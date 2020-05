Tatverdächtiger nach Fund eines Toten in Pasewalk festgenommen

Pasewalk

Nach dem Fund eines Toten in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Verbrechens. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, wurde das Opfer am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bereits ein Tatverdächtiger festgenommen.

Weitere Einzelheiten zum möglichen Tathergang, zur Person des Tatverdächtigen und einem Motiv wolle die Staatsanwaltschaft mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen erst am Freitag bekanntgeben. Dann müsste auch über einen Haftantrag entschieden werden. Die Tat soll sich in der Oststadt - dem größten Plattenbaugebiet des Ortes - ereignet haben.

Von RND/dpa