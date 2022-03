Greifswald

Mit dem Taxi nachts durch Greifswald. Das hatte sich Sonja Haamann einfach vorgestellt. Nachdem die 80-Jährige vom frühen Montagabend an viele Stunden in der Notaufnahme der Universitätsmedizin verbrachte, wollte sie nur noch nach Hause: „Zum Glück war es am Ende doch nichts Ernstes, eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich“, sagt die einstige Krankenschwester. Obwohl prinzipiell geistig und körperlich noch sehr fit, fühlte sich die Greifswalderin nach der langen Warterei und den Untersuchungen doch recht angeschlagen.

Um so erstaunter war sie, gegen 2.30 Uhr an diesem Dienstagmorgen kein Taxi in der Hansestadt zu bekommen. „Die Mitarbeiter in der Notaufnahme haben sich wirklich sehr bemüht. Aber vergeblich. Frühestens um sechs Uhr wäre ein Taxi gekommen“, erzählt Sonja Haamann. Was also tun? Allein durch die Nacht nach Hause laufen?

Problem ist in Unimedizin bekannt

Die Seniorin hatte Glück: Assistenzarzt Christian Hofmann, der sie in der Nacht auch betreute, bekam von dem Problem Wind. Da er wenig später Feierabend hatte, bot er ihr an, sie zu Fuß nach Hause zu begleiten. „Dazu schob er sein Fahrrad“, würdigt sie voller Dankbarkeit dessen Hilfsbereitschaft. Trotzdem bleibt am Ende sehr viel Unverständnis: „Wie kann es sein, dass in einer Stadt wie Greifwald nachts kein Taxi mehr fährt?!“

So einen Vorfall habe es nicht das erste Mal gegeben, sagt Christian Arns, Sprecher der Unimedizin Greifswald. Betroffen seien vor allem Patienten, die aus dem Umland nach Greifswald kommen und keine Möglichkeit haben, den Heimweg zu Fuß anzutreten. „Sowohl Ärzte als auch Pflegepersonal sehen das als Problem an.“ Woran liegt es?

Nachtschicht lohnt sich nicht

Nachts seien kaum Taxen in Greifswald unterwegs, bestätigt Reinhard Rätz, Inhaber von „Hanse-Taxi“. Insgesamt zehn Fahrzeuge schicke er in Greifswald auf die Straße und wolle gerne zu jeder Zeit für die Bevölkerung da sein, sagt der 70-Jährige. Derzeit setze er nur Freitag und Sonnabend Fahrer in der Nacht ein. Wer dann ein Taxi braucht, habe es aber meist vorher gebucht, sagt der Firmenchef.

„Es ist nicht bezahlbar, wenn ein Fahrer vier, fünf Stunden Dienst hat und keine Fahrt machen kann“, begründet Rätz. Nacht- und Sonderzuschläge gebe es keine. Während die Kosten steigen, bleiben die Preise für Kunden gleich, macht er eine Rechnung auf. Benzin und Diesel werden teurer, Versicherungen für ein Taxi kosten hunderte Euro im Monat, während die Taxiunternehmen nur die Preise verlangen dürfen, die der Landkreis Vorpommern-Greifswald festschreibt. „Wir brauchen höhere Entgelte“, betont Rätz.

Zuletzt waren die Taxipreise im Landkreis 2019 gestiegen (siehe Infokasten). Zuständig dafür ist die Kreisverwaltung. Wie ein Sprecher bestätigt, würden in der kommenden Woche alle Taxiunternehmen angeschrieben werden, um zu fragen, ob eine weitere Preiserhöhung nötig ist. „Sollte dies so sein, wird eine Anpassung der Entgelte in der Taxitarifordnung erfolgen“, sagt der Sprecher.

Nur ein Anbieter nachts

Torsten Behm kann sich dieser Forderung anschließen. Er ist Chef von „Taxi Wedow“ und seit 1999 Taxifahrer. Um etwa 40 bis 50 Cent muss das Entgelt seiner Sicht nach steigen. „Nachtschichten waren noch nie kostendeckend“, sagt er. Zwischen 18 und 6 Uhr setze er meist zwischen einem und vier Fahrzeugen ein – überwiegend für feste Aufträge. In der Nacht, als Sonja Haamann am Uniklinikum vergeblich ein Taxi suchte, sei sein Fahrer auf einer längeren Fahrt auf der Insel Rügen gewesen. Zwischen 2 und 6 Uhr ist „Taxi Wedow“ in manchen Nächten der einzige Anbieter auf Greifswalds Straßen.

Auch die Corona-Pandemie hat bei Nachtfahrten ihre Spuren hinterlassen. Sobald Clubs und Gaststätten wieder oder länger öffnen, steigen automatisch die Nachfragen nach Taxen, die in den vergangenen zwei Jahren fehlten. „Dann werden wir auch wieder unter der Woche nachts fahren“, sagt Reinhard Rätz von Hanse-Taxi. Konkret: Ab kommender Woche geht es wieder los.

Von Petra Hase und Christopher Gottschalk