An ihm muss jeder vorbei, der hier Brötchen, Milch, Obst oder andere Lebensmittel kaufen will. Wachmann Jerzy Zielinski hat sich vor der Filiale der Supermarktkette Stokrotka im Herzen Swinemündes aufgebaut. Hinein darf jetzt nur, wer augenscheinlich zum betagteren Semester gehört.

Die „Stunden der Senioren“ haben gerade begonnen – eine Maßnahme der polnischen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus. Sie soll die ältere Bevölkerung schützen. Von 10 bis 12 Uhr dürfen nur noch über 60-Jährige in die Geschäfte, damit sie nicht von Jüngeren angesteckt werden können.

Zahlen dramatischer als in Deutschland

Nachdem die Pandemie hier später startete, sind die Zahlen in Polen nun dramatischer als in Deutschland. Und die Einschränkungen dementsprechend härter. Mit täglich etwa 20 000 Erkrankten infizieren sich im Nachbarland derzeit ähnlich viele Menschen wie in der Bundesrepublik, obwohl Polen nicht einmal halb so viele Einwohner hat wie Deutschland.

Am 7. November wurden sogar 28 000 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Und das obwohl in Polen erheblich weniger getestet wird, wie Ärzte beklagen.

Auch bei vielen deutschen Besuchern beliebt: Das Swinemünder Einkaufszentrum Korso. Da nur Geschäfte für täglichen Bedarf öffnen dürfen, ist hier derzeit alles dicht – bis auf eine Drogerie und den Friseur. Quelle: Stefan Sauer

Nun sind alle Schulen und Kitas im Land dicht, Hotels und Gaststätten auch – ebenso die meisten Geschäfte. Nur noch Läden, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten, wie Supermärkte und Drogerien, dürfen öffnen. Swinemünde gehört noch zu den von Corona schwächer betroffenen Regionen Polens, die Werte sind hier ähnlich wie im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Dennoch gelten in dem beliebten polnischen Seebad die gleichen Regeln wie im gesamten, zentralistisch organisierten Land.

„Ohne Maske“ kostet in Polen 125 Euro

Was sofort auffällt: Überall muss Maske getragen werden – auch draußen. Bis auf wenige Ausnahmen halten sich in den Straßen von Swinemünde alle Passanten daran. Ein Verstoß gegen die Regel kostet 500 Zloty (umgerechnet 125 Euro). Die Polizei fährt regelmäßig Streife, um zu kontrollieren. Öfter als in Deutschland sieht man Leute, die den Mund-Nasen-Schutz knapp unter der Nase tragen – wahrscheinlich ein kleiner Ausgleich dafür, dass die Maske ständiger Begleiter ist.

Quarantäne nach Polen-Besuch Polen ist derzeit von der Bundesregierung als Corona-Risikogebiet eingestuft. Deshalb müssen Deutsche, die ins Nachbarland reisen, nach ihrer Rückkehr grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne oder einen Covid-Test machen – zum Beispiel, wenn sie zum Shoppen rüber wollen. Es gibt allerdings Ausnahmen für Berufstätige, Schüler und Azubis. Sie haben nach der Rückkehr keine Einschränkungen, wenn sie regelmäßig an ihren Wohnort zurückpendeln. Polnische Bürger, die in MV arbeiten, müssen ein Mal die Woche zum Corona-Test. Zudem dürfen sie auch nicht zum Einkaufen auf die deutsche Seite. Politiker in der Grenzregion wie Swinemündes Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz fordern deshalb von der Schweriner Landesregierung, einen „kleinen Grenzverkehr“ zu akzeptieren, wie es ihn in Brandenburg und Sachsen gibt. Menschen im grenznahen Bereich (Radius von 40 km) sollen danach ohne Beschränkungen die Grenze passieren dürfen, wenn sie nicht länger als 24 Stunden bleiben – damit wirtschaftliche und sozial gewachsene Beziehungen in der Corona-Krise nicht zerstört werden. In Polen sind die täglich gemeldeten Corona-Zahlen derzeit etwas höher als in Deutschland, allerdings ist besonders Ostpolen betroffen. In der Grenzregion zwischen dem deutschen Vorpommern und dem polnischen Westpommern werden von den Behörden derzeit ähnlich viele Fälle gemeldet.

