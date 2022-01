Tante-Emma-Laden ohne Personal: Supermarkt für Greifswalds entlegene Ortsteile

Greifswald

Könnte ein Tante-Emma-Laden ohne Personal die Einkaufsprobleme in Greifswalds abgelegenen Ortsteilen lösen? Die Idee eines kleinen Supermarktes, der rund um die Uhr geöffnet hat, finden viele reizvoll. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) soll nun prüfen, ob sich so ein Tante-Emma-Laden ohne Personal in Greifswald ansiedeln könnte oder ob ein privat betriebener Supermarkt eine Lösung wäre. Neben Wieck und Ladebow soll das Konzept auch für Friedrichshagen untersucht werden.

Keine Einkaufsmöglichkeiten in Wieck und Ladebow

Seit Jahren gibt es in Wieck und Ladebow keine Einkaufsmöglichkeiten mehr, wie Heino Förste, der stellvertretende Vorsitzende der Ortsteilvertretung Wieck/Ladebow, beklagt. Der kleine Laden an der Ecke schloss vor fünf Jahren, der Bäcker vor drei Jahren. Die dichteste Einkaufsmöglichkeit ist seither der Norma-Markt in Eldena. Von der Max-Reimann-Straße in Ladebow aus sind das knapp zwei Kilometer zu Fuß über die Brücke.

Wunsch der Einwohner nach einem Laden vor Ort

Gerade für Rentner, die kein Auto haben oder nicht mehr fahren können, ist das oft zu weit, weiß Förste: „Vielen Leuten bei uns im Ortsteil ist es wichtig, dass sie ihre Grundbedürfnisse ohne Auto erfüllen können.“ Seine Fraktion, die Linke, hat daher einen Antrag in der Bürgerschaft eingebracht, der OB möge prüfen, für die abgelegenen Ortsteile eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. Die Bürgerschaft hat dies im Dezember einstimmig beschlossen. Doch wie lässt sich ein Einkaufsmarkt betreiben, der einen vergleichsweise kleinen Einzugsbereich an Nutzern hat?

Ersten Tag- und Nachtmarkt gibt’s in Thüringen

In Altengottern in Thüringen gibt es einen solchen Tag-und-Nacht-Markt bereits. Dort eröffnete Emmas Tag- und Nachtmarkt im Februar 2020. Die Betreiber sind zufrieden, bauen derzeit sieben weitere Märkte in Thüringen, die Anfang dieses Jahres eröffnen sollen. Weitere Läden sind im gesamten Bundesgebiet in Planung. Emmas Tag- und Nachtmarkt GmbH könnte sich eine Ansiedlung auch in Wieck/Ladebow vorstellen, sagt Linda Bermes, Assistentin der Geschäftsführung.

Eintritt mit Karte und Pin

Doch wie funktioniert so ein Geschäft ohne Personal? Die Kunden beantragen zunächst eine Kundenkarte, die jeder per Post zugeschickt bekommt. Sie ist mit einem individuellen Pin versehen, so wie eine EC-Karte. Mit der Karte und dem Pin erhält die Person Zutritt zum Laden.

So sieht Emmas Tag- und Nachmarkt in Altengottern aus. Auch in Greifswald könnte das Unternehmen eine Niederlassung eröffnen. Quelle: Emma's Tag & Nacht Markt GmbH

Bezahlung am Selbstbedienungsterminal

Zehn mal zehn Meter soll das Geschäft groß sein. Wie in einem normalen Tante-Emma-Laden gibt es hier alle Waren zum täglichen Bedarf. Der Kunde legt die Einkäufe in seinen Korb. Statt zu einer Kasse mit Verkäuferin geht er zu einem Selbstbedienungsterminal, wo er seine Waren einscannt und den Preis mit Karte bezahlt. Personalfreie Kassen gibt es in Greifswald bereits im Rossmann in der Innenstadt und im neuen Rewe-Markt in der Grimmer Straße.

Bei dieser Selbstbedienungskasse scannt der Kunde die Produkte und bezahlt mit EC-Karte. Eine Bedienung gibt es nicht. Quelle: Emma’s Tag & Nacht Markt GmbH

Diebstahlsicheres System

Doch wie kann der Betreiber verhindern, dass jemand den Markt verlässt, ohne zu bezahlen? „Das Warenwirtschaftssystem führt in regelmäßigen Abständen eine Inventur durch. Falls Waren fehlen, prüft das System anhand der Kundenkarten, welche Kunden sich im betreffenden Zeitraum im Markt befanden“, erklärt Linda Bermes. „Gegebenenfalls kann das System dann auch auf die verschlüsselten Kameraaufzeichnungen zurückgreifen, um Langfinger zu identifizieren. Dank dieser Maßnahmen hatten wir bisher erst drei Diebstahlfälle“, sagt Bermes.

