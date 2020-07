Tagestouristen in MV nicht willkommen – Unverständnis in Polen

Swinemünde/Misdroy

Geschlossene Grenzen für Tagestouristen in Mecklenburg-Vorpommern sorgen bei Gästen, die ihren Urlaub in Swinemünde oder Misdroy verbringen, für wachsende Unzufriedenheit. Viele sind überrascht, dass sie die Sehenswürdigkeiten und Attraktionen auf deutscer Seite der Insel Usedom nicht besuchen können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es an der Grenze weitere Demonstrationen geben wird. Auch die Kommunal- und Landesbehörden Westpommerns sind über die Entscheidung erstaunt. Die gesamte Situation kann sich negativ auf die Beziehungen beider Regionen auswirken.

Janusz Żmurkiewicz, Präsident von Swinemünde, sagte während einer Pressekonferenz: „Um ehrlich zu sein, verstehe ich es nicht. Offiziell wurden wir nicht informiert. Was wir wissen, wissen wir von der Heringsdorfer Bürgermeisterin. Kürzlich nahm ich an einer Sitzung des Gemeinderats von Heringsdorf teil, und als ich dorthin fuhr, fragte ich mich, ob ich gegen das Gesetz verstoße.“

Einschränkungen nur in eine Richtung

Seiner Meinung nach machen deutsche Unternehmer durch die Beschränkungen Verluste, weil polnische Bürger nicht zum Einkaufen kommen, nicht in Restaurants gehen, keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. „Es gefällt mir nicht, dass die Einschränkungen nur in eine Richtung funktionieren. Für mich ist es eine unangenehme Überraschung, weil wir zusammenarbeiten wollen“, fügt Żmurkiewicz hinzu.

Vor allem Touristen, die aus verschiedenen Teilen Polens und aus dem Ausland nach Swinemünde und Misdroy kommen, sind verwirrt. Es fällt ihnen schwer zu verstehen, warum sie gerade hier die Grenze nicht überschreiten können. Einige von ihnen betreten den deutschen Teil von Usedom, weil sie einfach nichts über die Einschränkungen wissen. An der Grenze gibt es keine Informationen zu diesem Thema. Auf polnischer Seite ist es ähnlich. Fakt ist, Touristen reisen sowieso nach Deutschland ein.

Nur drei Corona-Infizierte insgesamt in Swinemünde

Adrianna Kutelska, die das Gästehaus „Ptaszarnia“ auf der Insel Kaseburg betreibt, sagt: „Ich informiere meine Gäste bereits bei der Buchung, dass sie auf deutscher Seite keine Fahrradtouren unternehmen können. Die Leute sind dann sehr überrascht.“

Vertreter der Tourismusbranche in Swinemünde und der lokalen Selbstverwaltungen weisen auf einen weiteren wichtigen Aspekt der gesamten Situation hin. Bisher wurden in Swinemünde seit Ausbruch der Pandemie nur drei Coronavirus-Infektionen bestätigt. Diese Menschen waren in Quarantäne und sind bereits gesund. Es gibt keine neuen Fälle, und ganz Westpommern weist eine der niedrigsten Inzidenzraten in Polen auf. Insgesamt wurden nur 622 Coronavirus-Infektionen in der ganzen Region bestätigt.

Appell an Landesregierung in Schwerin

Olgierd Geblewicz, Marschall der Woiwodschaft Westpommern, betonte, dass seiner Meinung nach die aktuelle Situation zeige, dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Regionen erforderlich ist, insbesondere bei der Lösung von Grenzproblemen.

„Wir werden erneut an die Behörden von Mecklenburg-Vorpommern appellieren, die bestehenden Vorschriften zu ändern, damit sich die Bewohner auf beiden Seiten der Grenze frei bewegen und ihre Lebensbedürfnisse sichern können. Die geltenden Vorschriften verbieten es den Bewohnern Westpommerns. Die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns sind in einer privilegierten Lage, da sie jederzeit und zu jedem Zweck in unsere Region kommen können“, sagte Olgierd Geblewicz.

Von Radek Jagielski