit zu finden. Ein Dauerthema, das viel Beziehungsarbeit verlange, sei meistens auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Medienkonsum. Aber auch der Blick von außen könne helfen.

Eltern setzen sich unter Druck

Das Wichtigste dabei: Erziehungsberatung anzunehmen, ist kein Eingeständnis von Versagen. „Wir gehen gemeinsam auf Forschungsreise, laden die Eltern ein, auf die Beziehungen innerhalb der Familie zu schauen“, sagt Blumentrath. Eltern, so ihre Erfahrung, hätten oft einen sehr hohen Anspruch an sich selbst, setzten sich enorm unter Druck. „Doch es gibt den Begriff ‚good enough mother‘“, sagt sie. Die „ausreichend gute Mutter“. „Und das ist völlig okay. Man muss keine Supermutter sein. Genau so verhält es sich mit dem Kind: Es ist in Ordnung, sein Kind auch erst einmal okay zu finden“, sagt Blumentrath.

Dennoch gebe es Situationen, in denen Eltern scheinbar alles über den Kopf wächst. Wenn der Zehnjährige nachts um drei zum x-ten Mal am Notebook entdeckt wird und alles Reden nicht hilft. Oder wenn der Zweijährige sich wieder einmal wie ein wild gewordenes Menschenkind auf den Fußboden des Supermarktes schmeißt, schreit und um sich schlägt, weil er eine Süßigkeit nicht bekommt, behalten Eltern nur schwer die Ruhe. „Auch dieser Trotzanfall gehört bereits zum Prozess der Ablösung des Kindes von den Eltern“, verdeutlicht Blumentrath. Der Knirps beginnt, sich als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen, entwickelt seinen eigenen Willen und stößt dabei immer wieder an Grenzen – eigene oder von Eltern gesetzte. Wutanfälle sind eine Folge.

Ablösen geht mit Konflikten einher

Diese Phasen der zunehmenden Autonomie verlaufen für einige mehr, für andere weniger konfliktreich. Auch davon berichten Klienten in der Erziehungsberatungsstelle, zu denen ebenso junge Erwachsene gehören. Die Unsicherheiten seien oft groß. Ein junges Mädchen ohne Schulabschluss etwa suchte Rat in der Frage, inwieweit sie sich überhaupt vom Elternhaus ablösen dürfe, da sie ja nicht den Erwartungen von Mutter und Vater entsprochen habe. Wie kann dieses Ablösen im Heranwachsendenalter aussehen, ohne dass es zum Bruch kommt?

Das Familienleben, so Bengt Jacobs, erfordere stetig Kommunikation. „Wenn beispielsweise ein Geschwisterkind auf die Welt kommt, glauben manche Eltern, dass alles so weiterläuft. Es sei ja eben nur ein Kind mehr. Irrtum. Das ganze System steht kopf“, betont der Sozialpädagoge. Nicht selten gerieten Eltern dann an ihre Grenzen, fühlten sich überfordert. Konflikte – auch innerhalb des Paares – nähmen zu. Das Gefühl, wir schaffen das alles nicht mehr, werde übermächtig.

Eltern, so Brian Carlsson, schauten dann quasi mit der Taschenlampe nur in eine Ecke. Der Fokus werde auf ein Problem gerichtet. „Dabei gibt es vielleicht ein Spektrum an Ressourcen und Lösungsmöglichkeiten, wenn man den Blickwinkel verändert, den ganzen Raum erhellt“, sagt der Erziehungswissenschaftler. Und Diplompsychologin Tanja Schomaker fügt hinzu: „Wir schauen darauf, was gut funktioniert, was man übertragen kann. Denn in unserer Beratungsstelle geht es nicht darum, Erziehung zu lernen, sondern auf die Beziehungen in der Familie zu gucken. Dabei arbeiten wir sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern“, sagt sie. Voraussetzung sei, das dies auch gewollt ist. (*Namen v.d. Red. geändert)

Von Petra Hase