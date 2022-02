Tartanbahn im Greifswalder Volksstadion wird erneuert

Greifswald

Sieben Jahre ist es her, dass erstmalig Mittel für die Sanierung der Laufbahn um den Hauptplatz des Volksstadions in den Greifswalder Haushalt eingestellt wurden. Doch immer wieder wurden andere Prioritäten gesetzt, die Arbeiten verschoben, obwohl der Zustand der Bahn schon damals als sanierungsbedürftig eingeschätzt wurde. In diesem Jahr soll die Erneuerung nun endlich über die Bühne gehen. Da es zwischenzeitlich erhebliche Baukostensteigerungen gab, entschied die Bürgerschaft am Montag, die Mittel zu erhöhen: Ging die Stadt als Eigentümerin 2015 noch von 270.000 Euro aus, seien jetzt 900.000 Euro erforderlich. Damit sollen die Tragschicht sowie die Einfassungssteine und Entwässerungsrinne komplett abgebrochen und neu aufgebaut werden. Auch die Wurfanlagen für Diskus und Kugelstoßen sollen erneuert werden.

Von Petra Hase