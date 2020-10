2000 vorwiegend junge Frauen demonstrierten am Sonnabend auf der polnischen Seite der Insel Usedom gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze. Am Montag ist eine weitere Demonstration geplant.

