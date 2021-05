„Tage der Akzeptanz“ geben queerer Community in Greifswald eine Stimme

Greifswald

Regenbogen-Fahnen wehen im Wind, bunte Luftballons steigen über dem Greifswalder Marktplatz in den Himmel – so begannen am Montag die Aktionswochen für queere Vielfalt und Akzeptanz in der Universitäts- und Hansestadt. Queer – der englische Begriff meint seinem Ursprung nach so viel wie „sonderbar, eigenartig“ und wurde in erster Linie lange Zeit dafür gebraucht, Homosexuelle abzuwerten. Inzwischen hat ihn sich die Community angeeignet, gebraucht ihn wie eine Art Schutzschild gegen Anfeindungen.

Auftakt-Kundgebung zählte rund 100 Teilnehmer

Davon gäbe es auch heute, im Jahr 2021, noch immer zu viele, so der einheitliche Grundton einer Kundgebung zum Auftakt der Aktionswochen am Montagabend auf dem Marktplatz. Dort sprachen sich die Redner des Aktionsbündnisses Queer in Greifswald, der Initiative Queere Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit in M-V (QUBE) und der Gender Trouble AG des AStA der Universität Greifswald gemeinsam für mehr Toleranz und Vielfalt aus. Knapp 100 Personen schlossen sich der Corona-konformen Versammlung und der Präsentation einer bunten Lichtinstallation an der Greifswalder Stadthalle an.

17. Mai hat symbolische Bedeutung

Der 17. Mai als Datum der Veranstaltung ist dabei nicht zufällig gewählt. Seit 2005 wird an diesem Tag jährlich der Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie begangen. Bis 1990 listete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität offiziell als Krankheit. Erst am 17. Mai vor 31 Jahren wurde der Begriff aus der in­ter­na­tio­na­len Liste von Seuchen, Krank­hei­ten und Epi­de­mi­en gestrichen. Vier Jahre später wurde der berüchtigte Paragraph 175 – auch hier findet sich die Zahlenkombination – , der sexuelle Handlungen zwischen Männern kriminalisierte, aus dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen.

Queere Community auch in Deutschland noch angefeindet

„Queeren Menschen geht es in Deutschland so gut wie noch nie“, sagt Charly, der Redner der Gender Trouble AG, während der Kundgebung. Allerdings sei dies keine Selbstverständlichkeit. In Staaten wie Russland, Polen, muslimisch geprägten Ländern und Teilen Lateinamerikas würden nicht-heterosexuelle Menschen noch immer diskriminiert, müssen teilweise sogar um ihr Leben fürchten. Und auch in Deutschland gäbe es noch immer Kräfte, die die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Intersexuellen sowie Trans-Personen nicht als Grundrechte, sondern als Privilegien betrachten würden, die abgeschafft gehörten, so der 25-Jährige.

Mangelnde Strukturen auch in Greifswald

Selbst in einer weltoffenen Stadt wie Greifswald gäbe es noch Schwierigkeiten, sagt Charly, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, nach seiner Rede gegenüber der OZ. So müssten sich Transpersonen in Deutschland für eine Geschlechtsangleichung ein Jahr lang in psychologische Therapie begeben, damit die Transsexualität zweifelsfrei festgestellt wird. Grundsätzlich sei daran nichts auszusetzen, so der Studierende, allerdings sei der Zugang zu solchen Therapieplätzen stark limitiert. Nur ein bis zwei Ärzte in Greifswald würden ein entsprechendes Angebot vorhalten. Demgegenüber stünden laut Charly schätzungsweise acht bis zehn Personen pro Semester, die sich hilfesuchend zu Themen der Geschlechtsangleichung an die Gender Trouble AG wenden. Dieses Problem sei nicht spezifisch für Greifswald, aber eben auch hier spürbar.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktionswochen sollen Sichtbarkeit bewirken

Daher solle die Kundgebung, genauso wie die restlichen Veranstaltungen der Aktionswochen, die bis zum 30. Juni stattfinden werden, in erster Linie eins bewirken: Sichtbarkeit für die Bedürfnisse und Probleme der queeren Community. Das vollständige Programm zu den „Tagen der Akzeptanz“ finden Sie im Internet unter www.queer-hgw.de

Von Alexander Kruggel