Die Stimmung ist an diesem Vormittag in Swinemünde aber trotzdem entspannt: „Die Regeln sind angemessen, sie müssen zwar nicht noch strenger sein, aber sie sind richtig so“, sagt Elzbieta Nerwinska (64), die mit ihrer Zwillingsschwester Ania Kujanek gerade zur „Stunde der Senioren“ im Stokrotka eingekauft hat. Wachmann Jerzy Zielinski hat sie ohne Beanstandungen passieren lassen.

Am Supermarkt Stokrotka in der Swinemünder Innenstadt: Wachmann Jerzy Zielinski (70) hält eine junge Frau auf, die in den Laden möchte. Quelle: Stefan Sauer

Wachmann stoppt junge Frau an der Ladentür

Mit einem Mal ist der 70-Jährige aber auf „Habacht“. Eine junge Frau mit Mini-Rock versucht schnellen Schrittes zwischen die Schiebetüren des Marktes zu kommen. Der Aufpasser stoppt sie, ist dann aber großzügig. Die Kundin möchte nur an einem Bankautomaten im Eingangsbereich der Kaufhalle Geld abheben, das darf sie. „Ich bin grundsätzlich sehr genau. Die Regel ist wichtig, um die Risikogruppe zu schützen und das Gesundheitssystem zu entlasten“, meint der Wachmann.

Die „Stunden der Senioren“ werden in Swinemünde insgesamt aber differenziert gesehen, so scheint es. „Es ist eine schöne Idee, aber eigentlich brauchen wir es nicht unbedingt“, meint zum Beispiel Justyna Olszewska, die etwas außerhalb des Stadtzentrums im Lidl einkauft. „Und wenn – dann könnten die Stunden auch früher sein, damit wir die jungen Leute nicht behindern. Wir stehen sowieso früh auf“, sagt die 64-Jährige lachend.

Justyna Olszewska (64) hat zur Stunde der Senioren eingekauft. Grundsätzlich meint sie aber, dass die Einkaufszeit von 10 bis 12 Uhr für alle geöffnet werden sollte. Quelle: Stefan Sauer

„Viele Ältere kaufen auch zu anderen Zeiten ein“

Vor dem Lidl-Markt gibt es keinen Wachmann. Hier huschen kurz nach 10 Uhr auch ein paar Jüngere rein. So wie Anna Kurp (26), die als Kellnerin auf Usedoms deutscher Seite in Heringsdorf arbeitet, wegen des Lockdowns in den Hotels aber derzeit in Kurzarbeit ist: „Die Stunden der Senioren werden zu wenig genutzt. Für die Geschäfte ist das oft eine tote Zeit. Viele Ältere gehen auch zu anderen Zeiten einkaufen“, hat die junge Frau beobachtet. Abstand, Hygiene und Masken seien wichtigere Maßnahmen.

Anna Kurp (26) ist um kurz nach 10 noch in den Laden gehuscht. Sie findet andere Corona-Regeln sinnvoller als die Einkaufsstunden für über 60-Jährige. Quelle: Stefan Sauer

Swinemündes Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz wirbt trotzdem dafür, alle Regeln akribisch einzuhalten. Wer in seine Verwaltung kommt, bei dem wird erst einmal Fieber gemessen. Seine 40 000-Einwohner-Stadt meldete zuletzt nur noch vereinzelte Corona-Fälle. Der Höchstwert lag Anfang November allerdings noch bei 40 Personen an einem Tag. Alle 100 Hotels und 150 Restaurants des polnischen Vorzeige-Seebades sind bis auf weiteres geschlossen – sie hoffen auf Wiedereröffnung zu Weihnachten.

Dieses Schild vor Kaufhallen zeigt es an: Von 10 bis 12 Uhr dürfen in Polen nur Kunden einkaufen, die 60 und älter sind. Quelle: Stefan Sauer

„Da die Regeln stets für ganz Polen beschlossen werden, müssen wir alle diszipliniert daran arbeiten, dass die Zahlen runtergehen“, sagt Stadtoberhaupt Zmurkiewicz. Auch die „Stunden der Senioren“ könnten dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Vor allem sollen sie helfen, die schweren Corona-Fälle bei den Älteren niedrig zu halten und die Intensivstationen zu entlasten. In Swinemünde gelingt das bislang ganz gut.

