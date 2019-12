Theater Greifswald: Aus Liebe zu Neil Young und der Hippie-Zeit

Greifswald

Nobbi ist der letzte Hippie der Stadt, großer Fan des Musikers Neil Young und bald feiert er seinen 60. Geburtstag. Es gibt nur ein Problem: Nobbi ist verschwunden. Und so beginnt für den Theaterschauspieler Stefan Hufschmidt die Spurensuche in die Zeiten von Räucherstäbchen, langen Haaren, Flokati-Teppichen und Schallplatten.

Das Stück „Nobbi, Harvest und Neil Young“ basiere auf persönlichen Erfahrungen des Schauspielers. Manche sind etwas abgeändert, manche passierten Freunden oder Bekannten, einige Erfahrungen gab es so nicht, erzählt Hufschmidt. Während sich Nobbi auf eine irrwitzige Fahrt in die USA begibt, bei der, so viel sei vorab schon verraten, nicht alles glatt läuft, war es bei Hufschmidt ein Trip nach Griechenland per Anhalter, der sich als unschön herausstellte. „Es war schrecklich. Ich lernte dort niemanden kennen – nicht einmal Frauen“, erinnert sich der Schauspieler und lacht.

Ein begeisterungsfähiger Hippie mit einem Faible für Neil Young

Für Hufschmidt bedeutet Neil Young zurück in die Vergangenheit. Das Album „Harvest“ war die erste Schallplatte, die der Schauspieler mit etwa 13 Jahren bekam. Sie führte ihn musikalisch durch die Jugend. Geboren und aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr wurde Hufschmidt mit der deutschen 68er-Bewegung groß. Während Neil Young aufgrund eines ärztlichen Rates aufgehört hat zu kiffen, ist die fiktive Person Nobbi dabei geblieben. Er sei eben ein begeisterungsfähiger Mensch. So zumindest beschreibt Hufschmidt den erdachten Musik-Fan Nobbi, dem etwas Reales anhaftet. „Ich habe in Greifswald schon öfter einen Mann gesehen mit langen, weißen Haaren, der mich an Nobbi erinnert und etwas von einem Hippie hat. Ich kenne ihn nicht persönlich, nur vom Sehen.“

Lieder von Neil Young werden zu hören sein

So witzig sich die Geschichte vom alternden letzten Hippie anhört, der seinen Marihuanakonsum auch noch in den letzten Lebensabschnitten frönt, so blieb auch Nobbis Historie nicht von traurigen Erlebnissen verschont. Da wäre zum Beispiel die Frau namens Uschi. Ob es sich um die Liebe seines Lebens handelt oder doch um eine verhasste Person aus der Vergangenheit Nobbis, will Hufschmidt nicht verraten. „Aber sie wird da sein, im Publikum“, verspricht der Schauspieler, der mehrere Lieder von Neil Youngs Album „Harvest“ auf der Bühne mit Gitarre darbieten wird. Und da wäre noch der Verlust von Nobbis Freunden, die harten Drogen verfallen sind, was ihnen letztlich zum Verhängnis wurde. Die Premiere von „Nobbi, Harvest und Neil Young“ findet am 13. Dezember um 20 Uhr im Rubenowsaal statt. Weitere Termine gibt es am 18. Dezember und 21. Januar jeweils um 20 Uhr.

Über Neil Young Neil Young gilt als einer der bedeutsamsten Musiker der 70er-Jahre und als Vorreiter der Grunge-Szene. Der kanadische Singer und Songwriter wurde 1945 in Toronto geboren. Ende 1968 veröffentlichte Neil Young das gleichnamige erste Soloalbum und tourte 1969 durch Nordamerika. Nach einer Operation am Rücken konnte der Musiker Anfang der 70er-Jahre nur Akustikgitarre spielen. In dieser Zeit schrieb er „Heart of Gold“ – eines der bekanntesten Songs von Young. Das Album „Harvest“ ist heute das am meisten verkaufte Album des Künstlers. Bis 2014 war Young 36 Jahre lang verheiratet, ließ sich jedoch scheiden. Seit 2014 ist er mit Daryl Hannah liiert, der er 2018 das Ja-Wort gab.

Über die Autorin

Lesen Sie auch

Zauberhafte Reise mit der „Schneekönigin“

Vorhang auf für neue Spielzeit in Greifswald, Stralsund und Putbus

Von Christin Lachmann