Test in Greifswalder Bars: Eine hält sich kaum an Corona-Regeln

Greifswald

Die Corona-Infektionen in Deutschland steigen immer weiter an. Seit März wurden in MV nicht mehr so viele Fälle gemeldet wie am Freitag. Nun verlagert sich mit dem Herbst das soziale Leben wieder nach drinnen.

Bars könnten davon profitieren, doch die vom Land beschlossenen Auflagen sind streng. Ähnlich wie in vielen anderen Bereichen gilt es, Maskenpflicht und Abstandsregelungen einzuhalten, die Gästezahl zu begrenzen und die Daten der Besucher abzufragen. Im Umgang mit den Auflagen sollten die Bar- und Kneipenbesitzer mittlerweile routiniert sein. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich das Nachtleben nun etwas genauer angeschaut*.

„Ich hatte noch niemanden, der Donald Duck oder so etwas geschrieben hat“

Station 1: Es ist kurz vor 23 Uhr, die Bar ist mäßig gefüllt. Höflich erklärt die Bedienung, dass die Plätze hinter den Gästen, die bereits ihre Cocktails genießen, frei bleiben müssen. „Fast hätte ich das Corona-Besucherformular unterschlagen“, scherzt der Kellner und reicht Stift und Zettel. Seit Monaten müssen Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden können.

Manche Gäste allerdings unterschreiben mit Fantasienamen. Doch achten in Greifswald die Kellner und Lokalbetreiber drauf? „Man guckt schon mal drauf, was da genau steht. Ich hatte noch niemanden, der Donald Duck oder so etwas geschrieben hat“, sagt der Kellner, der sein Gesicht mit einer Mund-Nasen-Maske bedeckt. Nachdem eine Frauengruppe bezahlt hat und das Lokal verlässt, räumt er den Tisch ab. Desinfizieren tut er diesen aber nicht, obwohl auch das zu den Auflagen gehört.

Station 2: An der Tür prangt ein Schild, auf dem darauf hingewiesen wird, dass Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollen. Während einige Gäste beim Gang durch die Bar eine Maske tragen, verzichten andere darauf. Angesprochen werden sie von den viel beschäftigten Mitarbeitern nicht. Alle Tische sind besetzt, meist von größeren Gruppen. Ein Kontaktformular gibt es zunächst nicht. „Aber gut, dass ihr fragt. Habt ihr keines bekommen?“, fragt die Bedienung und schiebt einen Zettel über die Theke. Die Tische, die abgeräumt werden, werden augenscheinlich nur mit Glasreiniger gesäubert statt mit Desinfektionsmittel.

Keine Masken, kein Abstand, kein Kontaktformular

Station 3: Es ist ein Bild, das es nicht geben sollte: Keiner der Gäste trägt eine Maske, während er durch die Bar geht. Ein Kellner hat ein Schutzvisier vor dem Gesicht, bei dem anderen Barkeeper hängt die Maske lediglich an einem Ohr herunter. Abstand halten ist kaum möglich. Jeder Platz ist besetzt. Auch an der Theke herrscht kein Abstand unter den Gästen. Die Luft ist eigentlich nur Zigarettenrauch. Wird hier auch mal richtig gelüftet? Und das Kontaktformular? „Wir mussten keins ausfüllen und haben auch keins bekommen“, sagt eine junge Frau, als sie die Bar mit ihren Freunden verlässt.

Station 4: Anders als in den anderen Lokalen wird mehrfach mit Zetteln und Hinweisschilder darauf hingewiesen, sich die Hände zu desinfizieren, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Zudem wurden zwischen den Sitzgruppen Folien gespannt, sodass einzelne Cliquen getrennt voneinander sitzen. Auch die Theke wurde mit Folie abgedichtet. Lediglich ein kleines Guckloch für die Bedienung dahinter gibt es.

Wer etwas trinken möchte, muss seine Daten hinterlassen. Ausnahmen werden keine gemacht. Tatsächlich achten die Gäste hier darauf, beim Gang nach draußen oder zur Toilette eine Maske zu tragen. Wer das nicht tut, wird von der Bedienung darauf hingewiesen. Jedoch ist der Laden ziemlich voll. Die Bedienung sagt, man solle sich einfach zu anderen an den Tisch setzen.

Bisher zwei Bußgeldverfahren eingeleitet

Auch wenn an diesem Abend das Personal bemüht war: Hundertprozentig eingehalten wurden die Auflagen in keiner Kneipe. Die Kontrollen der Auflagen im gastronomischen Bereich, erklärt die Stadtverwaltung, erfolge vorwiegend nach Hinweisen. Bisher seien lediglich zwei Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

„In der Vergangenheit hat die Verwaltung im gesamten Stadtgebiet präventive Kontrollen vorgenommen“, erklärt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Vereinzelt sei bei diesen festgestellt worden, dass die Bedienungen die Mund-Nase-Abdeckung nicht oder nicht ordnungsgemäß trugen, so Reimann weiter. Die Gewerbetreibenden zeigten sich einsichtig, sodass auch bei den Nachkontrollen keine Verstöße festgestellt worden seien. Zwischen Restaurants und Bars hätte es zudem keine signifikanten Unterschiede gegeben, was die Verstöße anbelangt.

„Es gibt in jeder Branche schwarze Schafe“

Noch bevor die Kneipen nach der Zwangspause im Mai wieder öffnen durften, schlossen sich einige Betreiber aus Greifswald zusammen und wandten sich in einem Schreiben direkt an die Landesregierung. Doch was sagen sie dazu, dass nicht jede Kneipe die Auflagen so umsetzt, wie sie gefordert werden? „Es gibt in jeder Branche schwarze Schafe. Ich kann mir das nur so erklären, dass ihnen das Problem nicht bewusst genug ist“, sagt Ravic-Betreiber Michael Hosang und betont, dass die meisten Betreiber sich an die Regeln halten würden: „Es wäre nicht richtig, wenn jetzt die ganze Branche für die Fehler Einzelner bestraft werden würde.“

*Weil es sich nicht ausschließen lässt, dass die Beobachtungen lediglich Momentaufnahmen waren, hat die Redaktion beschlossen, die Bars zu anonymisieren.

Von Christin Lachmann