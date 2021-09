Greifswald

Sechs Jahre ist es her, dass Issa Almustafa in Vorpommern-Greifswald einen Asylantrag stellte und die Aufenthaltsgenehmigung erhielt. Er ist einer von 719 Syrern, die in der Hansestadt leben – die größte Gruppe vor den Polen und Ukrainern. Almustafa floh aus seiner Heimat wie Tausende andere in einem Boot übers Mittelmeer.

„Ich sehnte mich nach Frieden“, sagt der heute 33-Jährige. Aber ist er auch tatsächlich angekommen? Lebt er vom Sozialstaat oder eigener Arbeit? Wie geht man mit ihm um? Und wie steht es überhaupt um die Integration der 7,4 Prozent Greifswalder, die ausländische Wurzeln haben?

„Als ich mir ein Auto kaufte, gab es einen in der Nachbarschaft, der mich beleidigte. Beim ersten und zweiten Mal habe ich noch nicht reagiert. Aber beim dritten Mal fragte ich, was für ein Problem er hat. Und er warf mir vor, dass ich von seinem Steuergeld lebe“, schildert Almustafa in nahezu perfektem Deutsch eines seiner Erlebnisse. „Ich habe ihm dann von meiner Arbeit erzählt, dass ich nicht zum Jobcenter gehe und das auch gar nicht will“, berichtet der studierte Englischlehrer. „Danach“, fügt er hinzu, „war es angenehm, mit ihm zu sprechen.“

Anna Gatzke ist Integrationsbeauftragte der Hansestadt Greifswald und koordiniert mit Netzwerkpartnern die Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche. Quelle: Petra Hase

Dem Integrationskurs folgte der erste Job

Anfeindungen dieser Art, so Issa Almustafa, habe es immer wieder einmal gegeben. „Dennoch fühle ich mich in Greifswald sehr wohl“, sagt er. Schon immer habe er von Deutschland geträumt, war begeistert vom Wissenschaftsstandort und der Technologie. Der Bürgerkrieg in seinem Land habe letztlich zu seiner Entscheidung beigetragen, hierzulande das Glück zu versuchen. Doch im Gegensatz zu manchen Landsleuten begab sich Almustafa nicht in Wartestellung.

Zeitnah absolvierte er einen dreimonatigen Integrationskurs und fand kurz darauf einen ersten Job. „Die WVG suchte einen Dolmetscher, so dass ich für zwei Jahre einen Vertrag als Sprachvermittler bekam“, erzählt der sprachbegabte Syrer. Da es gut lief, holte er bald darauf seine kleine Familie zu sich: Frau und Tochter, die im August Einschulung feierte und mittlerweile noch drei kleine Brüder bekam. Ein perfektes Leben also?

Interkulturelle Woche in Greifswald „Zusammen leben, zusammen wachsen!“ lautet auch in diesem Jahr das Motto der Interkulturellen Woche in Greifswald, die bis zum 17. Oktober über 30 Veranstaltungen bereithält. Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern hat das Netzwerk Migration Greifswald ein vielfältiges Programm organisiert. Sie sollen Begegnungen schaffen und helfen, ein besseres interkulturelles Verständnis zu entwickeln und Vorurteile abzubauen. Die feierliche Eröffnung findet am 23. September, ab 16:30 Uhr, mit den „Mittelmeer-Monologen“ im Kultur- und Initiativenhaus Straze statt. Im Anschluss laden die Veranstalter mit den Darstellern und weiteren Teilnehmern zu einem Publikumsgespräch ein. Parallel dazu gibt es ein Kinderangebot. Der Eintritt ist frei, die Platzzahl aber begrenzt, Reservierungen möglich. Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht. In den weiteren Wochen ist das Programm gefüllt mit Seminaren, Filmabenden, Vorträgen, Begegnungen, Ausstellungen, Workshops, Theater, Diskussionen und vielem mehr. Darunter finden sich auch spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche. Infos: www.greifswald.de

Zu wenig Arbeitsmöglichkeiten

Nicht ganz. „Leider wurde mein Arbeitsvertrag mit der WVG nicht verlängert“, bedauert Issa Almustafa. Also hielt er sich mit verschiedenen Dolmetschertätigkeiten über Wasser, arbeitete mal als Paketzusteller, zwischenzeitlich als Sozialarbeiter für den Betreiber der Gemeinschaftsunterkunft, die European Homecare GmbH, oder auch für die Hansestadt. Zeitweise war er aber auch arbeitslos.

