Swinemündes Stadtpräsident trotz Impfung mit Corona-Virus infiziert

Swinemünde

Der Swinemünder Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz ist mit dem Coronavirus infiziert. Er informierte darüber auf Facebook. Der 73-Jährige war geimpft. Ob sich der Präsident mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert hat, ist noch nicht bekannt. Seine Aufgaben wurden von seinen Stellvertretern – Barbara Michalska und Paweł Sujka – übernommen.

Erholung zu Hause

Żmurkiewicz geht es eigenen Angaben zufolge gut, er erholt sich zu Hause. „Abgesehen davon, dass ich leicht geschwächt bin, habe ich keine weiteren Symptome. Aber es ist Zeit, das Tempo zu verlangsamen. Ich bitte euch, aufeinander aufzupassen und vernünftig zu sein. Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, schrieb Żmurkiewicz, der sich in häuslicher Quarantäne befindet, auf Facebook.

Interesse an Impfungen gering

Die Swinemünder Behörden werben derweil weiter für Impfungen. Leider sei das Interesse definitiv geringer als zu Beginn. In ganz Polen ist die Situation ähnlich. In der ersten Jahreshälfte kamen wöchentlich bis zu 700 Menschen zur größten Impfstelle, dem Krankenhaus in Swinemünde. Manchmal gab es sogar Warteschlangen. Derzeit kommen 60 bis 100 Anwohner ins Krankenhaus, um sich impfen zu lassen. 112 Ampullen mit Impfstoffen mussten bereits entsorgt werden. „Gründe waren mechanische Beschädigungen, Transportschäden, Ablauf der Verabreichungsfrist“, erklärt Dorota Konkolewska, Leiterin des Krankenhauses in Swinemünde.

Anstieg der Infektionen

In Westpommern kommt es derzeit zu einem leichten, aber systematischen Anstieg der Coronavirus-Infektionen. Am Mittwoch gab es 39 Fälle positiver Covid-19-Tests, darunter zwei aus Swinemünde.

Von Radek Jagielski