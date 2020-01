THW Greifswald blickt gespannt ins neue Jahr 

Greifswald

Mit dem traditionellen Tannenbaumverbrennen ist die THW-Ortsgruppe Greifswald ins neue Jahr gestartet - wenn alles nach Wunsch verläuft, könnte es ein besonderes Jahr für die Helfer werden. „Wir warten täglich auf die Nachricht, wann es endlich losgeht“, erzählt Raphael Scheibler vom THW. „Der große Umbau auf unserem Gelände steht an.“

Die Gebäude, die das THW in der Loitzer Landstraße gemietet hat sind in die Jahre gekommen, erfüllen nicht mehr die Brandschutzstandards. „Die Baracke vorne auf dem Gelände soll komplett umgebaut werden, auch neue Hallen sollen entstehen“, so Scheibler. „Die Planungen und die Genehmigungen liegen in der Hand der Bundesanstalt der Immobilienaufgaben und haben sich lange hingezogen. Aber jetzt sind wir vorsichtig optimistisch. Die Bauzeit wird auf ein Jahr geschätzt“ Das Wichtigste für den Ortsverband sei zunächst die Nachricht gewesen, dass der Standort gesichert sei, denn auch ein möglicher Umzug sei im Gespräch gewesen. „Hier auf dem Grundstück haben wir viel Platz für Übungsstrecken“, sagt Scheibler. „Das ist für die Ausbildung unbezahlbar. Veranstaltungen wie das Weihnachtsbaumverbrennen könnten wir auf einer kleineren Fläche ebenfalls nicht mehr anbieten.“

Auch eine neue Fachgruppe wurde zum Jahreswechsel eingeführt, die FG Notversorgung. „Die Bundesregierung hat in ihrer Sicherheitsstrategie die Themen Katastrophenschutz und auch Cyberkriminalität gestärkt“, erzählt Scheibler. „Das bedeutet für uns zum Beispiel, dass unsere Gebäude autark eingerichtet werden, wir also im Falle eines durch einen Cyberangriff verursachten Stromausfalls, selber Strom produzieren und einsatzfähig bleiben.“

Auch im Fall von Überschwemmungen oder anderen Katastrophen kommt die Fachgruppe Notversorgung zum Einsatz. „Bei Großereignissen wie dem Brand in Lübtheen kommen hunderte Einsatzkräfte zusammen, die dort eben auch länger gebraucht werden. Für solche Fälle müssen dann auch Zelte, Feldbetten und Verpflegung bereitstehen. Das fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich der Fachgruppe.“

Weiterhin können die Mitglieder der Fachgruppe nicht nur die „klassische“ Hilfeleistung mit technischem Gerät übernehmen, sondern auch den Transport von Personen auf dem Wasser oder einen Gefahrguttransport. Einige Ausrüstung dafür sei bereits eingetroffen, darunter eine sogenannte Wechselbrücke – ein Containersystem, was den schnellen Transport von bestimmten Kompartimenten möglich macht. Derzeit zählt die Ortsgruppe des THW rund 50 Mitglieder und 15 Jugendliche, Grundausbildungskurse starten zwei Mal im Jahr, ein Einstieg ist aber jederzeit möglich. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Ortsgruppe.

Lesen sie mehr

Hochwasserschutz: Viele Pläne und wenig Konkretes

Das waren die kuriosesten Anrufe bei den Rettungsleitstellen in Vorpommern

Übung: Wenn die Katastrophe nach Pommern kommt

Hochwasser-Prognose für MV: Diesen Stadtteilen in Greifswald droht Überflutung

Von Anne Ziebarth