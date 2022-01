Teurer Streich: Gützkower Schüler leeren Feuerlöscher in Turnhalle

Gützkow

War es Langeweile, eine Mutprobe oder vorsätzlicher Vandalismus? Fakt ist, am Donnerstag voriger Woche drangen Schüler der Gützkower Peenetalschule durch eine Hintertür in die nahegelegene Sporthalle an der Mascowstraße ein, griffen sich den Feuerlöscher und versprühten großflächig dessen Inhalt aufs Hallenparkett und angrenzende Bereiche.

„Ich habe für so etwas überhaupt kein Verständnis“, verurteilt Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse diesen Dumme-Jungen-Streich. Deshalb habe die Stadt als Eigentümerin der Halle bereits Anzeige bei der Polizei gestellt. Mit einem ersten Erfolg: Die Information in der Schule über eine Spurensicherung der Kriminalpolizei in der Sporthalle läuterte die Übeltäter derart, „dass sie sich zu erkennen gaben und die Handlung gestanden“, berichtet Lena Klöting. Sie ist im Amt Züssow als Sachbearbeiterin für Gebäudemanagement auch für die Turnhalle zuständig. „Es handelt sich um drei Schüler der 10. Klasse“, sagt sie.

Löschmittel war hartnäckig

Über die Folgen ihres Tuns machten sich die drei Heranwachsenden offenbar keine Gedanken. „Aufgrund der Verunreinigung der Halle konnte an den Folgetagen weder der Sportunterricht noch der Vereinssport in der Halle stattfinden“, berichtet Klöting auf Nachfrage. Die Reinigungskraft, die regulär die Halle säubert, habe sich zwar redlich bemüht, das Pulver vom Boden zu entfernen. Doch das sei hartnäckig gewesen. Die Arbeit war an einem Tag nicht zu schaffen. Nur dank der Unterstützung der Stadtarbeiter, die ebenfalls zum Einsatz gelangten, kann die Halle seit Dienstag wieder genutzt werden. Zudem seien auch die chemischen Gase, offenbar vom versprühten Pulver verursacht, anfangs als problematisch für eine sofortige Nutzung der Halle eingeschätzt worden. Mittlerweile seien die unangenehmen Gerüche verflogen.

Doch was blüht jetzt den drei Zehntklässlern? „Von uns aus erst einmal nichts. Wenn die Stadt Anzeige erstattet hat, handelt es sich um ein laufendes Verfahren, das wir abwarten“, sagt Ulf Hadrath, Leiter der Peenetalschule. Diese Aussage basiere auf sein Erfahrungswissen: „Denn wenn wir als Schule in solchen Fällen voreilig handeln, kann es später vom Richter heißen, dass eine Bestrafung nicht mehr möglich sei, weil die Schule bereits Konsequenzen zog“, erläutert Hadrath. Das wolle er vermeiden. Denkbar sei es hingegen, dass die Schule im Laufe des Verfahrens von der rechtlichen Instanz angefragt werde, ob sie Möglichkeiten einer Wiedergutmachung der Tat sehe. Dann werde man sich zu gegebener Zeit darüber verständigen.

Ehrlichkeit währt am längsten

Die Tat an sich verurteilt auch der Schulleiter. „Wer weiß, was die Schüler da geritten hat“, sagt er. Zehntklässler sollten normalerweise so viel Verstand besitzen, um derartigen Unfug zu unterlassen. „Dennoch wertschätze ich es, dass sie sich am Ende selber stellten. Egal, was passiert oder Schüler anrichten – sie sollten immer den Mut finden, es zu erzählen. Dann finden wir auch gemeinsam eine Lösung“, betont der Schulleiter.

Die konkrete Tat sei derzeit Thema an der Schule und werde natürlich in den Klassen ausgewertet. Zum Glück sei nun auch wieder Sportunterricht in der Halle möglich. „Traurig, dass der Vereinssport wegen eines solchen Blödsinns ausfallen musste“, sagt Hadrath.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viel dieser „Blödsinn“ kostet, ist indes noch unklar. Der Schaden sei noch nicht genau zu beziffern, sagt Lena Klöting. Dazu müssten erst die Kosten der Reinigung feststehen und die für den Feuerlöscher. Der war nach der Tat zunächst nicht auffindbar. Nach Aufforderung der Heranwachsenden haben sie das Gerät jedoch zurückgebracht. „So muss nun kein neuer beschafft werden, sondern der alte nur wieder befüllt und anschließend geprüft werden“, sagt Klöting. Das allein koste einen knappen Hunderter, wie OZ-Recherchen ergaben.

Vandalismus und Müll in der Natur

Gützkows Bürgermeisterin ist angesichts dieses neuen Falls von blinder Zerstörungslust gefrustet: „Die Stadt investiert an vielen Stellen Geld und dann machen Jugendliche das aus unerfindlichen Gründen einfach zunichte“, kritisiert Jutta Dinse. Ein anderes Beispiel dafür waren die neuen Fitnessgeräte am Kosenowsee. Kaum war der Rundweg im vorigen Jahr fertiggestellt, schafften sich auch schon Vandalen an den Sportgeräten. Auch Papierkörbe im Stadtgebiet werden laut Dinse regelmäßig zum beliebten Objekt von gewaltbereiten Randalierern. „Mangelnde Sauberkeit und Ordnung sehe ich als Riesenproblem in Gützkow“, sagt sie. Viele Schüler würden ihren Verpackungsmüll nach dem Einkauf im Supermarkt oder beim Bäcker einfach in der Natur entsorgen. „Und dann demonstrieren sie womöglich bei Fridays for Future für mehr Klimaschutz. Das passt in meinen Augen nicht zusammen.“

Von Petra Hase