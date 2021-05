Swinemünde

Hängepartie beim neuen Containerhafen in Swinemünde: Für das Mega-Projekt ist immer noch kein Investor gefunden. Auch der jetzt erfolgte und mittlerweile zweite Anlauf der Angebotsöffnung schlug fehl. Nur ein Unternehmen signalisierte Interesse am Bau und Betrieb des neuen Terminals und gab ein Angebot ab – die britischen Firma Baltic Gateway Limited. Es wurde jedoch von der Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde abgelehnt. Der Grund? Das Unternehmen hat die formalen Anforderungen nicht erfüllt. Nach inoffiziellen Angaben wurde keine Anzahlung geleistet.

Kommission: Verfahren ohne Entscheidung beenden

Die Hafenverwaltung Stettin und Swinemünde erteilte nur eine lakonische Auskunft. „Die das Verfahren leitende Kommission stellte fest, dass das eingereichte Angebot nicht alle formalen Anforderungen erfüllt. Sie empfiehlt die Ablehnung und die Beendigung des derzeit anhängigen Verfahrens ohne Entscheidung“, heißt es in der Pressemitteilung.

Was bedeutet das für das Mega-Projekt? Die Zeit läuft davon. Die Vorbereitungen für das rund 3 Milliarden Złoty teure Vorhaben werden aber fortgesetzt. Die Bauarbeiten für alle Einrichtungen und die erforderliche Infrastruktur sind im Gange. Die Hafenverwaltung versicherte, dass sie weiterhin nach einem Investor für den Bau des Terminals suchen werde. „Unabhängig von den Ergebnissen des derzeitigen Verfahrens führen wir die Arbeit an Planungsunterlagen und Dokumentation für die Umsetzung dieses Projekts durch“, informiert Monika Woźniak-Lewandowska von der Hafenverwaltung Stettin und Swinemünde.

Zweifel an britischer Firma

Dennoch wird die Abgabe nur eines Angebots durch das britische Unternehmen als Fehlschlag gewertet. Über Baltic Gateway Limited ist praktisch nichts bekannt. Das Unternehmen hat keine Website und sein einziger Vertreter in den offiziellen Gründungsdokumenten ist James Stocks (amtierender Direktor). Wie aus den im Internet veröffentlichten Dokumenten hervorgeht, beträgt das Startkapital von Baltic Gateway Limited gerade einmal 100 Pfund. Andere, mit James Stocks verbundene Unternehmen sind ebenfalls unter der Korrespondenzadresse von Baltic Gateway Limited aufgeführt. Laut Medienberichten wird das britische Unternehmen mit ehemaligen Managern in Verbindung gebracht, die am Bau eines Containerterminals in Danzig beteiligt waren.

Projekt-Gegner atmen auf

Die Gegner des Terminals freuen sich über das mangelnde Interesse der Investoren. Ihrer Ansicht nach zeige dies, dass die Mega-Investition überflüssig ist. „Viele atmeten erleichtert auf“, sagt Bartosz Turlejski von der Swinemünder Tourismusorganisation. „Viele sind der Meinung, dass der Containerterminal negative Auswirkungen auf Swinemünde haben wird. Der Badebereich am rechten Ufer wird nicht mehr existieren und viele Bäume werden gefällt. Wir werden am Ball bleiben und Maßnahmen fordern, die die Interessen der gesamten Gemeinde berücksichtigen.“ Derzeit laufen Gespräche, um einen Bericht über die Auswirkungen des Terminals auf den Tourismus zu erstellen. Die Hafenverwaltung von Stettin und Swinemünde hat ihre Bereitschaft signalisiert, dies in Auftrag zu geben. In dem Zusammenhang macht sich die Tourismusbranche in Swinemünde dafür stark, dass sich ein von beiden Parteien akzeptiertes Unternehmen darum kümmert. Nur dann könne der Bericht objektiv sein, argumentiert die Branche.

Rafał Zahorski: Projekt ist reiner Größenwahn

Unterstützung bekommen die Projekt-Gegner von Rafał Zahorski. Der Experten für maritime Wirtschaft sieht derzeit keinen Bedarf für einen neuen Terminal in Swinemünde. Denn nicht nur dort ist eine Erweiterung des Umschlagpotenzials geplant. Der Danziger Hafen will seine Kapazität um die Hälfte erhöhen – auf bis zu 3 Millionen Container (TEU) pro Jahr. Dafür sollen eine Milliarde Złoty investiert werden. Im Hafen von Gdynia soll wiederum ein Container-Hub für 3,5 Milliarden Złoty gebaut werden, um eine Nachladekapazität von rund 2,5 Millionen TEU pro Jahr zu erreichen. Vor diesem Hintergrund bezeichnet Zahorski die gegenwärtige Idee, den Terminal in Swinemünde zu bauen, als „reiner Größenwahn“. „Es ist kein Geheimnis, dass Reeder heute die Bewegung von Containern regeln, und sie sind es, die erst vom Konzept eines Terminals in Swinemünde überzeugt werden sollten und erst dann sollte in Zusammenarbeit mit ihnen ein Terminal in Swinemünde gebaut werden“. so der Experte für maritime Wirtschaft. „Die Eisenbahnlinie CE-59 muss modernisiert und der Süden Polens und Europas mit den Häfen in Westpommern verbunden werden. Leider ist nichts über die Modernisierung der CE-59 zu hören, und die schiffbare Oder wird in etwa 30 Jahren verfügbar sein “, argumentiert Zahorski.

Polnische Häfen verbuchen steigenden Containerumschlag

Prof. Dariusz Zarzecki, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Stettin, glaubt dagegen, dass sich der Containerterminal in Swinemünde, dem Kampf um einen zunehmenden Container-Strom im Ostseeraum anschließen könnte. „Im Jahr 2019 wurden in Polen 3,05 Millionen TEU umgeladen. Dies ist das beste Ergebnis unter den Ländern im Ostseebecken. 97,5 Prozent aller Containerumladungen in polnischen Häfen fanden in Danzig und Gdynia statt. Das Terminal in Swinemünde wird zu einer radikalen Erhöhung des Ranges des Hafenkomplexes Stettin-Swinemünde beitragen “, betont Zarzecki.

Von Radek Jagielski