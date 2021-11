Greifswald

Welch ein Jubiläum! Zum 100. Mal hebt sich am 5. Dezember in Greifswald der Vorhang zum Ballett „Der Nussknacker“ in der Choreografie von Ralf Dörnen. Seit sage und schreibe 22 Jahren steht es auf dem Spielplan des Theaters Vorpommern. Und die Zuschauer strömen. Auch in diesem Jahr. Sowohl in Greifswald als auch in Stralsund.

Aber worin besteht die Faszination, die der „Nussknacker“ ausstrahlt? „Ich denke, es ist vor allem die weihnachtliche Atmosphäre, die jeden sofort einnimmt“, sagt Ralf Dörnen, Ballettchef und Intendant am Theater Vorpommern. Und dass die Begeisterung durchaus nachhaltig ist und lange anhält, erfuhr der Intendant jüngst in der Greifswalder Innenstadt: „Dort traf ich eine junge Mutti, die mich fragte, wann die nächste Aufführung von ‚Der Nussknacker‘ sei. Sie habe die Inszenierung als Kind gesehen und sei begeistert gewesen. Deshalb wolle sie jetzt ihre Tochter in eine Vorstellung mitnehmen. Das hat mich sehr gerührt“, so Dörnen.

Szene aus „Der Nussknacker“ am Theater Vorpommern von 2005: Vorne Schauspielerin Nao Omi als Klara-Marie Stahlbaum und hinten die heutige Ballettdramaturgin Barbara Buck, damals als Tänzerin in der Rolle der Mutter. Quelle: Vincent Leifer

Nussknacker wird lebendig

Der Inhalt ist schnell erzählt: Das Mädchen Klara bekommt zu Weihnachten von ihrem Patenonkel einen Nussknacker geschenkt und kann nicht mehr von ihm lassen. Der Nussknacker verfolgt sie bis in den Traum und wird sogar lebendig. Welches Kinderherz schlägt da nicht schneller? Auch Ältere sind von der Situation ergriffen, weil sie sich an ihre Kindheit erinnern. „Zu Weihnachten durften mein Bruder und ich die geschmückte Stube erst betreten, nachdem es an der Tür geklopft hatte“ erinnert sich der Choreograf. „Erst dann sahen wir den festlich erleuchteten Baum mit den vielen Geschenken darunter“, schwelgt der 60-Jährige noch heute in Erinnerungen.

„Neben dieser Faszination für Weihnachten ist es wohl auch die erste Verliebtheit, die die heranwachsende Clara in sich spürt“, ergänzt Barbara Buck. Die einstige Tänzerin am Theater Vorpommern, die seit dieser Spielzeit als Ballettdramaturgin am Haus tätig ist, setzt das Stück nicht nur dramaturgisch in Szene, sondern hat selbst schon in vielen von Dörnens „Nussknacker“-Inszenierungen mitgetanzt – als Klara und später auch als deren Mutter. „Die Rolle der Klara-Marie ist sehr schwierig“, sagt sie. Das liege auch an dem langen Solo, in dem viel auf Spitze getanzt werden müsse. „Als mir damals gesagt wurde, ich solle die Klara tanzen, habe ich gesagt, dass ich das nicht schaffe“.

„Ich wollte diesen zuckersüßen Mist nicht“

„Aber sie hat es geschafft“, ergänzt der Ballettchef und dabei schwingt Bewunderung mit. Für eine Frau, die das Ballett Vorpommern über ein Jahrzehnt lang mitgeprägt hat. „Seine Muse“, hat Dörnen die in Brasilien geborene Tänzerin einmal genannt, die in mehr als 50 verschiedenen Rollen auf der Bühne stand. In der nun 100. Vorstellung tanzt Sara Nativi die Klara-Marie auch zum ersten Mal. „Und ich bin überzeugt davon, dass auch sie ihre Sache gut machen wird“, sagt Ballettdirektor Dörnen. Offensichtlich gilt dasselbe auch für ihn.

