Greifswalder Tanne steht noch vor Schloss Broock

Greifswald

Den Weihnachtsmarkt 2019 wird ein Baum aus dem Tollensetal überragen. Am 20. November wird er in Broock ( Vorpommern-Greifswald) geschlagen und tritt dann seine Reise in die Kreisstadt an. Darüber informierte Christian Schmidt, der das Megaprojekt zur Wiederauferstehung von Schloss und Garten in Broock leitet. Für 37 Millionen Euro soll dort bis 2023 ein Kultur- und Veranstaltungszentrum für die ganze Region entstehen. Eigentümer ist die Berliner Architektenfamilie Klinkenberg. Das Schloss steht seit mehr als 40 Jahren leer.

Angebot ging auch nach Anklam und Demmin

Noch stören ein Gebäude und ein großer Nadelbaum den Blick auf das im Stil der englischen Neugotik nach Plänen von Friedrich August Stüler errichtete Schloss, das in diesem Jahr als Denkmal von nationaler Bedeutung geadelt wurde. „Wir haben das Grundstück erworben und wollen den freien Blick auf das Schloss wiederherstellen“, sagt Christian Schmidt. Um was für eine „ Tanne“ es sich handele und wie alt sie ist, wisse er nicht. Aber es sei ein stattlicher, gut gewachsener Baum. „Ich habe ihn Greifswald, Anklam und Demmin für ihre Weihnachtsmärkte angeboten“, erzählt der Projektleiter. Zunächst sei aus keiner der drei Städte eine Reaktion erfolgt. Schließlich habe sich doch Greifswald gemeldet.

Greifswald hat schon mehrfach intensiv suchen müssen

„Das freut mich sehr,“, sagt der Projektleiter. „Zu den Veranstaltungen kommen ja auch jetzt schon viele Greifswalder. Wir sind für die Region aktiv.“

Es gab mehrfach Zeiten, in denen Greifswald nach einem Weihnachtsbaum für den Markt suchen musste. Vor zehn Jahren hatte die Hansestadt schon keine zwei Monate nach dem Weihnachtsmarkt 2008 einen Baumspender gesucht, mit kostenloser Fällung, Abtransport und Einladung zum Dekorieren geworben. Eine 1980 gepflanzte Edeltanne aus Hanshagen mit einer Höhe von 18 Metern, die auf einem Privatgrundstück wuchs, wurde daraufhin der Weihnachtsbaum 2009. Mehrfach gab es dann Aufrufe im Radio und in Zeitungen, weil noch kein passender Baum gefunden wurde. Erst Mitte November 2017 war sie nach rund 40 Hausbesuchen gefunden: eine Küstentanne, 18 Meter hoch.

Kanadische Fichte war eine Tanne

Es gab in der Vergangenheit auch schon höhere Bäume, so zum Beispiel 2016 eine Küstentanne aus dem Diedrichshäger Forst. Von den 27 Metern wurden aber nur 23 als Weihnachtsbaum verwendet.

Einmal irrte die Stadtverwaltung übrigens bei der Bestimmung des Baums. 2011 war der aus Hanshagen stammende Baum angeblich eine kanadische Fichte. Es war eine Tanne, wie die Greifswalder Botanikerin Sabrina Rilke enthüllte.

Die meisten Bäume stammten aus der Umgebung bis hin nach Katzow. Weit gereist war die über 20 Meter hohe Nordmanntanne, deren Setzling eine Darguner Familie 1994 gepflanzt hatte. Mecklenburg half Vorpommern.

Ist es wieder eine Nordmanntanne?

Der Greifswalder Baumexperte Thoralf Weiß geht übrigens an Hand der Bilder davon aus, dass es sich bei dem Broocker Baum um eine Nordmanntanne oder eine andere aus dem Mittelmeerraum bis Vorderasien stammende Art handelt. Für eine exakte Bestimmung müsse man die Zweige beziehungsweise Zapfen sehen. Vielleicht handele es sich auch um eine asiatische Art.

Lesen Sie weiter:

Perfekte Tanne ist in diesem Jahr eine Fichte

Darguner Tanne ziert den Weihnachtsmarkt

Von Eckhard Oberdörfer