Einmal wöchentlich kommt neue Ware

Einmal pro Woche bekommt der Tante-Emma-Laden neue Ware. Auch zwei Mal pro Woche wäre bei entsprechendem Andrang möglich, wie die Geschäftsführung mitteilt. Es gibt eine weitere Besonderheit, die bisher kein Greifswalder Supermarkt anbietet. „Über das Onlineformular auf der Website oder telefonisch können Waren bestellt werden, die gegen eine Liefergebühr von rund fünf Euro an die Haustür geliefert werden“, so Bermes.

Ein Wochenmarkt für den Wiecker Dorfplatz? Zusätzlich zu einem Einkaufsmarktin den entlegenen Ortsteilen soll Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) auch prüfen, ob sich auf dem Wiecker Dorfplatz ein Wochenmarkt mit regionalen Produkten realisieren lässt. Dies hat die Bürgerschaft während ihrer Sitzung im Dezember beschlossen. Neben einer Versorgungsmöglichkeit mit frischen Produkten aus der Region für die Einwohner wird darin auch ein Anziehungspunkt für Touristen gesehen. Eine Begrenzung auf die Tourismussaison von Ostern bis Oktober wäre aus Sicht des Ortratsvorsitzenden Bernd Lieschefsky, der den Antrag im Auftrag der Ortsteilvertretung erarbeitet hat, möglich.

Machbarkeitsprüfung erforderlich

Grundbedingung für die Ansiedlung eines solchen Marktes sei, dass mindestens 500 Einwohner in der Umgebung des Marktes wohnen. Das ist in Ladebow der Fall. Auch die Dichte an Supermärkten in Greifswald spielt für die unternehmerische Entscheidung eine Rolle. „Angaben zur Mindestentfernung zu anderen Supermärkten sind pauschal schwer zu treffen und es kommt immer auf den speziellen Fall an. Da es in Greifswald sehr viele Supermärkte gibt, muss die Machbarkeit vorab von unserer Geschäftsführung geprüft werden“, erläutert Bermes.

Und noch eine Hürde würde es geben: Es müsste ein mindestens 500 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung stehen, führt Bermes aus. „Dieses müsste von unserem Bauleiter besichtigt werden, um die Eignung zu überprüfen. Erst dann können verbindliche Aussagen getroffen werden“, sagt Linda Bermes.

Rentner wünscht sich Anlaufpunkt zum Erzählen

Rainer Millahn (77), der seit 50 Jahren in Ladebow wohnt, steht dem Konzept eines Tante-Emma-Ladens ohne Personal skeptisch gegenüber. „Die Leute wollen dort schnacken. So ein Laden soll doch der Mittelpunkt im Ort sein, wo man sich trifft. Ganz anonym ohne Mitarbeiter und Gespräche funktioniert das nicht“, ist der Rentner überzeugt. Allein die Bezahlung über das Einscannen der Einkäufe an einem Computer sieht er für ältere Menschen als zu hohe Hürde.

Hohe Nachfrage nach einem Supermarkt

Die Nachfrage nach einem Supermarkt schätzt er jedoch hoch ein. „Eine ältere Nachbarin fährt noch mit dem Rad nach Eldena zum Einkaufen und schiebt das Rad dann auf dem Rückweg“, sagt Millahn. Er selbst fahre noch Auto und versorge dann auch die Nachbarschaft mit Einkäufen vom Marktkauf in Neuenkirchen. Doch er hat bereits erlebt, wie schnell es gehen kann, dass jemand gesundheitlich nicht mehr dazu in der Lage ist und dann auf Einkaufsmöglichkeiten in der direkten Umgebung angewiesen ist.

Ein regulärer Kiosk, wie es ihn in einigen Gemeinden rund um Greifswald noch gibt, ließe sich in den entlegenen Ortsteilen kaum wirtschaftlich betreiben. Der OB soll deswegen ebenfalls prüfen, ob es Fördermittel für ein solches Konzept geben könnte.

Von Katharina Degrassi