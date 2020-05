Tagespflegen in Greifswald bereiten sich auf Wiederöffnung vor

Greifswald

Auf diese Nachricht haben Angehörige von Pflegebedürftigen lange gewartet. Ab kommenden Montag können die Tagespflegeeinrichtungen der Hansestadt wieder aufmachen, allerdings unter strengen Schutzauflagen. Hier werden Personen betreut, die Hilfe im Alltag benötigen, Beaufsichtigung und Beschäftigung zum Beispiel wegen Demenz erforderlich ist, oder die körperliche Beeinträchtigungen haben.

Angehörige mit enormen Belastungen

Eine Notbetreuung während der Corona-Pandemie konnte in den meisten Häusern nicht angeboten werden, die Angehörigen mussten sich mit der neuen Aufgabe arrangieren. „Die Belastung für die Angehörigen ist schon enorm“, bestätigt Pflegedienstleiterin Anne Kausler vom Pflege- und Therapiezentrum des Pommerschen Diakonievereins in der Grimmer Straße. „Die Tagespflege ist ja gerade dazu da, Entlastung für die Menschen zu schaffen, die Pflegebedürftige zuhause betreuen. Manche Angehörige haben jetzt quasi drei Schichten hintereinander gearbeitet. Viel hängt jetzt auch an den Pflegediensten.“

Notbetreuung wird gerne angenommen

Ganz ohne Hilfe sei aber kein Tagespflege-Gast des DRK geblieben, berichtet Franziska Krause vom DRK-Kreisverband Ostvorpommern-Greifswald. „Es gab bei uns nur ganz wenige Tagesgäste, die weder durch einen Pflegedienst noch durch Angehörige betreut werden konnten.“ Diese seien dann durch Mitarbeiter der Tagespflege stundenweise zuhause besucht worden. Die Odebrecht-Stiftung hat eine Notbetreuung für ihre Tagesgäste eingerichtet: In den Räumen des Jugendzentrums Takt können derzeit zehn von ursprünglich 35 Plätzen angeboten werden.

Trotz ausführlicher Beratung bestehe bei den Angehörigen natürlich auch die Sorge des Restrisikos einer Ansteckung. „Aber um der großen Isolationsgefahr zu entgehen, die den Gesundheitszustand erheblich beeinträchtigen kann, wird unser Angebot gerne angenommen und die Angehörigen sind sehr dankbar.“

„Keine Rolle rückwärts, bitte“

Die Tagespflege der Odebrecht-Stiftung soll wieder regulär öffnen, man behalte sich aber vor nach Bewertung der aktuellen Situation vor, reduziert oder etwas später zu öffnen. „Es macht in unseren Augen keinen Sinn, die Tagespflege wieder zu öffnen und die Fallzahlen steigen wieder an“, findet Jens Unterberger, Pflegedienstleiter der Tagespflegen der Odebrecht Stiftung. „Dann stehen wir vor einer Rolle rückwärts. Einem Menschen mit Demenz ist das nicht zu erklären“

Auch beim DRK ist man vorsichtig: „Wir denken, es ist realistisch, dass zunächst maximal die Hälfte der Gäste wieder in die Tagespflege kommt und wir die Kapazität Stück für Stück erhöhen können“, sagt Franziska Krause vom DRK. Auch beim Pommerschen Diakonieverein geht man behutsam vor. „Wir werden am 20. Mai eine Notbetreuung öffnen, sind aber noch in der Abstimmung mit dem Gesundheitsamt“, sagt Regionalleiter Frank Hünemörder.

Das müssen Tagespflegen einhalten Tagespflegen gelten als „Teilstationäre Pflegeeinrichtungen“. Wenn sie ab dem 18. Mai wieder öffnen wollen, muss ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Schutzkonzept vorliegen, die Nutzer müssen in Hygienemaßnahmen unterwiesen werden und auf Covid-19 Symptomatik überprüft werden. Gruppenaktivitäten sind unter Beachtung des Mindestabstandes von 1,5 Metern auf höchstens fünf Nutzerinnen und Nutzer beschränkt.

Im Bus gilt Mundschutzpflicht

Vom normalen Alltag dürfte der Ablauf in der Tagespflege in jedem Fall weit entfernt sein, die Auflagen der Landesregierung sind hart. „Wir werden unsere Tagesgäste und deren Angehörige aufklären und in Hygiene- und Schutzmaßnahmen unterweisen“, so Franziska Krause. „Dazu müssen wir Symptomtagebücher führen und die Checklisten bereits bei der Abholung der Gäste abarbeiten.“ Gruppenaktivitäten werden nur eingeschränkt stattfinden können, mit 1,5 Meter Abstand und maximal fünf Personen am Tisch.

Ein großes Problem: Viele der Gäste sind dement, das Vermitteln von Verhaltensmaßregeln zur Corona-Pandemie wie etwa das Tragen eines Mundschutzes während der Fahrt zur Einrichtung, ist schwierig. „Das muss individuell erfolgen, zum Teil spielerisch, und vor allem durch eine Person, die der Tagesgast kennt und der er vertraut“, sagt Franziska Krause. So muss diese Aufgabe beispielsweise ein Mitarbeiter der Tagespflege übernehmen und nicht der Fahrer des Dienstes, der den Gast bringt.“ Es bedarf sicherlich vieler Gespräche, schätzt auch Jens Unterberger ein, rund zwei Drittel der Tagesgäste der Odebrechtstiftung seien gerontopsychologisch belastet. „Aber wir sind darauf eingestellt“, sagt er.

Abstandsregeln stellen Programm im Gruppenraum auf den Kopf

Auch das Einhalten der Abstandsregeln wird das Angebot sehr verändern. Schließlich gehöre zum regulären Programm im Gruppenraum nicht nur das gemeinsame Essen, Vorlesen oder Hilfe bei Toilettengängen. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Beschäftigung“, sagt die stellvertretende Pflegedienstleiterin des Therapiezentrums in der Grimmer Straße, Jana Pohl. „Es gibt feste Programmpunkte, wie zum Beispiel die Zeitungsschau oder Bewegungsangebote. Aber wir haben sonst auch viel nach Interessensschwerpunkten angeboten. Gesellschaftsspiele, Singen, Basteln, Kuchen backen. Oft haben wir auch Besuch.“

Wie wichtig die Tagespflege nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für die Gäste selbst ist, bestätigt Karla Wittke. „Ich vermisse das Angebot sehr. Man hat Abwechslung, kommt unter Menschen.“ Die 96-Jährige hat es nicht weit, nur ein paar Meter trennen sie von ihrer Wohnung im Seniorenpark am Botanischen Garten zur Tagespflege in der Grimmer Straße. „Im August feiere ich meinen 97. Geburtstag. Ich hoffe sehr, dass wir den gemeinsam feiern können. Ich muss mich aber wohl noch etwas in Geduld üben. Es nützt ja nichts.“

Von Anne Ziebarth