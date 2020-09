Teures Pflaster: Zoff um Zuschüsse für Bauwillige in Greifswald

Greifswald

Verknappung führt zu hohen Preisen – dieser marktwirtschaftliche Grundsatz bewahrheitet sich jetzt im B-Gebiet „Am Elisenpark“. Häuslebauer, die dort einen Eigenheimbauplatz ergattern, müssen 163 Euro pro Quadratmeter Grundstück berappen. Die WVG, für die zwei Parzellen mit einer Fläche von insgesamt knapp 5000 Quadratmeter für den sozialen Wohnungsbau vorbehalten sind, soll sogar 246 Euro pro Quadratmeter zahlen.

Lage und Grundstücksmarkt bestimmen Preis

Der Chef des Immobilienverwaltungsamtes, Winfried Kremer, warb im Finanzausschuss für die entsprechende Änderung des Beschlusses zum Verkauf von Bauflächen im B-Plan-Gebiet. Grundlage war die erneute Bewertung der Grundstücke durch den Gutachterausschuss, der sich bei der Festlegung der Preise an Lage und Ausnutzbarkeit der Grundstücke sowie an den Preisentwicklungen des allgemeinen Grundstücksmarktes orientierte. Der Finanzausschuss stimmte mehrheitlich den kalkulierten Preisen zu, allerdings mit Zähneknirschen.

Kaum Bauland in Greifswald

„Haushaltstechnisch ist das natürlich eine gute Sache, weil es etwa 1,5 bis zwei Millionen Euro mehr in die Stadtkasse bringt“, so Kremer zur Bewertung. Für den Grundstücksmarkt in Greifswald sei die Entwicklung aber eher ungesund. „Für Normalbürger bedeutet ein Grundstückspreis von 163 Euro eine große Anstrengung.“ Eine Beispielrechnung: Häuslebauer zahlen für 650 Quadratmeter Grund und Boden nun knapp 106 000 Euro. Ursprünglich waren Grundstückspreise von 118 bis 135 Euro kalkuliert. „Das Problem ist, dass in Greifswald momentan kaum Bauland zur Verfügung steht“, so Kremer.

CDU, SPD und Grüne wollen nun mit Zuschüssen oder Erbpachtmodellen erreichen, dass Bauen in Greifswald für den Normalbürger erschwinglich bleibt. Der Haken: Zuschüsse würden wiederum zulasten der Kommune gehen, die unter anderem mit der Sanierung des Theaters (geschätzte Kosten 50 Millionen Euro) oder dem Schulneubau an der Ellernholzstraße in den kommenden Jahren große Brocken angehen möchte. Um es vorwegzunehmen: Die konkurrierenden Vorschläge, das Bauen in Greifswald für Normalverdiener finanzierbar zu machen, erhielten keine Mehrheiten im Aussschuss.

CDU will Zuschüsse für Familien

Die Christdemokraten machen Grüne, SPD, Linke und Tierschutz für die Misere auf dem Greifswalder Grundstücksmarkt mitverantwortlich. „Wenn wir in anderen Stadtteilen die Ausweisung von Bauland verhindern, führt das nun mal zu hohen Preisen“, so Gerd-Martin Rappen, der für die CDU im Finanzausschuss sitzt. Mit seiner Spitze zielte er gegen die linke Bürgerschaftsmehrheit, die im August die kleine Masterplan-Variante für die Steinbeckervorstadt beschlossen hatte. Statt bis zu 400 Wohnungen für 660 bis 800 Menschen sollen bekanntlich dort nun knapp 200 Wohnungen für etwa 390 Einwohner entstehen.

Damit bauwillige Familien nicht ins Umland abwandern, wollen die Christdemokraten jungen Familien fünf Prozent Preisnachlass je Kind beim Grundstückskauf im B-Gebiet 13 gewähren, bei Erbbaupacht soll der Zins um 0,5 Prozent pro Kind reduziert werden. „Wir wollen gezielt junge Familien mit kleinen Kindern fördern“, warb Rappen für den Vorschlag seiner Fraktion. Dies hätte ja auch unter Umweltaspekten Vorteile, weil das Pendeln mit dem Auto zum Arbeitsplatz nach Greifswald entfalle, versuchte der CDU-Mann den Grünen eine Brücke zu bauen.

Grüne für niedrigen Erbbaupachtzins

Doch die Grünen denken eher darüber nach, Grundstücke an bauwillige Familien nur noch in Erbbaupacht mit einem Zins von einem Prozent zu vergeben, damit den Familien mehr Eigenkapital für den Hausbau zur Verfügung steht. Fraktionschef Alexander Krüger kündigte einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion für die Bürgerschaftssitzung an.

SPD will Zuschüsse an Einkommen koppeln

Dieser Vorschlag stieß bei der SPD allerdings auf Kritik. Die Vergabe von Grundstücken zu einem verbilligten Erbaupachtzins klinge ja charmant, gehe aber völlig am Markt vorbei, wenn Kredite für den Immobilienkauf für Zinssätze von einem Prozent vergeben werden, so Fraktionschef Andreas Kerath. Den Christdemokraten warf er vor, mit ihrem Modell „Rasenmäher“ zu spielen, weil auch Familien mit höherem Einkommen von dem CDU-Modell profitieren würden. Die Sozialdemokraten wollen stattdessen Bauzuschüsse an die Einkommenshöhe koppeln. Demnach sollen Einzelpersonen mit einem Einkommen von bis 50 000 Euro, Zwei- oder Mehrpersonenhaushalte ohne Kind bei einem Haushaltseinkommen von 75 000 Euro Zuschüsse beim Kauf oder Bau von eigengenutztem Wohnraum erhalten. Für jedes Kind soll die Grenze um weitere 15 000 Euro angehoben werden. Der Zuschuss soll laut SPD 15 000 Euro als objektabhängiger Festbetrag betragen.

Mitnahmeeffekte befürchtet

Die CDU kann dem SPD-Modell nichts abgewinnen. Angesichts der von der SPD genannten Einkommensgrenzen und der tatsächlichen Einkommen würden nur wenige von einem Zuschuss ausgenommen sein, so Rappen, der den Vorwurf, Mitnahmeeffekte zu erzeugen, an die SPD zurückgab. „Profitieren würde auch der Oberarzt-Sohn, der sich von seinem Papa eine Immobilie in Greifswald finanzieren lässt.“ Zudem würde ein solches Modell die Baupreise weiter nach oben treiben, weil Grundstücksverkäufer die Zuschüsse bei der Preisbildung einpreisen würden, so Rappen.

Die Stadtverwaltung warnte vor teuren Geschenken in Form von – in der Summe millionenschweren – Zuschüssen. „Alles was beschlossen wird, fällt uns auf die Füße für den Haushalt 21/22 und 23/24 und ist schädlich für das, was wir uns an Projekten vorgenommen haben“, sagte Finanzamtsleiterin Angela Baas. Zudem müsse die Stadt in den nächsten Jahren mit weniger Zuweisungen vom Land und einem Gewerbesteuerrückgang aufgrund der Corona-Krise rechnen.