„Hätte mir 1999 jemand gesagt, dass ‚Der Nussknacker‘ auch 22 Jahre später noch so beliebt ist, hätte ich es nicht geglaubt“, so Dörnen. Ganz im Gegenteil: Er habe sich 1999 regelrecht gesträubt, ihn auf die Bühne zu bringen. „Ich wollte diesen zuckersüßen Mist, diese Schokowelt mit ihren Feen, wie man sie aus Amerika kennt, nicht“, sagt er. Auch weil er selbst um die 180 Mal im „Nussknacker“ mitgetanzt hat. Aber Dörnen hat es trotzdem gemacht.

Ballett war am Boden

Und das lag am damaligen Intendanten Rüdiger Bloch. „Das Ballett war völlig am Boden. Niemand wollte Tanz sehen. Und da riet er mir, ich solle es mit dem ‚Nussknacker‘ probieren“, erinnert sich Dörnen. Heute ist er glücklich, diesen Rat befolgt zu haben.

Dörnens Produktion ist eine Mischung aus Tschaikowski und dem Märchen vom „Nussknacker und dem Mäusekönig“ des Autors Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, auf dessen Geschichte Tschaikowskis Ballett beruht. „Natürlich lebt sie zuallererst von der wunderbaren Musik“, so Dörnen. Für den Choreografen sei es immer wichtig gewesen, dass diese live gespielt wird. In allen 99 Vorstellungen begleitete das Philharmonische Orchester die Tänzer auf der Bühne.

100. Vorstellung für einige Mitarbeiter

„Letztlich ist es eine Ensembleleistung – nicht nur vom Tanzensemble und den Musikern, sondern vom gesamten Haus“, betont Dörnen. Und so können gleich mehrere Mitarbeiter „ihre“ 100. Vorstellung feiern: Im Orchester ist es Mihail Lepadatu, der als Klarinettist zum 100. Mal mit im Graben sitzt. Er spielt Bassklarinette, die er ungemein liebt. Thomas Haack verantwortet die Beleuchtung und Robert Nikolaus die Bühnentechnik. Seit nunmehr 22 Jahren obliegt es Carolina Barwitzki als Maskenbildnerin mit ihrem Team in nur zwanzig Minuten Pause alle Tänzerinnen und Tänzer aus dem 1. Akt in Puppen für den 2. Akt zu verwandeln.

Dazu gehören das Aufsetzen von Perücken, das Pudern, das Aufmalen eines Kussmundes, das Auftragen von Apfelbäckchen und vieles mehr, wie sie sagt. Es sei immer wieder eine Herausforderung. Hutmacherin Elke Kricheldorf ist unter anderem dafür zuständig, die von ihr vor 22 Jahren entwickelten Kopfbedeckungen auf die jeweiligen Kopfgrößen der neuen Darsteller anzupassen. Aber das sei kein Problem, sagt sie. Von ihr stammt auch ein ganz besonderer Kopfputz für die chinesische Puppe. Für deren Hut hat sie einen aus Perlen bestehenden Autolenkradbezug verwendet.

Szene aus „Der Nussknacker“ am Theater Vorpommern, wo in diesem Jahr die 100. Aufführung des Balletts in der Choreografie von Ralf Dörnen über die Bühne geht. Quelle: Peter von Heesen

Unter den Tänzern ist niemand mehr von 1999 dabei. „Wir tanzen jetzt in der achten Besetzung“, erklärt Dörnen. „Am längsten, nämlich seit zwölf Jahren, steht Armen Khachatryan als Onkel Drosselmeier auf der Bühne. Der aus Armenien stammende Tänzer ist einer der 13 jungen Frauen und Männer, die aktuell zum Ballett Vorpommern gehören. Sie stammen aus sieben Nationen und kommen von drei Kontinenten. „13 Mitwirkende sind das Minimum für den ‚Nussknacker‘“ , erläutert der Ballettchef. „Es darf also niemand krank werden. Dann haben wir ein großes Problem!“

Von Reinhard Amler