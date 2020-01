Tauziehen um ausgefallenes Telefonnetz in Zinnowitz

Zinnowitz

Seit nunmehr sechs Wochen lässt der Mobilfunkkonzern Telefonica seine Kunden in Zinnowitz am sprichwörtlichen langen Arm verhungern. Da angeblich der Ersatz für ein defektes Teil der Antennenanlage auf dem Zinnowitzer Hotel Baltic nirgendwo auf dieser Welt beschafft werden kann, haben Kunden von O2, 1&1, E-Plus und anderen Anbietern seit sechs Wochen kein Netz. Nach Aussage von Telefonica soll dieser Zustand noch bis mindestens zum 8. Februar andauern.

Dass Zinnowitz als Seebad eine beliebte Urlaubsdestination ist und gerade über den Jahreswechsel Tausende Urlauber hier weilten, interessiert in der Konzernzentrale in München niemanden. Der Aufforderung von Bürgermeister Peter Usemann (parteilos), für die Zeit des Ausfalls des Netzes einen mobilen Funkmast aufzustellen, wurde eine deutliche Absage erteilt. „Das ärgert mich immer noch maßlos“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Noch nie sei er von Unternehmen, mit denen die Gemeinde zusammenarbeite, so von oben herab behandelt worden.

Bürgermeister schreibt Fernsehsender an

„Zudem ist es nicht hinnehmbar, dass im digitalen Zeitalter so mit Mobilfunkkunden umgegangen wird“, erklärt er. Usemann hat nun noch einmal alle Register gezogen, um auf die unerträgliche Situation in der Gemeinde aufmerksam zu machen: „Wir haben als Gemeinde noch einmal alle großen Fernseh- und Rundfunksender sowie Tages- und überregionale Zeitungen angeschrieben. Wir haben auch bereits Reaktionen darauf erhalten. Mehrere Sender wollen hierher kommen und drehen“, sagt er. Zwar bringe das nicht das fehlende Netz wieder, aber schlechte öffentliche Berichterstattung über Telefonica verpasse dem Unternehmen zumindest einen Dämpfer.

Seenotretter massiv behindert

Welche Folgen das nicht vorhandene Netz hat, schildert Dr. Gunther Formann. Der wochenlange Netzausfall im Ostseebad trifft nämlich die Seenotretter der Station in Zinnowitz hart. „Unsere Einsatzbereitschaft ist dadurch massiv behindert“, sagt Rettungsmann Hormann. Er ist als Stationsarzt bei den ehrenamtlichen Rettern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) dabei. Die 15 Mitglieder in Zinnowitz werden bei Einsätzen durch die DGzRS-Zentrale in Bremen per SMS informiert. „Einige unserer Mitglieder sind Kunde bei O2. Im Ernstfall bekommen wir eine Nachricht aus Bremen, weil dort unsere Handynummern gelistet sind. Wenn die SMS nicht ankommt, können die Retter auch nicht alarmiert werden“, sagt Hormann, der selbst davon betroffen ist.

Er will nach dem wochenlangen Ausfall – laut Anbieter noch bis zum 8. Februar – kündigen und sich nach Alternativen umschauen. „Das ist schon eine Sauerei, wenn so lange das Netz ausfällt“, sagt der Zinnowitzer. „Eigentlich kann man Kunden tatsächlich nur raten, sich einen anderen Mobilfunkanbieter mit besserem Service zu suchen“, meint Bürgermeister Peter Usemann.

Vodafone hat dagegen Wort gehalten

Dass es anders geht, hat er mit Vodafone erlebt. Der Konzern nutzt ebenfalls die Antennenanlage auf dem Hotel „Baltic“. Das Netz dieses Anbieters war während der Reparatur zwei Wochen nicht verfügbar. Aber Vodafone hat ständig die Gemeinde informiert, wie der Stand ist und zugesichert, dass gleich modernstes LTE für schnelles mobiles Internet mit eingebaut wird“, schildert der Bürgermeister. Der Mobilfunkkonzern habe Wort gehalten: „Zu Silvester hatte ich um Mitternacht ganz vorn auf der Seebrücke, wo sonst nix war, mobiles Internet in allerbester Qualität“, lobt er.

Nach seinen Worten lasse das hoffen für den Sommer, wenn wieder Tausende hier im Seebad Urlaub machen. Bisher gab es sehr viele Beschwerden wegen des schlechten beziehungsweise gar nicht vorhandenen Netzes. „Ich glaube, Vodafone-Kunden werden jetzt keine Probleme mehr haben“, so der Bürgermeister.

Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche