Tankstellenüberfall in Torgelow – Erste Verdächtige gefasst

Vier Tage nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Die 25 und 19 Jahre alten Männer wurden bei einem Einsatz von Spezialkräften am Donnerstag in der Wohnung des 19-Jährigen in Torgelow gefasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dabei seien auch etliche Beweisstücke beschlagnahmt worden, die anhand von Videoaufnahmen dem Überfall vom Sonntagabend zugeordnet werden. Der 25-Jährige sei bereits per Haftbefehl gesucht worden. Er habe sich in der Wohnung des Bekannten im Bettkasten versteckt gehabt.

Schon wegen Körperverletzung aufgefallen

Der gesuchte Torgelower war 2019 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden, die er aber nicht angetreten hatte. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Der Mann soll mit drei Komplizen kurz vor Schließung der Tankstelle zwei 48 und 49 Jahre alte Angestellte im Kassenraum bedroht und Bargeld erpresst haben. Die Angestellten erlitten Schocks, blieben aber körperlich unverletzt. Nach weiteren Komplizen werde noch gesucht.

