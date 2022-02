Swinemünde

Der Tanktourismus von Deutschland nach Polen reißt nicht ab. An den Tankstellen in Swinemünde bilden sich an Wochenenden regelmäßig lange Schlangen an Autofahrern. Den größten Ansturm gibt es an der Shell-Tankstelle direkt an der Grenze. Am vergangenen Sonntag waren so viele Kunden da, dass gegen 14 Uhr das Benzin alle war. Am frühen Morgen waren die Tanks noch voll.

An die Circle K Express Tankstelle, an der Karsiborska-Straße, kamen so viele Fahrer aus Deutschland, dass es zu Staus und Problemen bei der Durchfahrt kam. Ein Einwohner sagt: „Eine Autoschlange mit deutschen Kennzeichen blockiert regelmäßig die Straße, es kommt zu sehr gefährlichen Situationen. Täglich werden Verkehrsregeln gebrochen. Es sollte sich jemand mit diesem Problem befassen.“

Auch Einkaufstourismus boomt

Nicht nur an Tankstellen, sondern auch in den Swinemünder Geschäften werden immer mehr deutsche Kunden begrüßt. Der günstige Euro-Zloty-Wechselkurs und die wegen der hohen Inflation in Polen gesenkte Mehrwertsteuer auf viele Lebensmittel locken zum Einkauf. Die lokalen Händler sind mit dieser Situation nicht unzufrieden. Hanna Mojsiuk, Vorsitzende der Nordhandelskammer in Stettin: „Der Einkaufs- und Tanktourismus ist ein interessantes Phänomen. Wir sollten darüber nachdenken, wie daraus ein langanhaltender Trend gemacht werden kann. Das wäre für die wirtschaftliche Entwicklung des Grenzgebiets wichtig.“

Indes versichern Experten, dass es genug Kraftstoff für alle gibt. Das Tanken von Ausländern in Polen sei nicht so dramatisch, dass den Tankstellen permanent das Benzin ausgehe. Das Beispiel von Swinemünde zeigt allerdings, dass es in einigen Grenzstädten zu vorübergehenden Unterbrechungen der Kraftstoffversorgung kommen kann.

Polen sehen im Tanktourismus Imagegewinn

Unternehmer weisen derweil auf einen weiteren Aspekt hin. „Wir können uns als Imagegewinner erweisen, wenn wir die heutigen Tanktouristen daran gewöhnen, dass Polen ein Land ist, in dem man günstig einkaufen kann, wo ein reichhaltiges Handelsangebot ist“, betont Hanna Mojsiuk. Ein negatives Szenario für polnische Unternehmer wäre eine Preiskorrektur oder die Einführung einer Art Kraftstoffrationierung für ausländische Verbraucher.

Jarosław Tarczyński von der Nordhandelskammer in Stettin sagt dazu: „Wir sind Mitglied der Europäischen Union, und ein solches Vorgehen könnte als sehr unfreundlich betrachtet werden. Kraftstoff ist keine Wurst oder Zucker, die auf einen Anhänger gepackt werden und ins Ausland transportiert werden können. Ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass in Polen billig gekaufter Kraftstoff im Ausland teuer weiterverkauft wird. Die jetzige Situation sollte so gut wie möglich genutzt werden.“

Die Mehrwertsteuersenkung in Polen gilt bis Ende Juli. Danach werden die Kraftstoffpreise sicher höher sein als jetzt.

Von Radek Jagielski