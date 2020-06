Swinemünde startet größte Werbeaktion in der Geschichte der Stadt

Swinemünde

Die Stadt will den Tourismus retten und hat deshalb die größte Werbekampagne in ihrer Geschichte gestartet. Sie soll helfen, für die Kurstadt eine eigene Marke aufzubauen und Swinemünde als mondänes Reiseziel zu präsentieren. Nur so kann die Tourismusbranche die Sommersaison retten.

Wenn Touristen in der Sommerferienzeit zahlreich nach Swinemünde kommen, haben die Hotels eine Überlebenschance. Die Werbekampagne unter dem Motto „ Swinemünde – Inseln der vielen Möglichkeiten“ basiert unter anderem auf den Beziehungen zu Influencern und Medien und bindet Social Media, digitales Marketing und Werbetafeln ein.

Drastischer Rückgang der Touristen nach Grenzschließung

Aufgrund bequemer Kommunikationsmöglichkeiten waren bislang weitgehend Gäste aus Deutschland oder Skandinavien in der Stadt zu Gast. Die Grenzschließung wegen der Corona-Pandemie führte jedoch zu einem drastischen Rückgang des Touristenverkehrs. Die Werbemaßnahmen richten sich sowohl an den polnischen Tourismusmarkt als auch an die Nachbarländer. Die Kampagne dauert bis September.

Werbekampagne erhält eigenes Markenzeichen

„Das Wichtigste für uns ist die Sicherheit und der Komfort unserer Gäste. Wir haben unsere Einrichtungen an den Tourismus in einer neuen Zeit angepasst. Wir sind bereit, Gäste willkommen zu heißen“, sagt Paweł Sujka, stellvertretender Präsident der Stadt.

Die Kampagne wird von der Swinemünder Tourismusorganisation geleitet. Die Stadt wird sie teilweise aus externen Quellen finanzieren. Für die Kampagne wurde ein spezielles Markenzeichen vorbereitet. Es bezieht sich auf die Identität der Stadt und ihre Geschichte, indem es eines der wichtigsten Swinemünder Symbole verwendet – eine weiße Windmühle, die in einer neuen, eleganteren und aktuelleren Form gezeigt wird.

Die Kampagnendetails wurden am 29. Mai am Strand neben dem West-Wellenbrecher präsentiert. Quelle: Bartak Turlejski

„Das Ostseebad wird durch das Prisma von Qualität und hohen Standards gezeigt. Deshalb wollen wir nicht nur die Zielgruppe der Marke erweitern und den Charakter des Resorts widerspiegeln, sondern auch die heute so wichtige Assoziationen zur Sicherheit aufbauen. Der breiteste Strand Polens bietet uns gerade solche Möglichkeiten“, erklärt Wioleta Samitowska, Leiterin der Werbeabteilung im Stadtamt von Swinemünde.

Im Vordergrund steht der Strand

Und deshalb wird sie während der Werbekampagne vor allem den Swinemünder Strand in den Vordergrund stellen, der an seiner breitesten Stelle etwa 200 Meter rechnet. Dies ist ohne Zweifel der größte Konkurrenz-Vorteil des Resorts im Vergleich zu anderen Badeorten. Eine Webcam übetrträgt täglich vom Radisson Blue Resort Bilder vom Strand ins Internet. Der Strand wird zudem auf Werbetafeln der polnischen Großstädte, im Internet, in Zeitungen und im Fernsehen präsentiert. Es wird auch eine neue Internetseite von Swinemünde erstellt – visit.swinoujscie.pl, die auf Polnisch, Englisch, Deutsch und Tschechisch funktionieren wird.

Von Radek Jagielski