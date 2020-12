Greifswald

Zwei bis drei Flaschen Schnaps und bis zu zehn Bier: Diesen Mix trank Matze täglich. Um möglichst schnell und einfach gegen die Entzugserscheinungen am Morgen anzugehen, stellte der heute 56-Jährige die Flaschen direkt neben das Bett. „Saufen bis zum Umfallen“: So fasst der Greifswalder seine Alkoholsucht, die ihn über Jahre hinweg prägte, heute zusammen.

Eigentlich führte der gebürtige Thüringer, der 1969 mit seiner Familie in die Hansestadt kam, ein normales Leben. Er war verheiratet, hatte zwei Töchter und arbeitete in krisensicheren Jobs. Durch die Scheidung im Jahr 1989 habe er den Halt in seinem Leben verloren, sagt er. Es folgten Beziehungen, die nicht beständig waren oder ihn noch tiefer in die Alkoholsucht hineinzogen. Die Abhängigkeit wiederum führte ihn für insgesamt drei Jahre ins Gefängnis. „Wegen Körperverletzung“, sagt Matze. Seine Faust hätten Leute zu spüren bekommen, „die mich doof angemacht haben.“ Wenn Alkohol im Spiel war, war die Zündschnur bei Matze kurz.

Im Rausch trennte sich Matze versehentlich die Daumenkuppe ab

Die Aufenthalte im Gefängnis waren Zeiten, in denen er keinen Alkohol getrunken hat, obwohl er auch dort an Schnaps und Drogen herangekommen wäre, wie er sagt. „ Drogen habe ich aber nie genommen“, beteuert er mit fester Stimme. Wenn er über seine Erlebnisse spricht, dann oft mit einem verschmitzten Lächeln. Fast so, als könne er selbst nicht glauben, was da passiert ist.

Da wäre die Geschichte, als er mit dem Fahrrad auf der Anklamer Straße unterwegs war und von der Polizei wegen fehlenden Lichts angehalten wurde. „Der Polizist fragte, ob ich was getrunken habe. Ich sagte, dass es drei vier Bier waren. Ich musste pusten und die meinten, dass es garantiert keine drei Bier waren.“ Das Alkoholmessgerät zeigte über drei Promille an. „Dabei bin ich kerzengerade gefahren“.

Den Führerschein wäre er damals losgeworden. Doch den musste er schon vorher abgeben. Betrunken hat er hinter dem Steuer gesessen. Mit 120 km/h raste er mit vollbesetzen Auto auf der Landstraße in einen Lkw und floh. Im Rausch trennte er sich ein anderes Mal versehentlich die Hälfte seines Daumens beim Holz hacken ab. „Ich bin umgefallen und erst wieder aufgewacht, als sie versucht haben, den wieder anzunähen. Eine Woche später musste er wieder ab ... wegen des Alkohols im Körper“, sagt er.

Alkoholabhängigkeit zieht sich durch die Familie

Der Kontakt zum Hochprozentigen reicht bis in Matzes Kindheit zurück: Der Vater sei Alkoholiker gewesen, habe ihn und seine Geschwister regelmäßig geschlagen. „Wir waren vier Jungs und haben viele Scheiße gebaut“, versucht Matze das Verhalten des Vaters zu rechtfertigen. Im Alter von sieben Jahren sei er das erste Mal von der Polizei nach Hause gebracht worden, als er gemeinsam mit seinem Bruder nach Geld bettelte, um mit dem Bus nach Lubmin fahren zu können. Die Mutter sei liebevoll gewesen, berichtet Matze. Ähnlich wie er verfielen aber auch seine Brüder dem Alkohol. Lediglich seine Schwester trinke nicht.

Es sind Geschichten aus der Vergangenheit. Die Gegenwart sieht anders aus. Matze trinkt keinen einzigen Tropfen Alkohol und ist stolz darauf, auch keinen „Suff-Hieper“ zu haben, wie er es nennt. Ende November schloss er seine Umschulung zum Altenpflegehelfer ab, er bewohnt eine kleine Wohnung in Schönwalde I, besitzt einen Schrebergarten, lebt in einer festen Beziehung und spielt in seiner Freizeit Laien-Theater. Demnächst steht der Führerschein auf dem Plan. Zum Mittag komme er gern in die Tagesstätte, sagt er. Diese sei ein Grund, warum Matze den Sprung in ein Leben ganz ohne Alkohol geschafft hat.

Wenige schaffen den Absprung

Ein weiterer sei seine Mutter gewesen, die sich große Sorgen um ihn gemacht habe und anders als entfernte Familienmitglieder von der schweren Abhängigkeit ihres Sohnes wusste. Sie bat Sozialarbeiter Ingo Stehr bei ihrem Sohn vorbeizuschauen. Stehr und Matze kannten sich noch aus Zeiten, als beide in der Forst in Wolgast gearbeitet haben. Stehr redete Klartext mit Matze. Es wirkte: Im Mai 2005 begann er eine fünfmonatige Langzeittherapie.

Matze zähle zu den wenigen Prozenten, die es schaffen, dem Alkohol für immer abzuschwören, sagt Sozialarbeiter Ingo Stehr. Er erinnert sich noch genau daran, in welchem schlechten Zustand sich Matze noch vor wenigen Jahren, während seiner Alkoholsucht befunden hat. Noch immer ist er überrascht darüber, dass Matze keine Folgen vom jahrelangen Missbrauch davon getragen hat. Auch Matze ist darauf stolz. Er wünscht sich für die Zukunft Gesundheit und einen festen Job als Altenpflegehelfer.

*Obwohl es Matze aus der Alkoholsucht geschafft hat, möchte er nicht mit seinem vollständigen Namen in der Zeitung erscheinen

Von Christin Lachmann