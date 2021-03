Swinemünde

Industrieentwicklung kontra Tourismus: Sehenswürdigkeiten und Touristenattraktionen am rechten Ufer von Swinemünde können möglicherweise von der Welt abgeschnitten werden. Das fürchten Kommunalpolitiker und Einwohner von Swinemünde. Anlass zur Sorge gibt die geplante Erweiterung einer Industrieanlage am Leuchtturm und des Bau eines dritten Tanks am LNG-Terminal.

Die Tourismusbranche ist über die Pläne der Industrieunternehmen entsetzt. Befürchtet wird, dass deren Umsetzung das Ende des Tourismus am rechten Ufer der Swine bedeuten könnten. Sogar die Behörden der Stadt sind in Sorge, obwohl sie sich der Expansion der Industrie auf der Insel Wollin nicht widersetzten.

Verband der Leuchtturmliebhaber plant „Grüne“ Wand

Worum geht es konkret? Seit vielen Jahren beantragen Swinemünder und der Verband der Leuchtturmliebhaber eine Bewirtschaftung eines kleinen Geländes am Leuchtturm. Es sind nur 1200 Quadratmeter. Das Grundstück dient hauptsächlich als Schleife für Stadt- und Reisebusse mit Touristen. In

Der Leuchtturm von Swinemünde Quelle: Radek Jagielski

der Sommersaison grenzt das Parken am Leuchtturm fast an ein Wunder. Das Gebiet ist vernachlässigt und die Straße voller Löcher. Dieses Bild zeigt sich jedes Jahr über 100 000 Touristen, die den Leuchtturm besuchen. „Es ist eine Schande, dass heutzutage solche Bedingungen an einer der größten Touristenattraktionen von Swinemünde bestehen. Wir haben Ideen für die Grundstücksbewirtschaftung, wollen die Attraktion durch eine grüne Wand von der Industrie zu trennen. Alles, was wir brauchen, ist ein guter Wille“, sagt Piotr Piwowarczyk, Vorsitzender der Swinemünder Tourismus Organisation.

Die Idee ist, dass neben der Busschleife, auch ein Garten mit Bänken, kleiner Architektur und ein Platz für Museumsausstellungen geschaffen wird. Damit könnten die negativen Auswirkungen des Hafens wie Staub und Lärm verringert und einfach die industrielle Infrastruktur kaschiert werden.

Tschechische Firma will Gastank bauen

Das Dilemma: Leider gehört das Gebiet nicht der Stadt, sondern der Seehafenverwaltung von Stettin und Swinemünde. Derzeit wird es von dem großen tschechischen Unternehmen Deza angemietet, das direkt neben dem Leuchtturm einen großen Gastank bauen will. Die Stadtverwaltung diskutierte dies bereits mit der Hafenverwaltung – ohne Beteiligung der Öffentlichkeit.

Später stellte sich heraus, dass es keine Möglichkeit für einen anderen Standort des Gastanks gibt und die Stellungnahme der Beamten den Erwartungen der Tourismusbranche nicht entspricht. „Dies ist keine lästige Installation für unsere Absichten“, kommentierte Barbara Michalska, stellvertretende Präsidentin von Swinemünde, die Pläne der tschechischen Firma.

Historische Aufnahme des Leuchtturms Swinemünde. Quelle: Radek Jaglielski

Die Pläne werden von vielen Einwohnern und auch von Ratsmitgliedern fast aller politischen Parteien kritisiert. „Kein Leuchtturm in Polen, hat eine so schreckliche Nachbarschaft. Er ist doch eins der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Woiwodschaft und eins der schönsten. Wir sollten zusätzlichen Installationen dieser Art nicht zustimmen“, argumentiert das Swinemünder PiS-Ratsmitglied Andrzej Mrozek.

Vorwurf an Behörden: Lange Zeit nichts unternommen

Den kommunalen Behörden wird vorgeworfen, lange Zeit nichts unternommen zu haben, um einen Kompromiss zu erzielen. Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz war bisher davon überzeugt, dass alles den richtigen Weg geht, stellt nun jedoch fest, dass ein erneutes Gespräch mit der Hafenverwaltung nötig sei. Wird es dazu kommen ? Noch besteht die Hoffnung auf einen Kompromiss: Die Stadträte möchten Vertreter von Deza nach Swinemünde einladen.

