Greifswald

Flächendeckend Tempo 30 – Paris macht es vor. Seit Ende August vorigen Jahres gilt in der französischen Metropole auf nahezu allen Straßen diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Eine Option auch für die Hansestadt Greifswald?

Fakt ist: Im Juli 2021 gründeten sechs deutsche Kommunen die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Kerngedanke ist, den Städten mehr Entscheidungsfreiheit bei der Schaffung von Tempo-30-Straßen oder -Zonen zu geben. Bislang haben Behörden nur sehr eingeschränkt die Möglichkeit, die innerorts seit 1957 geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h herabzusetzen – etwa aus Gründen der Verkehrssicherheit oder um Anwohner vor Lärm und Abgasen zu schützen. Doch mittlerweile setzen sich immer mehr Menschen dafür ein, die Gesetzgebung zu ändern. Bereits 110 Städte traten der Initiative bei, fast täglich erhöht sich ihre Zahl.

Jetzt gibt es auch in der Hansestadt Bestrebungen, den Druck auf die Bundespolitik zu erhöhen. Die Bündnisgrünen in der Bürgerschaft bringen für die Parlamentssitzung am 4. April eine Beschlussvorlage ein, die den Beitritt Greifswalds zu der Initiative des Deutschen Städtetages beinhaltet. „Weder der Oberbürgermeister noch die Bürgerschaft können bislang festlegen, wo in Greifswald Tempo 30 gelten soll“, begründet Fraktionsvorsitzender Alexander Krüger. Das führe beispielsweise zu dem Flickenteppich aus Tempo 30 und 50 durch Eldena.

Lebenswerte Städte Die im Juli 2021 von den Städten Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm gegründete Initiative fordert den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten. Derzeit legt der §45 der Straßenverkehrsordnung – ein Bundesgesetz – fest, dass Tempo 30 nur bei konkreten Gefährdungen bzw. vor sozialen Einrichtungen wie beispielsweise Kitas und Schulen angeordnet werden kann. Die Initiatoren sehen Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen als integrierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und einer Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume. Sie begrüßen zugleich ein vom Bund gefördertes begleitendes Modellvorhaben, das wichtige Einzelaspekte im Zusammenhang mit dieser Neuregelung vertieft untersuchen soll (u. a. zu den Auswirkungen auf den ÖPNV, zur Radverkehrssicherheit und zu den Auswirkungen auf das nachgeordnete Netz), um gegebenenfalls bei den Regelungen bzw. deren Anwendung nachsteuern zu können.

Faires Miteinander aller Verkehrsteilnehmer

Tempo 30 würde die Durchfahrtzeiten in städtischen Gebieten laut Berechnungen kaum verlängern. „Regelmäßige Geschwindigkeitsuntersuchungen im Stadtgebiet zeigen, dass auch heute die meisten Autofahrer und Autofahrerinnen kaum schneller durch Greifswald fahren. Sie müssen jedoch wegen der höheren Richtgeschwindigkeit häufiger abbremsen und dann wieder stärker beschleunigen“, argumentiert Krüger. Tempo 30 scheine daher eine Geschwindigkeit zu sein, die dem Stadtleben insgesamt besser entspreche und ein faires Miteinander unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer ermögliche.

Die Initiatoren der Forderung betrachten eine umweltverträgliche Gestaltung der Mobilität als Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Städte. „Lebendige, attraktive Städte brauchen lebenswerte öffentliche Räume. Gerade die Straßen und Plätze mit ihren vielfältigen Funktionen sind das Aushängeschild, das Gesicht der Städte. Sie prägen Lebensqualität und Urbanität“, heißt es in dem Papier. Eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h würde Straßen wesentlich sicherer und leiser, die Luft sauberer machen.

