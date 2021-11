Swinemünde

Vor Schmerzen schreiende Marinesoldaten werden auf der Pier an Ärzte der polnischen Küstenverteidigung übergeben. Ist es im Swinemünder Militärhafen zu einem Katastrophenfall gekommen? Mitnichten – die Szenerie ist eine Übung. Besatzungen von Kriegsschiffen des internationalen Nato-Verbande „Mine Shield“ arbeiten Hand in Hand mit Ärzten und der Feuerwehrbesatzung der 8. Flottille der polnischen Küstenverteidigung. Sie üben, um für den Ernstfall gut gerüstet zu sein.

Kriegsschiffe des internationalen Nato-Minenschild-Teams liefen in den Swinemünder Militärhafen ein, um ihre Vorräte aufzufüllen und den Besatzungen nach einer intensiven Ausbildung auf See eine Erholungspause zu gönnen. Zum Verband gehören das deutsche Flaggschiff „Elbe” sowie Minenzerstörer, die niederländische „Vlaardingen”, die norwegische „Olav Tryggvason” und die deutsche „Bad Bevensen” mit zwei Seahund-Drohnen. Der Aufenthalt im Swinemünder Hafen wurde zugleich genutzt für gemeinsamen Übungen mit den Ärzten und der Feuerwehrbesatzung der 8. Flottille der Küstenverteidigung.

Übung auch im Stettiner Haff

Nach kurzem Besuch in Swinemünde stachen die Einheiten wieder in See, wo die internationalen Manöver „Solidarna Belona” begonnen haben. Die Übungen, die nicht nur auf der Ostsee, sondern auch auf dem Piastowski-Kanal und dem Stettiner Haff stattfinden, umfassen unter anderem die Durchführung von Seetransporten durch verminte Gewässer und die Abwehr von Luftangriffen. Die an den Manövern beteiligten Kriegsschiffe bilden das Verteidigungssystem namens „Mine Shield” für Europa.

„Diese Kräfte können auch eingesetzt werden, um Anti-Terror-Operationen zu unterstützen, Leben zu retten und auf Krisensituationen zu reagieren“, sagt Lieutenant Commander Grzegorz Lewandowski, Pressesprecher der 8. Flottille der Küstenverteidigung.

Von Radek Jagielski