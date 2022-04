„Tanzfusionen“ in Greifswald: Vom Tanzgottesdienst bis hin zum Flashmob

Greifswald

Die Hansestadt wird zur Tanzcity. Und das gleich an drei Tagen. Denn vom 24. bis 26. Mai 2022 startet in Greifswald das neue Festival „Tanzfusionen“. Es will nicht nur Hunderte Tänzerinnen und Tänzer zusammenbringen, sondern möglichst in jedermann von uns die Lust zum Tanz erwecken.

Das Festival ist ein absolutes Novum in Mecklenburg-Vorpommern, sagt Ralf Dörnen, Ballettdirektor und Intendant des Theaters Vorpommern. Gemeinsam mit Stefan Hahn, dem künstlerischen Leiter des Vereins „Perform(d)ance“ in Stralsund, der sich seit über 20 Jahren der Vermittlung zeitgenössischer Tanzkunst verschrieben hat, sowie der Dramaturgin Sabine Gehm vom internationalen Kulturzentrum Schloss Bröllin bei Pasewalk gehört er zur Projektleitung des neuen Festivals.

Vier Tanzcompagnien planen gemeinsames Programm

Und die drei haben sich viel vorgenommen. Sie holen nicht nur renommierte Choreografinnen und Choreografen nach Greifswald, wie die aktuell sehr erfolgreiche Israelin Sharon Eyal, sondern versprechen auch Tanz an den unterschiedlichsten Orten der Stadt. Dazu gehört neben dem Marktplatz, auf dem ein riesiger Flashmob geplant ist, auch der Dom St. Nikolai. Dort soll es bei einem Tanzgottesdienst ein Aufeinandertreffen des „Gospelkombinates“, dem Gospelchor aus Greifswald, mit dem Ballett Vorpommern geben.

Eine „Tanzfusionen“-Gala ist im Theater geplant. Und auch sie ist etwas ganz Besonderes. Denn erstmals vereinen sich hier alle vier in Mecklenburg-Vorpommern beheimateten Profi-Tanzcompagnien. Das sind das Ballett X aus Schwerin, die Deutsche Tanzcompagnie Neustrelitz, das Tanztheater Rostock und das Ballett Vorpommern. Alle zeigen Auszüge unterschiedlichster aktueller Arbeiten. Mit „Folk Fiction“ gibt die „Sebastian Weber Dance Company“ aus Leipzig ebenfalls ein Gastspiel in Greifswald.

Karten für das Tanz-Festival Der Kartenvorverkauf für die „Tanzfusionen“ hat bereits begonnen. Für eine Vielzahl von Veranstaltungen ist der Eintritt bzw. das Mitmachen sogar frei. Es gibt auch einen Festivalpass für mehrere Veranstaltungen. Tickets sind erhältlich unter der E-Mail-Adresse: kasse-hgw@theater-vorpommern.de Weitere Informationen zum Programm gibt es auf www.mv-tanzt-an.de

Workshops mit Tanz-Profis geplant

Aber nicht nur Profis sollen beim „Tanzfusionen“-Festival den Ton angeben. Ganz im Gegenteil: Wichtig ist den Veranstaltern, dass möglichst viele Laien einbezogen werden. Und das soll auch in vielen kleineren Locations passieren, wie dem Ballhaus Goldfisch, den Kunstwerkstätten Greifswald, der Tanzschule D&D oder beim Verein Ostseetanz in der Hansestadt. Mit dabei ist auch die seit 30 Jahren in Greifswald beheimatete Folkloretanzgruppe „Schüddel de Büx“.

Schon bei dieser Aufzählung erkennt man, dass den Tanzstilen beim Festival absolut keine Grenzen gesetzt sind. Klassik trifft auf Modernes. So ist Hip-Hop genauso angesagt wie der indische Tanz Bollywood, Swing, Stepptanz, Tango oder Gaga. Geplant sind auch eine Reihe von Workshops, zu denen sich jedermann anmelden kann. Diese Workshops werden von absoluten Profis geleitet. Einer davon ist Jonathan da Silva Oliveira. Er kommt aus Brasilien und hat sich dem Hip-Hop verschrieben. Alejandra Jara (Ale) stammt aus Köln. Sie ist zertifizierte Gaga-Lehrerin aus Köln. Und das sind nur zwei von vielen.

„Tanztendenzen“ werden zu „Tanzfusionen“

Zudem sollen alle Altersgruppen beim Tanzfestival erreicht werden. Dazu gehören auch die ganz Kleinen bis fünf Jahre. Für sie gibt es im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus eine Deutschlandpremiere eines Stückes mit Tänzern aus Italien. Für die etwas größeren sind auch Klassenzimmerstücke geplant, die durch Vorpommern touren sollen.

Nun kann man aber ein solch spektakuläres Festival natürlich nur stemmen, wenn Geld da ist. Und das ist da, wie Sabine Gehm sagt. Weil die 2018 ins Leben gerufene Initiative „Vorpommern tanzt an“, bei der es in Stralsund schon mal einen Flashmob mit 500 Teilnehmern und in Greifswald ein Programm vorm Pommerschen Landesmuseum gab, sehr gut eingeschlagen hat, gibt es nun eine Anschlussfinanzierung. Sie wurde bis 2025 bestätigt. Ziel sei, so Gehm, den Tanz in der Region noch sichtbarer zu machen und zu stärken.

Geht es nach dem langjährigen Greifswalder Ballettdirektor Ralf Dörnen, soll das Festival „Tanzfusionen“ künftig alle zwei Jahre in Greifswald stattfinden. Es soll die in der Hansestadt einst erfundenen „Tanztendenzen“ fortsetzen, die sich schon immer dem zeitgenössischen Tanz verschrieben hatten. „Wir wollen sie anders und neu denken“, sagt Dörnen.

Von Reinhard Amler