„Das war sehr schwierig für mich. Es gibt einfach zu wenige Arbeitsmöglichkeiten in Greifswald“, bedauert der junge Familienvater und bekräftigt: „Ich will nicht vom Jobcenter leben.“ Um so größer sei die Freude gewesen, dass es im September doch wieder mit einer festen Stelle klappte: Das Seminar für Kirchlichen Dienst nahm ihn als Englischlehrer unter Vertrag.

Noch glücklicher wäre er, wenn auch endlich seine Frau einen Integrationskurs besuchen könnte. „Aber es gibt zu wenige Möglichkeiten. Leider waren jetzt wieder alle Plätze belegt, wir müssen warten“, erzählt er. Zeitlich wäre es für die junge Mutter nach der Geburt der Zwillinge und des vierten Kindes auch endlich kein Problem mehr: „Unsere drei Kleinen haben alle einen Kita-Platz“, freut sich der Vater über die hiesigen Möglichkeiten.

Viele Beispiele für gelingende Integration

Für Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte der Hansestadt Greifswald, ist Issa Almustafa ein wunderbares Beispiel für gelingende Integration: „Und davon gibt es inzwischen viele. Jetzt sehen wir verstärkt, dass viele Geflüchtete inzwischen die Ausbildung absolviert haben und erfolgreich ins Berufsleben gehen“, sagt sie. Mutmacher, die andere motivieren. Wobei sie nicht nur auf jene Menschen schaut, die mit Fluchterfahrung kamen. „Auch die internationalen Studierenden, Forscher und Forscherinnen, Mitarbeitende der Uni-Medizin und deren Familien bilden in Greifswald, neben den EU-Bürgern und Bürgerinnen, eine sehr wichtige Migrationsgruppe“, erklärt Gatzke.

Sie alle rücken insbesondere dann in den Fokus, wenn die Interkulturelle Woche in vielen Städten der Republik die Herausforderungen des Zusammenlebens, Erfolge und Defizite, thematisiert. Während der bundesweite Start in diesem Jahr am Wahlsonntag in Rostock gefeiert wird, findet die offizielle Eröffnungsveranstaltung in Greifswald bereits am 23. September in der Straze statt.

Für Anna Gatzke gehört der Abend mit den „Mittelmeer-Monologen“ ganz klar zu den absoluten Highlights der insgesamt über 36 Veranstaltungen in der Hansestadt. Das dokumentarische Theater, eine Produktion von „Wort und Herzschlag“, erzählt von Naomie aus Kamerun und Yassin aus Libyen, die sich auf einem Boot nach Europa wiederfinden, von brutalen Küstenwachen und zweifelhaften Seenotrettungsstellen sowie Aktivisten, die dem Sterben auf dem Mittelmeer etwas entgegensetzen.

Die Sprache als Türöffner

Hervorheben möchte Anna Gatzke im umfassenden Programmheft der Interkulturellen Woche aber auch das Fotoprojekt „Faces of Europe“, das von der Galerie STP koordiniert wird. Gezeigt werden 1000 Porträts von Europäern mit unterschiedlichen sozialen und ethnischen Hintergründen, die am Ende eines verdeutlichen: Alle gehören zur großen europäischen Familie.

Ob Kochklub oder Gottesdienst, Malworkshop oder Gesprächsforum, Aktionstag zum Weltkindertag oder der Tag des Flüchtlings: „Es ist toll, dass wir über ein so gut funktionierendes Netzwerk Migration in Greifswald verfügen und die Kooperationspartner so ein umfangreiches Programm organisieren“, wertschätzt Anna Gatzke das Engagement aller. Zu tun gebe es trotzdem noch genug. „Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration, der Türöffner in alle Bereiche“, sagt Gatzke und ermuntert jeden, den Erwerb der deutschen Sprache zielstrebig zu verfolgen. Die Coronapandemie habe leider zu Einschnitten und Verzögerungen geführt.

Issa Almustafas Frau ist dafür vielleicht ein Beispiel. „Uns muss es noch besser gelingen, die Frauen in Ausbildung und Arbeit zu bekommen. Es gibt viele tolle Frauen, die aber leider noch nicht in der beruflichen Welt angekommen sind“, bedauert Anna Gatzke und appelliert zugleich an die Wirtschaft: „Wir brauchen mehr Unternehmen, die ihnen eine Chance geben. Denn Menschen, die in Arbeit sind, sind in unserer Gesellschaft angekommen.“

Von Petra Hase