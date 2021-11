Symbol der Vielfalt oder Geldverschwendung? Debatte um Greifswalds neue Regenbogenbänke 

Greifswald

Schon die Idee der Grünen entzweite das politische Paket in Greifswald: Während die einen Fraktionen sich klar für die Sitzbänke in Regenbogenfarben aussprachen, schlugen andere politische Vertreter die Hände über den Kopf zusammen. Die Mehrheit der Bürgerschaft sprach sich in der vergangenen Woche für das Aufstellen der Bänke aus. Die bunten Bänke, die als Zeichen für Toleranz gegenüber Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen stehen, lösten auch bei den OZ-Lesern eine Debatte aus.

Auf der sozialen Plattform Facebook gingen die Meinungen über die Anschaffung weit auseinander. Elisabeth Albrecht findet die Idee gut gemeint, „aber sehr wahrscheinlich werden diese Regenbogen-Bänke im Handumdrehen Opfer von Vandalismus.“

Auch Birgit Wellendorf hat so ihre Zweifel. Sie schrieb: „Die Idee dahinter mag ja nicht schlecht sein, optisch sehen diese Bänke fürchterlich aus. Eine Bank sollte sich in die Umgebung einfügen.“ Ibrahim Al Najjar, SPD-Bürgerschaftsmitglied und Integrationsbeauftragter des Landkreises, äußerte ganz klar: „Es ist ein Zeichen für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz.“

OZ-Leserin: „Politik im Stadtbild. Wer will das?“

Für Christian Ewert steht hingegen fest, dass die Stadt von dem Geld andere Projekte finanzieren könnte. „Solche Werte werden durch das gesellschaftliche Handeln und Tun ausgedrückt und nicht durch das Aufstellen von Symbolen.“ Andre Lommatzsch schrieb: „Mir gefällt es nicht“ und Ina Blau fragte: „Politik im Stadtbild. Wer will das?“

Dieter Manthey kommentierte: „Wieder drückt eine kleine Minderheit einer Mehrheit ihren Willen auf und diesmal auch noch richtig teuer. Dazu kommt, dass ja die Mehrheit das meiste bezahlen muss und wir wissen doch auch, dass die Bänke keine Woche überstehen werden, wenn sie nicht bewacht werden. Ich erinnere mal an die neuen Bushaltestellen aus Glas.“

OZ-Leser Felix Willer wollte dieses Statement jedoch nicht einfach so stehen lassen und kommentierte den Beitrag von Dieter Manthey mit folgender Antwort: „Steuern zahlen alle Menschen ab einem gewissen Einkommen, komplett unabhängig ihres Geschlechts, ihrer sexuellen/geschlechtlichen Identität oder der Vorliebe, welche Menschen sie attraktiv finden oder nicht.“

Die Verwaltung soll nun prüfen, ob die Bemalung der Bänke unter Anleitung von Fachleuten in einem Schulprojekt umgesetzt werden kann.

Von Christin Lachmann