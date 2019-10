Greifswalder SPD: Stadt soll Schwarz-Haus pachten

Greifswald

Die Stadt erwartet demnächst eine Machbarkeitsstudie des Eigentümers zur Sanierung des Hauses Baderstraße 2, informiert Stadtsprecherin Andrea Reimann. Es ist das Geburtshaus der Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621–1638). „Ziel der derzeit laufenden Gespräche ist eine denkmalgerechte Sanierung und Nutzung des Gebäudes.“ Wenn die Verhandlungen in einem zu vertretenden Zeitraum zu keinem Erfolg führten, dann würden die weiteren erforderlichen Schritte eines Enteignungsverfahrens gegangen.

Dieses Vorgehen entspricht dem derzeit gültigen Beschluss der Bürgerschaft vom April dieses Jahres. Allerdings soll vor dem Enteignungsversuch versucht werden, Eigentümer Cornelius Siller zur Veräußerung des Gebäudes zu bewegen. In den Gesprächen über die Sanierung wird die Stadt „Möglichkeiten der Unterstützung aufzeigen und anbieten.“

Bisherige Bemühungen der Stadt scheiterten

Das Haus steht seit Anfang der 1990er-Jahre leer. Wie es in der Begründung des Bürgerschaftsbeschlusses heißt, sind in der Vergangenheit mehrfach Versuche zur Sanierung und eine neue Nutzung trotz umfangreicher Bemühungen der Stadt gescheitert.

Eine Grundsicherung Anfang der 2000er-Jahre für 170 000 Euro finanzierte die Stadt. Damit

Das um 1300 errichtete Wohnspeicherhaus Baderstraße 2 gehört zu den ältesten Gebäuden der Stadt und verfügt über eine äußerst wertvolle Innenausstattung aus mehreren Jahrhunderten. Die Stadtließ 2007 für das in Privatbesitz befindliche Gebäude ein Sanierungskonzept erarbeiten. Die Kostenschätzung lag bei einer Million Euro. Im Konzept ging man von einer Nutzung des Erd- und des Obergeschosses aus. Die darüber liegenden Geschosse mit den niedrigen Deckenhöhen blieben aus Gründen der Bauordnung und Denkmalschutzes in diesem Konzept ungenutzt. Die Baupreise sind in den letzten zwölf Jahren drastisch gestiegen.

wurde der Verfall gestoppt. Ein erster 2015 gestarteter Versuch der Stadt zur Enteignung Sillers auf Beschluss der Bürgerschaft scheiterte. Das anschließend angestrebte Instandsetzungs- und Modernisierungsgebot wurde als ungeeignet für das Ziel einer denkmalgerechten Sanierung und Nutzung verworfen. Laut Verwaltung wurde den Experten der Zutritt zum Haus zur Anfertigung eines Gutachtens verweigert.

Verein will Sibylla-Schwarz-Zentrum einrichten

Ein halbes Jahr nach dem April-Beschluss will die SPD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft parallel noch einen anderen Weg gehen. Die Sozialdemokraten schlagen vor, dass Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) mit dem Eigentümer über einen Mietvertrag mit der Hansestadt verhandelt. Zugleich regen sie Gespräche mit dem Sibylla-Schwarz-Verein und weiteren Interessenten zur zukünftigen Nutzung und der Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes an. Im dritten Punkt ihrer Beschlussvorlage für die Sitzung am 4. November zur Entscheidung fordern sie die Weiterverfolgung des von der Stadt angestrebten Enteignungsverfahrens.

Der 2013 gegründete Sibylla-Schwarz-Verein bemüht sich seit Jahren, den Aufbau eines Sibylla-Schwarz-Zentrums zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur in der Baderstraße voranzutreiben. Im Juni 2019 wurde ein Erfolg gemeldet: Die seinerzeitige Vereinsvorsitzende Sonja Gelinek und Cornelius Siller unterschrieben eine Absichtserklärung. Ziel ist ein langfristiger Mietvertrag über das gesamte Haus. Darüber sollte eine Nutzung durch den Verein und dessen Untermieter erfolgen. Zudem sollte auf diese Weise die Finanzierung einer denkmalgerechten Sanierung nach den Nutzungsvorstellungen des Vereins angeschoben werden.

SPD : Mietvertrag könnte Sanierung beschleunigen

„Den Wunsch, das Sibylla-Schwarz-Haus zu erhalten und wieder zugänglich zu machen, hegen alle Fraktionen“, betont SPD-Bürgerschaftsmitglied Prof. Thomas Stamm-Kuhlmann, der zugleich aktueller Vorsitzender des Sibylla-Schwarz-Vereins ist. Die SPD habe mit dem Wunsch nach Verhandlungen über einen Mietvertrag lediglich einen Weg beschritten, wie das möglich werden könnte. Michael Hosang, Mitglied des Ortsrates für die SPD, spricht von einem Prüfauftrag an den OB mit dem Ziel, schneller eine Sanierung zu erreichen. Das Prozedere für ein Enteignungsverfahren könne sich über Jahre hinziehen. Ein weiterer Verfall sei also nicht unwahrscheinlich. „Die SPD-Vorlage ist reiner Aktionismus und torpediert die laufenden Verhandlungen der Verwaltung mit dem Eigentümer“, meint dagegen CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. Im Ortsrat Innenstadt stimmte neben Hosang nur Yvonne Görs (Linke) für den SPD-Vorschlag.

Einfluss auf Gespräche mit Stadt schwer abschätzbar

Patrick Leithold und Tom Beyer (Grüne) sowie Timo Neder (Linke) enthielten sich. Es gab vier Gegenstimmen. Timo Neder begründete seine Enthaltung damit, dass er zwar die Idee der SPD für eine schnelle Hilfe begrüße. Aber Neder bevorzugt ein Enteignungsverfahren, denn der Eigentümer „hat bewiesen, wie man mit einem kulturhistorisch wertvollen Gebäude auf keinen Fall umgehen sollte.“ Er befürchtet wie die CDU, dass Verhandlungen über einen Mietvertrag das Enteignungsverfahren behindern.

„Es ist derzeit schwer abzuschätzen, welche Auswirkungen ein Beschluss entsprechend der SPD-Vorlage auf die derzeit laufenden Gespräche des Eigentümers mit der Stadt haben könnte“, so dazu Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Für den Eigentümer dürfte ein Vertrag mit der Stadt gegenüber anderen Varianten einer Nutzung durch einen oder andere Mieter vorteilhafter sein. Denn er bekäme damit Sicherheit für Pachtzahlungen auf Dauer.

Von Petra Hase und Eckhard Oberdörfer