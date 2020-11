Tagesstelle Greifswald: „Wir nehmen jeden, wie er ist“

Greifswald

In diesem Jahr sammelt die OZ Greifswald in ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spenden für die Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in Greifswald. Doch was genau machen die Menschen dort eigentlich und wem kommt das Geld zugute? Wir haben die Tagesstelle besucht und uns umgesehen.

Dunkelziffer der Wohnungslosen ist hoch

Der Ordner, den Thomas Göttsche aus dem Regal zieht, sieht unscheinbar aus, trotzdem verbergen sich in seinem Inneren unglaubliche Schicksalsschläge und Dramen. „Wir bieten Wohnungslosen an, die Postadressen für sie zu führen“, sagt der Tagesstellenleiter des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee 50. „Und das sind derzeit rund 150 Menschen. Die Dunkelziffer ist weit höher, man geht von mehreren Hundert in Greifswald aus.“ Die meisten der Menschen, die dieses Angebot nutzen, sind durch das gesellschaftliche Netz gerutscht und in einer akuten Notsituation. „Oft beginnt es mit dem Verlust der Arbeit“, beschreibt Göttsche. „Dann kann die Miete nicht mehr bezahlt werden, die Schulden steigen, der Partner trennt sich. Der Kummer wird schließlich oft mit Drogen wie Alkohol betäubt.“ Im schlimmsten Fall stehen die Leute dann nach einer Zwangsräumung auf der Straße, manche sogar ohne Papiere.

Anzeige

OZ-Leser spenden für einen Kleinbus Bei der Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee 50 finden Menschen in Notsituationen Hilfe, beispielsweise bei Wohnungslosigkeit, Verschuldung oder Arbeitslosigkeit. Täglich können die Menschen hier einen geregelten Alltag erleben und bekommen Unterstützung bei den Aufgaben des täglichen Lebens. Wir sammeln Spenden für einen neuen Kleinbus, der für Ausflüge und Umzüge genutzt werden kann. Bitte helfen Sie mit, jede noch so kleine Summe zählt. Empfänger: Kreisdiakonisches Werk Greifswald-Ostvorpommern e.V. Verwendungszweck: Spende: OZ-WEIHNACHTSAKTION IBAN: DE28 1505 0500 0112 2487 48 BIC: NOLADE21GRW Mit der Angabe Ihres Namens auf dem Überweisungsträger willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Nachname sowie Ihre Spendensumme in der Zeitung veröffentlicht werden.

Das Leben der Menschen ist „so nicht vorgesehen“

„Für uns ist erst mal wichtig: Wir nehmen jeden, wie er ist!“, beschreibt Thomas Göttsche. „Dann schauen wir, was alles gemacht werden muss.“ Erstmal muss in der Regel Arbeitslosengeld beantragt werden, damit überhaupt Geld zum Leben zur Verfügung steht. „Diese Menschen haben kein Einkommen, keine eigene Wohnung und Leben trotzdem.“ Göttsche lacht, ein bisschen bitter. „Das ist in der Gesellschaft nicht vorgesehen.“ Anschließend muss die offizielle Betreuung durch das Kreisdiakonische Werk in die Wege geleitet werden, dann geht es in der Regel an die Aufarbeitung der Schulden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Krankenkassenbeiträge laufen mit Höchstsatz

Was zum Beispiel kaum jemand weiß: Zahlt ein Mensch keine Krankenkassen-Beiträge mehr, summieren sich die Kosten immens. „Und die werden dann mit dem Höchstpreis angesetzt“, so Sozialarbeiter Ingo Stehr. „Über die Monate oder gar Jahre hinweg kommen Abertausende Euro zusammen.“ Die Krankenkassen seien aber im allgemeinen bereit, über Ratenzahlungen zu sprechen, auch wenn das skurrile Formen annehmen kann. „Einige verabredete Ratenzahlungen gehen bis über das Jahr 2060 hinaus.“ Auch bei der Suche nach Therapieeinrichtungen und einer eigenen Wohnung helfen die Tagesstellenmitarbeiter. „Ist die Schufa-Ampel erstmal auf rot, ist es fast unmöglich eine Wohnung in Greifswald zu finden“, beschreibt Göttsche. „Wir haben auch einige Wohnungen angemietet und können diese in besonderen Fällen untervermieten.“

Lesen Sie auch

Tagesstelle ist Anlaufpunkt

Auf das Tagesstellenangebot kommen aber auch viele Menschen zurück, die zwar mittlerweile ein Dach über dem Kopf haben, aber hier ihre Zeit verbringen. „Wir bieten für Menschen ohne Arbeit einen strukturierten Tag in Gesellschaft, mit Mittagessen, Zeitung lesen, Gesellschaftsspielen und Hilfe aller Art“, so Göttsche. „Zum Beispiel beim Ausfüllen von Anträgen, viele lassen auch ihr Konto hier führen.“ Besonders beliebt sind auch Ausflüge und Aktivitäten, viele Tagesstellen-Gäste sind traurig, dass durch die Corona-Pandemie derzeit so viele Einschränkungen bestehen. Die Tagesstelle bleibt – mit Abstand, Hygienekonzept und Anwesenheitsliste – geöffnet. „Ein Glück“, sagt Göttsche. „Die Schließung der Einrichtung während des Lockdowns war für viele Menschen dramatisch.“

Von Anne Ziebarth