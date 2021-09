Greifswald

Das Kinderballett „Maxis wundersame Reise“ des portugiesischen Choreografen Tiago Manquinho handelt von einem neugierigen, aufgeweckten und phantasievollen Kind, dessen Kinderzimmer überfüllt ist mit Versandkartons seiner vielen Spielzeuge. Eines Tages entsteht aus einem Haufen Pappe und Kartons ein neues, fremdes Land – eine unbekannte Welt, in der wundersame Wesen leben.

Maxi fühlt sich in diesem Land zu Hause und erlebt die verrücktesten und fantastischsten Abenteuer in seiner Phantasiewelt. Doch Maxis Mutter findet den Weg nur noch durch das Kinderzimmer, aber nicht mehr zu ihrem Kind – bis etwas Unvorhergesehenes passiert.

Ermutigung, die eigene Phantasie anzuregen

Das Tanzstück, das Traumwelt und Realität miteinander verbindet, thematisiert eine nicht ideale Beziehung zwischen einem Kind und seiner Mutter, die den gesellschaftlichen Erwartungen als arbeitende Frau und Mutter gerecht werden will. In der Geschichte steht der Blickwinkel von Maxi im Vordergrund, der durch seine eigene Phantasiewelt, in der er eine großartige Zeit mit all den wundersamen Wesen verbringt, Auswege findet, um seinem Alltag zu entfliehen – und gleichzeitig merkt, dass er seiner Mutter wieder näherkommen möchte.

„Kinder können noch nicht alle Beziehungen um sie herum bewusst wahrnehmen und sich Situationen schaffen, um Konfliktsituationen zu verarbeiten. Sie denken und handeln intuitiver und instinktiver als Erwachsene. Das Kinderballett soll Kinder und Erwachsene ermutigen, in eine eigene Welt zu tauchen und die eigene Phantasie anzuregen“, erzählt der Choreograph Tiago Manquinho.

Kinderballett: Raumschaffende statt erzieherische Funktion

Außerdem solle Kunst eine raumschaffende und keine erzieherische Funktion haben – gerade bei Stücken für Kinder. Jede und jeder nehme etwas anderes aus einer Theatervorstellung mit. Das Kinderballett solle eine Plattform für Kreativität bieten und Räume schaffen und nicht Kinder erziehen, ergänzt der Portugiese, der selbst Vater ist.

Im Laufe seiner 20-jährigen Tänzerlaufbahn war Tiago Manquinho unter anderem am National Ballet Portugal und an der Semperoper Dresden engagiert. Seit 2017 arbeitet er als freischaffender Choreograph für das Ballett Vorpommern und weitere Tanztheater und ist seit 2014 Lehrbeauftragter für Tanz an der Universität Bielefeld.

Soundtrack: Portugiesische Volksklänge und Musik aus Computerspielen

Für das Tanzstück „Maxis wundersame Welt“ entwickelte Manquinho außerdem eine Musikcollage aus folkloristischen portugiesischen, brasilianischen und tibetischen Klängen zusammen mit Musik aus Computerspielen des zeitgenössischen tschechischen Komponisten Tomas Dvorak. So sei ein Soundtrack entstanden, der zugänglich für Kinder sei, aber nicht direkt zugeordnet werden könne und dadurch etwas Grenzenloses und Magisches vermittle, so der Tänzer.

Sie fragen sich neugierig, wie es mit Maxi und seiner wundersamen Welt weitergeht? Dann besuchen Sie das Theater Vorpommern. Die Uraufführung von „Maxis wundersame Welt“ findet am 25. September im Theater Putbus statt. In Greifswald feiert das Stück am 19. Oktober um 11 Uhr Premiere.

Von Leoni Gau