Technischer Defekt? Küche fängt in Greifswalder Wohnung Feuer

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Freitagnachmittag in der Greifswalder Südstadt gekommen. Das Feuer war in einer Küchenzeile ausgebrochen. Die Mieterin war währenddessen nicht in der Wohnung. Noch ist unklar, ob ein technischer Defekt oder fahrlässige Brandstiftung Ursache für das Feuer waren.