Kein Glaube an Luftverbesserung

Aber das sehen nicht alle so. „Dann kann man sein Auto ja gleich stehen lassen“, lehnt beispielsweise Tom Kruse das Vorhaben ab. „Bei Schulen, Kitas und Kliniken ist das sicherlich sinnvoll“, ergänzt der Greifswalder, „aber ansonsten nervt das nur. Dann halten sich wahrscheinlich noch mehr Fahrradfahrer nicht an die Regeln“, fürchtet der 31-Jährige.

Ähnlich denkt Isabell Becker, die ebenfalls Tempo 30 an Schulen, Kitas und Kliniken befürwortet: „Dort gehört es sich, langsam zu fahren. Aber darüber hinaus? Der Sinn erschließt sich mir nicht. So, wie es in Greifswald ist, sollte es bleiben“, findet die 43-Jährige.

Auch Gunther Bär hat Bedenken: „Ich rechne ja schon seit zwei, drei Jahren damit, dass Tempo 30 flächendeckend kommt“, sagt der 75-jährige Greifswalder. Hintergrund seien die Entwicklungen in anderen Städten wie etwa Paris. Dort gilt das Tempolimit mit Ausnahme der Ringautobahn und einiger großer Verkehrsachsen. Ob das zu weniger Unfällen und einer besseren Luftqualität führe, wagt Bär zu bezweifeln: „Wahrscheinlich gibt es nur noch mehr Stau. Und der Lieferverkehr wird mit Verzögerungen leben müssen.“

Stadtverkehr ist katastrophal

Tobias Schulz glaubt ebenfalls nicht, dass sich an der Luftqualität etwas ändere, wenn Autos langsamer fahren. „Das wirkt sich im Zweifelsfall kontraproduktiv aus, weil es sich noch mehr staut als bisher. Saubere Luft gäbe es nur, wenn Autofahrer aufs Rad umsteigen.“ Mit Tempo 30 durch Greifswald zu zuckeln, wäre für den 28-Jährigen ein Alptraum: Ich wohne in Lubmin und pendele zur Arbeit nach Stralsund. Es ist jetzt schon katastrophal, im Berufsverkehr zum Ziel zu kommen. Egal, ob quer durch die Stadt oder auf der Umgehungsstraße. Dort ist so viel Lkw-Verkehr, dass man kaum überholen kann. Es nimmt sich nichts“, sagt Schulz, räumt aber ein: „Aus Sicht der Radfahrer und aus Gründen der Sicherheit wäre Tempo 30 zu begrüßen.“

Es gibt aber auch uneingeschränkten Zuspruch für Tempo 30 – etwa von Autofahrerin Madeleine Tammert: „Manche fahren ja wie die Besengten. Gerade wieder am Zebrastreifen erlebt. Insofern finde ich die Initiative gut“, sagt die 37-jährige Greifswalderin.

Unfallrisiken nehmen ab

Grünen-Bürgerschaftsmitglied Jörg König betont, dass es nicht um eine flächendeckende Einrichtung von Tempo 30 in Greifswald gehen soll, sehr wohl aber um eine Ausweitung in weiteren Straßen. „Mit dieser Geschwindigkeit fließt der Verkehr insgesamt harmonischer. Es entsteht weniger Lärm, Emissionen sind reduziert und vor allem sinken das Unfallrisiko und die Schwere von Verletzungen erheblich“, begründet er. So sei es sinnvoll, die Ortsdurchfahrt Eldena komplett auf Tempo 30 zu begrenzen. In der Osnabrücker Straße indes sähe er derzeit dafür keinen Anlass.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder fordert übrigens seit Langem mehr Handlungsspielraum bei der Festsetzung von Höchstgeschwindigkeiten: „Ein aktuelles Beispiel ist dafür Riems, wo wir gern Tempo 30 haben würden. Doch die Bundesgesetzgebung lässt es nicht zu“, sagt er. Gegen ein flächendeckendes Tempolimit wie in Paris spricht sich aber auch Fassbinder aus: „Wenn es die Möglichkeit geben sollte, müssen wir uns jede Straße einzeln anschauen.“

Von Petra Hase